Liveblog: Unileverkwaal en hé, DE!

Update 15:45 uur Douwe Egberts

Het bekende verhaal intussen, een uitgang voor bestaande aandeelhouders. De mits en de maar zal 'm wel in beursentiment en vooral AEX-stand zitten.

Hallo, daar zijn we weer (de vorige keer was v 2012-2013, maar maar dit keer zonder Jan Bennink, hoewel die nu weer op en rond #Nestlé opereert en dat is nog groter in koffie) Kortom, #DouweEgberts op z'n VolkerWessels #AEX https://t.co/RohaaomCAH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 17, 2019

Citaat:

If the float takes place, JDE Peet’s will be the largest publicly traded coffee company with roughly €7bn in annual sales. It will be run by Peet’s chief executive Casey Keller. The listing will be one of the largest European initial public offerings slated for 2020.

JAB has yet to decide on a venue but is strongly considering the Amsterdam bourse, given the centuries-old Dutch lineage of Douwe Egberts. The main reason for the listing is to allow an exit for investors.

Update 09:15 uur Unilever

Met een indexgewicht van 13% hakt dit erin bij de AEX... Mijn excuses, ik ben niet bij de les en Mr. Market straft dan altijd vroeg of laat. In ieder geval is Unilever ook internationaal de eerste grote omzetwaarschuwer van dit rondje.

Hier zit zo te zien het probleem, bij vers en kleine merken:

Developed economies have been a drag for Unilever for several quarters, where growing numbers of consumers are turning to fresher foods, niche brands or cutting back on spending.

Unilever heeft die hipster-, duurzaamheids- of millennialtrends, of wat het ook maar zijn, zeker in de gaten. Zie al die kleine, maar dure (?) overnames in de afgelopen jaren als de Vegetarische Slager en de Dollar Shaving Club. Het concern bedient zoveel markten, dat het niet alles overal kan? Het is duidelijk wat de uitdaging is.

Geldt eigenlijk voor alle multinationals op deze planeet: consumentenvoorkeuren veranderen. De rest is denk ik conjunctuur en daar weet Unilever wel raad mee, gelet op een bijna honderdjarig trackrecord. En ach, zo héél erg is deze omzetwaarschuwing nou ook weer niet en niet eens zo gek, gezien de economie.

Waar het om gaat is dat CEO Alan Jope met een strategie komt die bepaalt hoe die veranderende consumentenvoorkeuren in Unilevers voordeel aangewend worden. Ik wens hem veel wijsheid. Wellicht is hij daar druk mee bezig, want deze waarschuwing is het eerste wat we van hem vernemen sinds hij een jaar geleden CEO werd.

Het ietwat zure compliment is wel dat Unilever netjes iedereen tegelijkertijd inlicht. Kijk naar die omzetverwachting. De analisten zagen dit ook niet aankomen.