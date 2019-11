TA: ASML op de divan

Hoewel ASML er technisch prima bij ligt, verzwakken de onderliggende afgeleide technische indicatoren. Erg tegenstrijdig dus, maar geen verkoopsignaal. Wel reden om alert te worden en de vinger aan de pols te houden.

Technische analyse kan op meerdere manieren worden ingezet. De ene risicomijdende belegger gebruikt het voor aan- en verkopen van zijn defensieve langetermijn-portefeuilles. De meer speculatieve belegger past technische analyse juist toe om korte ritjes te maken in individuele aandelen.

In het eerste geval kijk je naar lange termijn koerspatronen, in het tweede volg je de korte termijn koersontwikkelingen. Hoe het ook zij, TA is een prima hulpmiddel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Een derde manier is om naar technische indicatoren te kijken, zoals RSI, moneyflow, momentum et cetera. We noemen dit de kwantitatieve benadering, die onder andere in mechanische modellen wordt gebruikt. Die geven signalen, die je soms in de koerspatronen niet of nog niet kunt zien.

ASML: indicatoren springen op rood

Een van de aandelen waarvan de koerspatronen nog prima zijn, maar waarvan de indicatoren langzaam op rood springen is ASML.

Want terwijl de beurskoers voortdurend nieuwe all-time highs neerzet, laat de moneyflow een zwak verloop zien. Dit suggereert dat de instroom van vers kapitaal dus achterblijft.



Mijn column van 12 november sloot ik af met een waarschuwing voor ASML.

Het viel me op dat de sterke trend van de chipgigant niet door een sterk omzetprofiel wordt bevestigd.



Dit is niet direct een verkoopsignaal, zelfs geen reden om uw positie in het aandeel af te slanken. Wel is het een waarschuwing; een reden dus om alert te zijn.

Beurskoers is ver op toekomst vooruit gelopen

ASML is dit jaar, met een koersstijging van bijna 80%, een van de sterkste stijgers op de Nederlandse beurs gebleken. Volgens fundamentele analisten is ASML een prima belegging, maar de huidige beurskoers is wel erg ver op de toekomst vooruit gelopen.



Ik zie hierin voldoende reden om eens goed het aandeel ASML op de divan te leggen.

Ik wil beginnen met te melden dat ASML in de lange termijn B.O.B. modelportefeuille van Tostrams is opgenomen en dat we geen wijziging in deze positie overwegen.

Drie waarschuwingssignalen

Ook staat het aandeel sinds medio juli in de kortetermijn speculatieve portefeuille, welke positie we eveneens aanhouden.

Maar er zijn drie waarschuwingssignalen:



• Zwakke moneyflow

• Negatieve divergentie van de RSI (Relative Strength Index)

• Dalend momentum

Hieronder loop ik deze signalen langs.

Vooralsnog concluderen we dat een eventuele daling onder de korte steun op €239,60 de zwakke signalen zou bevestigen.

Echter, bij een daling richting €217 zou de de onderkant van het stijgende trendkanaal worden opgezocht. Dus elke dip die rond of boven €217 wordt opgevangen, zou het sterke lange termijn stijgende trendkanaal niet schaden.

Zwakke moneyflow

Het kortetermijn koersverloop van ASML (bovenste helft van de grafiek) is nog redelijk. ASML maakt pas op de plaats binnen de grenzen van de stijgende trend.

Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.



De moneyflow (onderste helft van de grafiek) daalt. Dit geeft aan dat er geld uit de markt wordt gehaald.

Deze indicator slaat niet direct alarm, maar geeft wel aan kortetermijn-posities bij een eventuele daling onder de bodem van 8 november op €239,60 alsnog verkocht mogen worden.







Negatieve divergentie van de RSI

Het RSI van ASML (onderste helft van de grafiek) laat al sinds juli dalende toppen zien. Het patroon met hogere koerstoppen (bovenste helft van de grafiek) wordt door de RSI niet gevolgd.

Deze afwijking, waarbij de koers hogere toppen vormt, versus lagere toppen op de RSI, wordt negatieve divergentie genoemd.

Indien een hogere top in de koers niet wordt bevestigd door een hogere top in het verloop van de RSI (zoals nu bij ASML), is dat een indicatie dat de kracht van de opwaartse beweging afneemt.





Dalend momentum



Het momentum van ASML (de onderste helft van de grafiek) laat al sinds juli dalende toppen zien.

Deze indicator daalt wel, maar beweegt nog in de positieve zone (boven 0). Deze stand geeft doorgaans aan dat de markt nog wel vooruit gaat (omhoog), maar dat beleggers gas terugnemen.

Ook hier concluderen we dat posities nog verantwoord zijn, maar wel met de vinger aan de pols.





Lange termijn ASML

Een mooie stijgende trend blijft bij ASML zichtbaar. Een daling naar de lange termijn steun van €217 zou de lange uptrend niet schaden.

In dat geval zou enkel de onderkant van het stijgende trendkanaal worden opgezocht.