Slot: Nieuwe records

De eindejaarsrally is in volle gang. De AEX sluit 1,3% hoger en dat betekent een nieuw jaarrecord. De herbeleggingsindex zet met 2114,69 punten zelfs een nieuwe all time high op het bord.

Het optimisme wordt grotendeels veroorzaakt door nieuwe hoop op een handelsakkoord tussen de VS en China. Afgelopen weekend werd bekend dat de Chinezen nieuwe importtarieven op Amerikaanse goederen opschortten.

Daar komt bij dat Aziaten beloven meer Amerikaanse landbouwgoederen te kopen. Dat is niet de eerste keer dat zij deze belofte doen, maar beleggers zijn er blij mee. Eerlijk gezegd mogen we deze belofte met een korreltje zout nemen, aangezien de Chinezen op dit punt nog nooit daad bij woord hebben gevoegd.

Het lijkt er op dat de Chinezen alleen maar bezig zijn met tijdrekken. Tot dusver is de impact van deze handelsoorlog nog redelijk beperkt. Bedrijven gaan immers gewoon door met investeren en winst maken. Centrale banken helpen een handje met een lage rente en dat resulteert in nieuwe records op de beurzen.

Duits pessimisme

Die records kunnen we voor de Duitse industrie overigens vergeten. Vanochtend kwam er niet voor de eerste keer een zwaar teleurstellende inkoopmanagersindex langs. Over de maand december rolde er een stand van 43,4 uit de bus.

Dat is niet alleen beneden de verwachting van analisten, maar ook nog eens een verslechtering ten opzichte van november. Normaal gesproken reageert de markt altijd negatief op een tegenvallende inkoopmanagersindex voor de industrie uit Duitsland. Dit is omdat deze PMI heeft bewezen een goede indicator te zijn voor het voorspellen van een recessie.

Daar is nu echter geen sprake van. Blijkbaar zijn we er aan gewend geraakt dat onze oosterburen met beroerde PMI's langskomen. Hoewel, de inkoopmanagersindex voor de dienstensector (52,0) viel iets mee, waardoor het gemiddelde cijfer nog door de beugel kan.

???? Flash Germany PMI unchanged at 49.4 in December, as a stronger contraction in manufacturing output weighed on business conditions across the private sector. Services activity continued to grow modestly. More here: https://t.co/WJfrEAxNvb pic.twitter.com/gUFRY0FzsZ — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) December 16, 2019

Rentes

Vergeet even de dagverschillen die in de tweede kolom staan weergegeven. Doordat ik wat later ben begonnen aan de slotcall (mijn excuses daarvoor) heeft Reuters deze opnieuw weergegeven. De rentepercentages kloppen wel.

We zien dat Wopke Hoekstra nog altijd niets te klagen heeft met een negatieve yield van 0,15%. Dit betekent dat de Nederlandse overheid 'gewoon' geld toe krijgt, wanneer het tienjaarsleningen uitgeeft.

Brede markt

De AEX gaat 1,3% omhoog en daarmee doen we het een tikje beter dan de Duitsers (+0,9%) en Fransen (+1,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 5,4% en noteert 11,1 punten.

Wall Street heeft er zin in. De S&P500 (+0,9%) en Dow Jones (+0,6%) doen het al heel aardig, maar de Nasdaq (+1,2%) gaat daar nog vrolijk overheen.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,1%) houdt dapper stand.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,8%) hebben de ochtendwinst goed vast weten te houden.

Bitcoin (-2,0%) ligt er als een dweil bij.



Het Damrak

Alle hoofdfondsen sluiten in het groen. Grootste winnaar is het normaal zo oersaaie Relx (+3,5%). Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden.

(+3,5%). Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden. Ook Takeaway.com (+3,0%) gaat lekker. Nog 2% te gaan en er staat een all time high op het bord.

(+3,0%) gaat lekker. Nog 2% te gaan en er staat een all time high op het bord. ArcelorMittal (+2,4%) moet aan het einde van de handelsdag een deel van de winst prijsgeven. Desondanks gaat de staalgigant hard omhoog op goede berichten op het handelsfront.

(+2,4%) moet aan het einde van de handelsdag een deel van de winst prijsgeven. Desondanks gaat de staalgigant hard omhoog op goede berichten op het handelsfront. De verzekeraars lagen vanochtend slecht, maar aan het einde van de dag weten Aegon (+1,1%), ASR (+0,9%) en NN Group (+0,4%) ruim in het groen te sluiten.

(+1,1%), (+0,9%) en (+0,4%) ruim in het groen te sluiten. Unilever (+1,5%) is er als zwaargewicht deels voor verantwoordelijk dat we vandaag beter presteren dan de meeste landen om ons heen.

(+1,5%) is er als zwaargewicht deels voor verantwoordelijk dat we vandaag beter presteren dan de meeste landen om ons heen. De analisten van Berenberg handhaven hun koopadvies en hoge koersdoel van €30 voor het aandeel AMG (+4,4%). Daarnaast werd afgelopen weekend bekend dat beleggingsfonds Invesco zijn belang heeft afgebouwd naar 3,92%.

(+4,4%). Daarnaast werd afgelopen weekend bekend dat beleggingsfonds Invesco zijn belang heeft afgebouwd naar 3,92%. TomTom (-0,5%) is de weg kwijt. Dalen in een markt als deze, hoort natuurlijk niet bij de navigatiespecialist.

(-0,5%) is de weg kwijt. Dalen in een markt als deze, hoort natuurlijk niet bij de navigatiespecialist. Dat ligt bij Kiadis (-5,7%) net even anders, maar daar gaan we niet al teveel woorden aan vuil maken.

(-5,7%) net even anders, maar daar gaan we niet al teveel woorden aan vuil maken. Vastned (+3,7%) kent een dramatische decembermaand, maar wordt ineens massaal gekocht. Het volume van 124.000 stukjes is extreem hoog voor het geplaagde winkelvastgoedfonds. Blijkbaar zag iemand een koopkans.

(+3,7%) kent een dramatische decembermaand, maar wordt ineens massaal gekocht. Het volume van 124.000 stukjes is extreem hoog voor het geplaagde winkelvastgoedfonds. Blijkbaar zag iemand een koopkans. Dat Ajax (-0,5%) vandaag daalt komt niet als een verrassing. Door de 1-0 nederlaag tegen de mooiste club van Nederland, komt de landstitel in gevaar.

Adviezen

Akzo Nobel: naar €92 van €82 en houden - Baader Bank

AMG: handhaven op €30 en kopen - Berenberg

Euronext: starten met kopen en €80 - KBC

PostNL: handhaven op €3,40 en kopen - KBC

Vopak: op het favorietenlijstje van Jefferies en €55 als koersdoel

Dag van morgen