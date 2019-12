TA: Adempauze in uptrend

De eindejaarsrally krijgt langzaam maar zeker meer vorm. Hoewel echte euforie ontbreekt, zien we de koersen per saldo toch verder oplopen. De afgelopen dagen is er sprake van enige aarzeling, maar dit heeft het technisch beeld vooralsnog geen schade toegebracht.

Wereldwijd liggen de technische plaatjes van de verschillende beurzen er goed bij. De recente opwaartse uitbraken zijn vastgehouden en de nieuwe hogere koersbodem van de laatste weken bevestigt de opwaartse ambities van de aandelenindices.

AEX index blijft sterk

De Nederlandse beurs heeft de consolidatiefase van de afgelopen weken opwaarts afgebroken. Hiermee is een hogere bodem op de grafiek achter gelaten boven de oude toppenlijn (dikke blauwe lijn). Deze hogere bodem signaleert koopkrachtige vraag onder beleggers. Er is ruimte vrijgekomen voor een grotere koersstijging richting oude koersniveaus uit 2000 en 2001.

Euro Stoxx 50 index breekt uit

Het Europese beursgemiddelde, weergegeven in de Euro Stoxx 50 index, heeft ook het ruime sop gekozen. Met de doorbraak boven de toppen van 2017 is de lucht verder opgeklaard en is er ruimte vrijgekomen voor een grotere stijging.

Eerste koersdoel nadert al snel, gevormd door de oude top uit 2008 rond 3.900 punten. Hogere koersniveaus sluiten we niet uit nu de stijgende fase op stoom lijkt te komen. De index vormt hogere toppen en bodems en noteert mooi boven het stijgende 200-daags gemiddelde. Dit bevestigt het positieve technisch beeld.

MSCI World index zet eindsprint in

De MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, is in de afgelopen weken uitgebroken boven de toppen van de afgelopen jaren. Vol overtuiging is een eindejaarsrally ingezet om 2019 net zo sterk te eindigen als het begon.

De MSCI World index noteert op een all-time high en heeft een berekend koersdoel van ongeveer 2.600. Ik verwacht dat de index ook in 2020 de weg omhoog zal kunnen voortzetten.