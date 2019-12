Slot: Draai om de oren

De AEX (-0,7%) doet vandaag een stap terug en hiervoor is maar één aandeel verantwoordelijk. Dat is Unilever (-6,4%) die vandaag met een lelijke omzetwaarschuwing langskwam.

De voedings- en verzorgingsgigant vreest de groeidoelstelling van 3% niet te gaan halen. Dat is een lelijke tegenvaller, aangezien de onderliggende omzetgroei in de eerste negen maanden hier nog boven ligt.

Het vierde kwartaal gaat dus bijzonder mager worden. Natuurlijk gaat het niet om een extreem negatieve bijstelling, maar bij een 'dure' defensieve belegging hakt dit erin. Zelfs na deze daling moet u nog twintig keer de getaxeerde winst over 2020 betalen.

Complete verrassing

Overigens kwam deze omzetwaarschuwing als een complete verrassing voor alles en iedereen. Er zijn bedrijven die weleens een een paar belletjes doen met analisten om de verwachtingen te down playen, maar daar is bij Unilever geen sprake van. Het bewijs leest u in het liveblog.

Ook de IEX Beleggersdesk kwam met een update langs. Analist Martin Crum waarschuwt dat er gezien de stevige waardering weinig ruimte is voor tegenvallers.

''China heeft slechtste onderhandelingspositie''

Voor het eerst sinds maanden is er geen nieuws over de handelsoorlog tussen de VS en China. Aangezien we het niet kunnen laten om hier toch iets over te vertellen, pakken we er een interessant artikel van de Wall Street Journal bij.

Hierin staat dat China de zwakste onderhandelingspositie heeft en dus niet de Verenigde Staten. Volgens de Wall Street Journal zwakt de Chinese groei af doordat het establishment continu verkeerde investeringen doet.

Dit is omdat de regering inefficiënte staatsbedrijven subsidieert ten koste van private ondernemingen. Gevolg is dat de zwakke broeders overleven en dat is uiteraard niet goed voor de Chinese economie. Dit spel is nog wel even houdbaar, maar als een escalerende handelsoorlog leidt tot een recessie, kan de grote leider Xi Jinping onder grote druk komen te staan.

Helemaal, omdat er nogal wat schulden op de Chinese balans staan. De totale schulden van huishouden, bedrijven en de overheid bedraagt meer dan 300% ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Zelfs de Italianen krijgen dit niet voor elkaar.

Daarom vindt de Wall Street Journal dat China alleen een supermacht kan blijven als deze hoge groei door zet. Daar helpt een handelsoorlog bepaald niet bij. Daarom is het Xi Jinping alles aan gelegen om het conflict op te lossen.

Een interessante gedachtegang die we niet iedere dag in de media horen. Liefhebbers kunnen het artikel lezen door te klikken op de link in de onderstaande grafiek.

From @WSJopinion: Rising debt levels and an unsustainable economic model leave Beijing at Washington’s mercy, writes John Lee https://t.co/R89Je5CbcE — The Wall Street Journal (@WSJ) December 17, 2019

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse rente zakt twee basispunten naar -0,16%. De Britse yield daalt vijf basispunten, maar dan hebben we het wel gehad.

Brede markt

De AEX gaat 0,7% omlaag en daarmee doen we het gek genoeg niet slechter dan de DAX (-0,9%). De CAC (-0,3%) houdt de schade aanmerkelijk beter beperkt, maar in die index zit natuurlijk geen Unilever.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,3% en noteert 11,6 punten.

Wall Street gaat gewoon omhoog. Met name de Dow Jones doet het met een plus van 0,3% goed.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,115 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,0%) valt eerlijk gezegd een tikje tegen.

Olie: WTI (+1,1%) en Brent (+0,8%) gaan verder omhoog.

Bitcoin (-2,2%) zakt door de $7.000 barrière.



Het Damrak

De financials doen het vandaag niet onaardig. Vanochtend was ABN Amro (+1,4%) nog de gebeten hond na een koersdoelverlaging van Jefferies.

(+1,4%) nog de gebeten hond na een koersdoelverlaging van Jefferies. ArcelorMittal (-1,8%) is bezig met een aardig opmars, maar doet vandaag een stapje terug.

(-1,8%) is bezig met een aardig opmars, maar doet vandaag een stapje terug. Op een bovengemiddeld volume van 156.000 stukjes is Adyen (+1,9%) de topper binnen de AEX. Groot nieuws komen we echter niet tegen.

(+1,9%) de topper binnen de AEX. Groot nieuws komen we echter niet tegen. Galapagos (-0,2%) trekt zich niets aan van een adviesverlaging van Morgan Stanley.

(-0,2%) trekt zich niets aan van een adviesverlaging van Morgan Stanley. Corbion (+3,3%) levert keer op keer bijzonder matige cijfers af, maar gaat simpelweg niet omlaag. Zelfs de all time high van €30,20 is in zicht.

(+3,3%) levert keer op keer bijzonder matige cijfers af, maar gaat simpelweg niet omlaag. Zelfs de all time high van €30,20 is in zicht. De olieprijs zit de laatste weken in de lift en dat betekent slecht nieuws voor Air France-KLM (-2,3%). Sowieso is de luchtvaartmaatschappij op lange termijn geen droombelegging gebleken. Stakingen en de opkomst van de prijsvechters zouden hier zomaar iets mee te maken kunnen hebben.

(-2,3%). Sowieso is de luchtvaartmaatschappij op lange termijn geen droombelegging gebleken. Stakingen en de opkomst van de prijsvechters zouden hier zomaar iets mee te maken kunnen hebben. Basic-Fit (+1,6%) heeft er op het slot zin in. Aan het begin van de handelsdag werd er totaal niet in gehandeld, maar in de slotminuten knalt het volume omhoog.

(+1,6%) heeft er op het slot zin in. Aan het begin van de handelsdag werd er totaal niet in gehandeld, maar in de slotminuten knalt het volume omhoog. Daarentegen ligt Fagron (-2,5%) slecht. Anderzijds koerst het aandeel rondom het hoogste niveau van het jaar.

(-2,5%) slecht. Anderzijds koerst het aandeel rondom het hoogste niveau van het jaar. Op Unibail Rodamco (+0,0%) na, liggen de winkelvastgoedfondsen er beroerd bij. Met name Wereldhave (-1,7%) en Vastned (-2,1%) krijgen een tik. Laatstgenoemde ging gisteren juist op een fors volume hard omhoog.

(+0,0%) na, liggen de winkelvastgoedfondsen er beroerd bij. Met name (-1,7%) en (-2,1%) krijgen een tik. Laatstgenoemde ging gisteren juist op een fors volume hard omhoog. B&S Group (-1,8%) gaat wederom de verkeerde kant op. Er zit maar geen momentum in de handelsmaatschappij.

(-1,8%) gaat wederom de verkeerde kant op. Er zit maar geen momentum in de handelsmaatschappij. Op de lokale markt doet Prosus (+3,0%) het goed. Het aandeel krijgt een notering binnen de S&P Europe 350-index.

Adviezen

ABN Amro: naar €17,50 van €18 en houden - Jefferies

Aperam: naar €30 van €27 en kopen - JPMorgan Cazenove

Galapagos: naar houden van kopen - Morgan Stanley

KPN: naar €3,80 en kopen - Deutsche Bank

Unilever: naar reduceren van houden en €50 - Petercam

Unilever: naar €55 van €58 en houden - Independent Research

Unilever: naar €42 van €43 en verkopen - Royal Bank of Canada

Unilever: naar 4450 GBX van 5030 GBX en houden - Jefferies

