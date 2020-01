Liveblog: Kiadis en verzekeraars

Update 15:45 uur: Wat is er toch met die verzekeraars?

Nog even over de verzekeraars, want het is bar en boos. Banken ook, maar u ziet vooral ASR en NN kelderen. Ja, de rentes dalen drie à vier basispunten. Dat speelt wellicht/zeker mee, maar dat gebeurt de laatste maanden vaker - en nog wel meer ook - en dan reageren de koersen er amper op.

Nu waren er wel dit weekend...

...en vorige week uitgebreide rapporten over de Europese verzekeraars, waarin wat haken en ogen worden voorzien. Hier de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) met een rapport over vooral de lange rentes. Zeker voor Nederlanders en Duitsers zijn er risico's, volgens de club.

Zulke rapporten worden nooit meteen ingeprijsd. Speelt het mee, of is het zelfs dé reden van de daling? Dat weet u nooit, maar dat u het weet. Uit het 800 pagina's tellende Consultation Paper on the Opinion on the 2020 review of Solvency II waar EIOPA (opa voor intimi) van spreekt. Zijn ze weer, de ratio's.

Update 15:05 uur: Kiadis

Plus 20% al. Vovoryon fall-out of effect...? Sorry, dat is speculeren, moet ik niet doen. Ik zoek uit waarom Kiadis er vandoor spuit en wat de feiten zijn. Er is geen nieuws, geen headlines te bekennen en ik zie niks op het forum.

Update 14:55 uur: DJ Lassie

Nu nog een playlist voor katten die uw huis afbreken als u weg bent, maar die voor honden is er al. Technologie is af mensen, dankzij Spotify.

Update 14:45 uur: Wat is er met NN?

NN valt uit de toon en ASR eigenlijk ook wel: de Euro Stoxx Insurance Index doet maar -1,1%. Nieuws is er niet en het enige dat opvalt is een redelijk forse slotveiling gisteren en, voor wie het wie zien, een redelijk grote order twee dagen terug.

Update 10:30 uur: SP vs PostNL

De SP stelt Kamervragen over de overname van Sandd door PostNL. Logische vragen, gelet op de aard van de partij. Het is ook niet mals. Zelf geloof ik niet dat PostNL erop uit is het personeel van Sandd de broek op de enkels te trekken, maar het is niet anders. Er valt geen krummel meer aan fysieke post te verdienen.

Sterker, met de bezorgplicht kost het alleen maar geld.

Update 10:15 uur: Wirtschaftselend

Nou, valt nog mee? Zeg het maar. Duitse BBP groei 2019 is 0,6%.

Voor de inloggers, Bloomberg concludeert nu ook dat het Wirtschaftswunder 2.0 voorbij is. Het land heeft vijftien jaar lang dankzij de goedkope euro met de benen op tafel goud geld verdiend en nu is het weer An die Arbeit. Maar wat als de Duitse elektrische auto's niet aan slaan? Het land rijdt op vier wielen.

Update 10:00 uur: Nee maar, JPM zet SA...

Ik copypaste en verder zeg ik niks.

DUBAI (Reuters) - JPMorgan (JPM.N) has initiated coverage of Saudi Aramco’s (2222.SE) shares with an “overweight” rating and a price target of 37 riyals ($9.86) per share, saying it sees scope for the company to increase its proposed $75 billion base dividend.

JPMorgan was a joint global coordinator on Aramco’s public share sale in December, which raised a record of $29.4 billion in total, including a so-called greenshoe allocation of extra shares on the back of strong demand.

Update 09:45 uur: Hier en daar een opvliegertje

NIBC sluit haar capital markets en ASR kiepert haar beleggingsklanten bij Evi van Lanschot over de slagboom. Het is net als met Google en Facebook, die de wereldwijde advertentiemarkten kaal grazen. Permanente kostendruk en de groei van BlackRock en Vanguard komt ergens vandaan: trackers, indexfondsen en ETF's?

Met een daling van drie basispunten van de (AAA)-rentes beweegt in het eerst uur van de handel marktbreed de obligatiebeurs nog het hardst. U ziet de financials daarom ook zakken? Het Damrak start marktbréééd rustig, maar her en der treft u een paar opvallende hoogvliegers aan. Gelukkig zijn er geen echte duikers.

ASMI viert met een enorme all time high haar Q4-omzettsunami (en Besi komt er vlak achteraan)

Vivoryon vliegt intussen zowat rechtsboven de eigen grafiek uit (zonder concreet nieuws)

Alfen momentumt ook maar door. Er is nieuws vandaag, maar het bedrijf vermeldt niets over harde pecunia

Waar VS en China vechten om het Nederlandse been, gaat ASML er vast met de orders heen: is dat het motto bij de chipper...?

DSM ligt heel slecht de laatste tijd en technisch wordt het nu penibel?

B&S ligt wel aardig, Pharming ook en dit zijn de enige adviezen vandaag:

Adyen: naar €650 van €540 - Barclays

Unilever: naar €40 van €42 - RBC

Vopak: naar €56 van €55 - Jefferies

