TA: B.O.B. brengt je veilig thuis

In 2019 heeft de AEX het prima gedaan, er zijn echter ook achterblijvers, zoals AMG en ABN Amro. Met de B.O.B.-methode kun je deze zogenaamde underperformers mijden.

Hoera gewonnen, Tostrams is dit jaar weer op de eerste plaats geëindigd in de #SlimsteBelegger Turbo competitie. Op een verdiende tweede plaats volgt, met een miniem verschil, mijn TA-collega Nico Bakker. TA heeft het dus ook dit jaar weer prima gedaan.

Het was op de laatste dag nog spannend. Omdat de Europese beurzen op Black Friday positief waren begonnen, zakte ik aanvankelijk zelfs even naar plek 2, maar na een zwakke opening van Wall Street, heb ik uiteindelijk de eerste plaats weer heroverd en niet meer weggegeven.



Ik zal niet zeggen dat dit een makkelijke competitie was, want de meeste beurzen zijn na een hoop zigzagbewegingen nagenoeg rond de niveaus van vier weken geleden geëindigd. Ik moest dus de hele competitie strak aan de wind koersen, om de voeten droog te houden.

We hebben veel vlakke bewegingen gezien. De #SlimsteBelegger was dus ook een beetje de #SloomsteBelegger.



Ik hoop dat mijn volgers ook goede resultaten hebben behaald. Zo niet, dan zijn er volgend jaar nieuwe kansen.

Underperformers

Met underperformer bedoel ik in dit geval een aandeel dat is gedaald, terwijl de rest van de beurs is gestegen. Maar het kan ook een aandeel zijn dat minder in koers is gestegen dan de AEX. Of een aandeel dat in een dalende markt harder is gedaald dan de index. Deze kunt u beter mijden.

Het tegenovergestelde van een underperformer is een outperformer. Dat is een aandeel dat het beter doet dan een index.



Technisch zijn achterblijvers doorgaans goed te herkennen aan een zwakke relatieve sterkte lijn (niet ter verwarren met de Relative Strength Index RSI). Technisch zijn het bovendien vaak aandelen met negatieve technische plaatjes.

Fundamentele plaatje niet altijd slecht

Het fundamentele beeld kan overigens afwijken van het technische plaatje. Van deze aandelen zou je verwachten dat het fundamentele beleggingsadvies is zo'n onderneming te verkopen. Maar vreemd genoeg is dat niet altijd zo. Denk bijvoorbeeld aan AMG, dat ik vandaag technisch bekijk.

Maar liefst 18 van de 20 grootste financiële instellingen in de wereld hebben 'fundamenteel' een koopadvies voor AMG. Maar technisch ligt het aandeel er, met een dalende trend, allerbelabberdst bij. De afgelopen twaalf maanden is AMG vrijwel gehalveerd in beurswaarde.



Met de B.O.B.-methode hebben de Tostrams-analisten echter een handig hulpmiddel ontwikkeld om te voorkomen dat u als belegger in de valkuil terechtkomt. Met B.O.B. kom je veilig thuis. B.O.B. staat voor Best Of the Best. Onderaan deze column een heldere uitleg van de B.O.B.-methode.



Vandaag houd ik underperformers ABN Amro en AMG tegen het licht.

Dalend verloop AMG

AMG is onlangs afgeketst op de bovenkant van het dalende trendkanaal. Verkopers domineren het koersverloop.

We zien op de grafiek al anderhalf jaar lang een patroon van lagere toppen en bodems. De trend is naar onderen gericht. Er ligt pas steun rond €13,90 (de bodem van 16 december 2016). AMG heeft weerstand rond €28,58 (gevormd op 5 juli).



Bij AMG laat de 200-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn) een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator (de glooiende blauwe doorlopende lijn) is zwak en geeft aan dat AMG achter blijft bij de rest van de markt.







ABN Amro zwak

De daling van ABN Amro onder de meest recente koersbodem heeft de zwakke technische conditie bevestigd. De dalende trend krijgt een nieuwe impuls. ABN Amro heeft neerwaarts ruimte richting de steun van €14,02 (de bodem van 8 juli 2016).

Enkel boven de weerstand van €19,83 (gevormd op 5 juli) verbetert het beeld. ABN Amro is ongeschikt voor een defensieve beleggingsportefeuille voor de lange termijn.

De 200-dagenlijn laat een neerwaarts verloop zien, terwijl de koers er onder ligt. Dit valideert de negatieve technische conditie.

De zwakke B.O.B.-indicator glooiende (de blauwe doorlopende lijn) suggereert dat ABN Amro slechter presteert dan de markt.





B.O.B.-methode

De B.O.B.-indicator geeft de relatieve prestaties van een fonds, sector of index weer. Dit wordt ook wel de B.O.B.-lijn of relatieve sterkte genoemd.

De B.O.B.-lijn (de blauwe doorlopende lijn in de lange termijn grafiek) vergelijkt het koersverloop van een aandeel met dat van een index of de brede markt. De B.O.B.-methode wordt gebruikt bij het selecteren van een fonds in de lange termijn (voorbeeld-) portefeuilles.

Technische criteria

De B.O.B.-methode is gebaseerd op de volgende technische criteria: