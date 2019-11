Fondsenrondje: Opstijgen

De AEX (+0,5%) komt weer aardig in de buurt van de 600-puntengrens. Het handelsoptimisme keert terug nadat China bekend maakte haar eigen bedrijven strenger te straffen, als deze de intellectuele eigendomsrechten overtreden.

Waarschijnlijk zijn het slechts mooie woorden, maar de markten gaan er in ieder geval door omhoog. Daarnaast klopt de Global Times dat er een handelsdeal op komst is. Ook weer zo'n headline waar we ons van mogen afvragen of het echt waar is. Er wordt immers al twee jaar onderhandeld en er is nog steeds geen akkoord.

Ach, het is zo'n jaar dat de beurs alleen maar lijkt te kunnen stijgen. In dit soort tijden wordt alles aangegrepen om de koersen hoger te zetten. Daar brengt zelfs een magere IFO-index geen verandering in. Deze vertrouwensbarometer van Duitse ondernemers in de economie kwam uit op 95,0 en dat was precies in de prik.

Een klein lichtpuntje is dat er deze maand sprake is van een lichte verbetering ten opzichte van oktober. Grote tegenvaller is dat het vertrouwenscijfer over de toekomst juist veel lager uitkwam dan verwacht. Blijkbaar knijpen de markten een oogje dicht.

OCI stelt teleur

Vanochtend publiceerde OCI (-1,3%) ronduit teleurstellende derdekwartaalcijfers. De omzet daalde met 18% naar $634 miljoen en de Ebitda halveerde ruimschoots naar $107 miljoen. Dat terwijl de opbrengsten van de kunstmestproducent in het tweede kwartaal juist flink groeiden.

Het bedrijf klaagt over lagere methanol- en ammoniakprijzen en er was in Texas sprake van een productie-uitval van drie maanden. Van nature moet OCI het niet hebben van het derde kwartaal, waardoor het deze periode heeft aangegrepen om de productiefaciliteiten te verbeteren.

De IEX Beleggersdesk schrijft dat het aan de kostenkant ook tegenzit. De gasprijzen daalden fors, maar OCI is hiertegen gehedged, waardoor het hier niet volledig van kan profiteren. Het belangrijkste lichtpuntje is de optimistische outlook. Het management verwacht namelijk dat de groei er vanaf dit kwartaal weer in gaat zitten.

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,5%) en CAC (+0,5%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,3% en noteert 12,0 punten.

De futures op Wall Street koersen zo'n 0,3% in het groen.

De euro zakt 0,1% noteert 1,101 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,21%) en Duitse (-0,35%) rente lopen een basispuntje op.

Goud (-0,2%) maakt een pas op de plaats.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,3%) hebben het ook nog niet.

Dat geldt helemaal voor de bitcoin (-7,1%).

Het Damrak

Het handelsoptimisme laait op en dan is het niet vreemd dat ArcelorMittal (+2,4%) de grootste stijger binnen de AEX is.

(+2,4%) de grootste stijger binnen de AEX is. ASML (+0,3%) profiteert maar mondjesmaat van een fikse koersdoelverhoging van ING. Het aandeel gaat naar €300 van €230.

(+0,3%) profiteert maar mondjesmaat van een fikse koersdoelverhoging van ING. Het aandeel gaat naar €300 van €230. De dataleveranciers Relx (+1,3%) en Wolters Kluwer (+1,4%) komen weer akelig in de buurt van hun all time high

(+1,3%) en (+1,4%) komen weer akelig in de buurt van hun all time high ABN Amro (-1,1%) valt wederom lelijk tegen. Het sentiment is bar slecht. We moeten simpelweg wachten tot duidelijk is welke boete de grootbank moet betalen aan de Nederlandse staat. Misschien kan het aandeel vanaf dat moment de weg weer omhoog vinden.

(-1,1%) valt wederom lelijk tegen. Het sentiment is bar slecht. We moeten simpelweg wachten tot duidelijk is welke boete de grootbank moet betalen aan de Nederlandse staat. Misschien kan het aandeel vanaf dat moment de weg weer omhoog vinden. De analisten van ING verhogen hun koersdoel voor het aandeel Takeaway.com (-0,3%) naar €110. Het is niet genoeg om het aandeel van de maaltijdbezorger hoger te zetten.

(-0,3%) naar €110. Het is niet genoeg om het aandeel van de maaltijdbezorger hoger te zetten. Is het window dressen nu al begonnen? AMG koerst 1,3% lager.

koerst 1,3% lager. Eerlijk gezegd zijn de bewegingen binnen de AMX bijzonder klein.

Ajax (+1,9%) is niet te houden. Nu angstgegner Heracles Almelo met 4-1 is verslagen, staan de Amsterdammers op pole position om de 34-ste landstitel in de wacht te slepen.

(+1,9%) is niet te houden. Nu angstgegner Heracles Almelo met 4-1 is verslagen, staan de Amsterdammers op pole position om de 34-ste landstitel in de wacht te slepen. Pharming (+1,6%) krabbelt op. De laatste maanden beweegt het aandeel per saldo zijwaarts.

Adviezen