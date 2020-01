Slot: De dag van de chippers

Op een rustige beursdag sluit de AEX (+0,1%) nipt in het groen. Hiermee presteren we een tikje beter beperkt dan de Duitsers (-0,2%) en Fransen (-0,2%).

Ondanks dat de index als geheel nauwelijks van zijn plek komt, hebben we toch interessante koersbewegingen gezien. Binnen de hoofdindex vallen vooral de verzekeraars ASR (-2,0%) en NN Group (-3,0%) op. Helaas niet in positieve zin. De rentes zakken fors en er kwamen wat negatieve rapporten langs over Europese verzekeraars. In het liveblog leest u er meer over.

Verder zou er vanavond nog wat beweging op Wall Street kunnen komen, want als het goed is wordt er dan een handelsakkoord tussen de VS en China getekend. Het is slechts een fase 1-deal, maar iets is beter dan niets. Dit nieuws zit waarschijnlijk al in de koersen geprijsd, maar de Amerikaanse President zal nog wel een persconferentie geven.

Wie weet gaat hij dan nog iets bijzonders zeggen. Daarop kunnen de koersen zomaar gaan vliegen. Maar goed, dat blijft speculeren. Mochten er gekke dingen gebeuren op Wall Street dan houden wij u hier in het liveblog van op de hoogte.

De dag van ASMI

Het aandeel van de dag is natuurlijk ASMI (+8,6%). De chipper kwam gisteren nabeurs langs met een positieve winstwaarschuwing. Met name de orderintake in het vierde kwartaal kwam hoger uit dan verwacht.

Daar waar het management een kwartaal geleden nog uit ging van een orderintake van €300 miljoen, bedraagt deze in werkelijkheid €370 miljoen. Een enorme meevaller. Het komt dus niet als een verrassing dat het aandeel nu op de hoogste koers ooit noteert.

Op dit moment betaalt u 21 keer de getaxeerde winst over 2020, maar u mag er vanuit gaan dat de verwachtingen nog naar boven worden bijgesteld. We zien dat Besi (+4,8%) en in mindere mate ASML (+0,7%) door het goede nieuws worden meegetrokken.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan verder omlaag. Met name de Britse rente (-8 basispunten) maakt een duikvlucht. We mogen voorzichtig spreken van risk-off in de rentemarkt. Hoewel, dan had de Griekse rente moeten stijgen vandaag.



Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee presteren we beduidend beter dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,4% en noteert 11,4 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,5% in het groen.

De euro klimt 0,3% en noteert 1,116 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,3%) krabbelt iets op.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,8%) zakken iets weg.

Bitcoin (+0,5%) houdt het goede sentiment vast. Zelfs de $10.000-grens komt weer enigszins in zicht.



Het Damrak

Galapagos (+2,9%) breidt de samenwerking met zijn Canadese branchegenoot Fibrocor uit. Het gaat om een samenwerkingsverband op het gebied van fibrose. Ook heeft Galapagos een belang in Fibrocor genomen. De analisten van KBC zien de deal als een eerste stap in Galapagos' verdere uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. De Belgen hanteren een houdadvies met een koersdoel van €189 op het Nederlandse biotechbedrijf.

Heineken (+1,5%) klimt tot boven de €100.

Daarentegen krijgt ArcelorMittal (-3,0%) een pak rammel. Wellicht nemen beleggers het zekere voor het onzekere. De handtekeningen zijn immers nog niet gezet.

Vopak (+0,7%) profiteert van een koersdoelverhoging van Jefferies. Het koersdoel wordt met €1 verhoogd naar €56 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

Basic-Fit (+0,2%) blijft gehandhaafd op het favorietenlijstje van Kempen. Altice (+2,1%), Besi (+4,8%) en NN Group (-3,0%) worden hieraan toegevoegd.

Helaas wordt Intertrust (-0,8%) van de lijst geschrapt, maar beleggers lijken zich er niet druk om te maken.

PostNL (-2,8%) lijkt alleen maar te kunnen dalen.

Alfen (+7,4%) gaat als een raket, maar is met een rendement van 42,0% niet het beste aandeel van 2020.

Dat is namelijk Vivoryon (+6,2%). Year to date staat er een plus van 42,5% op het bord bij het biotechbedrijf.

B&S Group (+3,0%) heeft een nieuwe CFO. Beleggers lijken tevreden over de komst van Peter Kruithof.

Kiadis (+16,9%) doet weer eens gek.

Adviezen

Adyen: naar €650 van 540 - Barclays

ASMI: naar €130 van €105 en kopen - Bryan Garnier

Relx: naar €24,80 van €22,35 en kopen - Berenberg

Vopak: naar €56 van €55 en kopen - Jefferies

Unilever: naar €40 van €42 - Royal Bank of Canada

