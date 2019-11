Slot: Waar houdt het op?

Het is de AEX (+0,4%) gelukt om intraday eindelijk door de magische 600-puntengrens te breken. Iets waarover we in december niet eens durfden te dromen.

Precies dit maakt de beurs zo interessant. Continu gebeuren er gekke dingen. Velen vreesden in december voor een wereldwijde recessie. Precies het tegenovergestelde gebeurt er nu. Ok, er zit wat zand in de motor, maar de economie groeit gewoon door.

Het mooiste voor beleggers is nog wel dat centrale banken de rente verlaagden. Iets dat ongekend is in tijden van economische voorspoed. Als u dit een jaar geleden had voorspeld dan bent u nu binnen.

Year to date staat de AEX-herbeleggingsindex op een plus van 27,3%. Misschien krijgt u nu wat hoogtevrees. Iets heel menselijks, maar het zou zonde zijn om uw gehele portefeuille te verkopen. Er zijn namelijk nog voldoende aantrekkelijke aandelen te vinden op het Damrak.

ABN Amro cijfert morgen

Een mooi voorbeeld daarvan is ABN Amro (+0,6%). De Nederlandse grootbank is met een verlies van 15,3% één van de weinige verliezers op het Damrak. Uiteraard valt daar iets voor te zeggen. Door de lage rente dalen de rentemarges flink.

Daar gaat naar verwachting nog een fikse boete van de Nederlandse overheid bij komen. Desalniettemin verwacht de IEX Beleggersdesk dat dit geen invloed heeft op het dividend. Tenminste, als de boete niet hoger is dan €500 miljoen.

Als het allemaal blijkt mee te vallen dan resteert er een prima dividend van 8,4%. Aangezien de waardering van 7,6 keer de winst ook niet bijzonder hoog is, zou er zomaar wat koerswinst in het vat kunnen zitten. Maar goed, er zijn nog voldoende uitdagingen.

Bijvoorbeeld de stijgende voorzieningen voor slechte leningen en de oplopende compliancekosten. Het gaat een hele klus worden om dit te compenseren met kostenbesparingen.

Optimistisch

Terug naar de vraag in de kop. Het zou maar zo kunnen dat we de top nog niet hebben gezien. Technisch breken de indices uit - maar belangrijker nog- er is geen sprake van euforie op de beurs.

Ik kom bijna iedere dag nog mensen tegen die zeer pessimistisch zijn en denken dat de beurs nog fors gaat corrigeren. Pas als deze mensen instappen, moeten we ons echt zorgen maken.

Rentes

Over naar de wereld van obligaties. Daar is het bepaald geen feest. Er gebeurde namelijk vrij weinig. De Italiaanse tienjaarsrente daalt vier basispunten naar 1,31%, maar dan hebben we het wel gehad.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omhoog en daarmee blijven we een tikje achter ten opzichte van de DAX (+0,7%) en CAC (+0,5%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 2,0% en noteert 11,3 punten.

De Amerikaanse indices koersen allemaal in het groen. De Nasdaq is met een winst van 0,5% de uitblinker.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,102 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,3%) moet het niet van dit soort dagen hebben.

Olie: WTI (-0,6%) en Brent (-0,6%) vallen wederom tegen. Misschien is het een kleine compensatie voor automobilisten die nu slechts 100 km per uur mogen rijden op de snelweg.

Bitcoin daalt 0,3%.

Het Damrak

Ondanks dat IMCD (+1,3%) magere derdekwartaalcijfers afleverde, wordt het aandeel beloond met een aardig plus. Op eigen kracht steeg de omzet slechts met 1% in de eerste negen maanden van dit jaar.

(+1,3%) magere derdekwartaalcijfers afleverde, wordt het aandeel beloond met een aardig plus. Op eigen kracht steeg de omzet slechts met 1% in de eerste negen maanden van dit jaar. ASR (-0,7%) is vandaag het lelijke eendje onder de verzekeraars. Aegon (+1,7%) en NN Group (+0,9%) vinden wel de weg omhoog.

(-0,7%) is vandaag het lelijke eendje onder de verzekeraars. Aegon (+1,7%) en NN Group (+0,9%) vinden wel de weg omhoog. ASML (+0,7%) is slechts 1% verwijderd van een nieuwe all time high.

(+0,7%) is slechts 1% verwijderd van een nieuwe all time high. Die wordt door Galapagos (+1,1%) overigens wel op het bord gezet.

(+1,1%) overigens wel op het bord gezet. ASMI (+2,0%) weet ook van geen ophouden.

(+2,0%) weet ook van geen ophouden. De Bouwers BAM (+3,3%) en Heijmans (+5,9%) profiteren van het bericht dat de coalitie een voorlopige oplossing heeft gevonden voor het stikstofprobleem.

(+3,3%) en Heijmans (+5,9%) profiteren van het bericht dat de coalitie een voorlopige oplossing heeft gevonden voor het stikstofprobleem. VolkerWessels (+6,0%) gaat om een geheel andere reden omhoog. Grootaandeelhouder Reggeborgh verhoogt het bod naar €22,20 per aandeel. Laat het aandeel nou net op deze koers sluiten.

(+6,0%) gaat om een geheel andere reden omhoog. Grootaandeelhouder Reggeborgh verhoogt het bod naar €22,20 per aandeel. Laat het aandeel nou net op deze koers sluiten. ArcelorMittal (+0,4%) valt in de loop van de middag wat terug. Om 18.00 uur geeft Donald Trump een persconferentie waarop het fonds morgen bij opening weleens kan bewegen. Als er goede berichten zijn omtrent de handelsoorlog tussen de VS en China dan moet u er als de kippen bij zijn.

(+0,4%) valt in de loop van de middag wat terug. Om 18.00 uur geeft Donald Trump een persconferentie waarop het fonds morgen bij opening weleens kan bewegen. Als er goede berichten zijn omtrent de handelsoorlog tussen de VS en China dan moet u er als de kippen bij zijn. Basic-Fit (-1,9%) kent een off-day.

(-1,9%) kent een off-day. Flow Traders (+1,5%) wordt opgepikt. Vandaag is daar overigens geen duidelijke aanleiding voor. Het sentiment op de financiële markten is goed, waardoor de volatiliteit verder afneemt. Normaal geen reden om het handelshuis hoger te zetten.

(+1,5%) wordt opgepikt. Vandaag is daar overigens geen duidelijke aanleiding voor. Het sentiment op de financiële markten is goed, waardoor de volatiliteit verder afneemt. Normaal geen reden om het handelshuis hoger te zetten. Voor B&S Group (-2,7%) is het een jaar om snel te vergeten.

(-2,7%) is het een jaar om snel te vergeten. Vastned (-3,8%) gaat op het slot gevoelig omlaag. Het vastgoedfonds gaat helaas niet ex-dividend.

(-3,8%) gaat op het slot gevoelig omlaag. Het vastgoedfonds gaat helaas niet ex-dividend. Sinds de winstwaarschuwing krabbelt Brunel (+3,7%) gestaag op.

Pharming (-2,6%) zakt daarentegen weg. Het zijn gelukkig geen uitslagen om 's nachts wakker van te liggen.

(-2,6%) zakt daarentegen weg. Het zijn gelukkig geen uitslagen om 's nachts wakker van te liggen. De Vereniging Effectenbezitters (VEB) vindt de beloningsmethoden voor de bestuurstop van Ajax (+1,0%) curieus. Beleggers trekken zich er vandaag niets van aan.

Adviezen

Ahold: naar €26 van €24 en kopen - InsingerGilissen

Aperam: naar €32 van €28 en kopen - Goldman Sachs

Aperam: naar €32 van €33,40 en kopen - Société Générale

ArcelorMittal: naar €18,80 en kopen - AlphaValue

ASML: naar €215 van €210 en houden - Sanford & Bernstein

Euronext: naar €78 van €77 en kopen - Deutsche Bank

Galapagos: naar €180 van €170 en kopen - Barclays

Philips: naar €49,50 en kopen - Sanford & Bernstein

De dag van morgen