TA: Eindejaarsrally technisch bekeken

Halloween Effect, Sell in May-strategie, eindejaarsrally, nieuwjaarsrally, hoe je het ook noemt... Het technisch fenomeen zou echt bestaan.

Historisch bezien zouden we nu aan de vooravond van de beste beleggingsperiode van het jaar staan. Althans dat zeggen de statistieken.

We kennen onder andere de Halloween Indicator, die aangeeft dat tussen november en mei het meeste geld in aandelen verdiend kan worden. Dus de beste beleggingsresultaten van het jaar kunnen in de komende maanden behaald worden. Zie de uitgebreide uitleg van de Halloween Indicator hieronder.

Maar eerst de AEX op korte en op lange termijn.

AEX kort

De AEX-index heeft de korte termijn stijgende trend hervat nu een tussenliggende weerstand is overwonnen.

Met de uitbraak is een technische verbetering opgetreden. De Nederlandse beurs (AEX-index) krijgt hiermee ruimte voor een koersstijging richting 609,22 punten (gevormd op 22 mei 2001).







AEX lang



De Nederlandse beurs heeft de vroegere weerstand van 586,32 punten net gebroken. Deze doorbraak is echter nog te klein om een overtuigend lange termijn koopsignaal te genereren.

Een harde voorwaarde voor een houdbare technische verbetering, is dat de AEX-index er in slaagt zich boven deze oude horde te handhaven.

Dan mag een positief koersverloop verwacht worden, in eerste instantie richting de weerstand van 644,00 punten (gevormd op 22 mei 2001). Steun ligt op 553,85 punten (de bodem van 4 oktober).







Uitleg Halloween effect

De Halloween Indicator is eigenlijk een variatie op het bekende 'Sell in May-effect'.

Het is de eerste dagen van november zeker zeer opwindend op de beurs geweest. Dat zien we terug in krachtige trends op Wall Street, waar in de afgelopen week nieuwe all-time highs zijn neergezet.

Overigens staat ook de Nederlandse herbeleggingsindex, de AEX Total Return index, op een recordstand. Bovendien is de AEX, zoals hierboven weergegeven, door de zware tweejarige weerstand van 586,32 punten gebroken.

Halloween Indicator

Er is veel onderzoek naar gedaan en in de periode november-mei kunnen de beste beleggingsresultaten van het jaar behaald worden. Bovendien is effect de laatste jaren sterker dan ooit.



Onderzoeken gebaseerd op 300 jaar koershistorie laten zien dat de beleggingsresultaten in de periode oktober-april gemiddeld 4,5% beter zijn dan in de rest van het jaar.



Uit meer recente onderzoeken blijkt dat de gemiddelde outperformance de laatste jaren verder is toegenomen. Bovendien blijkt het Halloween Effect op vrijwel alle beurzen in de wereld op te treden, hoewel het effect per beurs kan afwijken.

Windowdressing

Er zijn meerdere mogelijke verklaringen voor het Halloween Effect. Ten eerste is er het fenomeen windowdressing, waarbij beleggers in de maanden rond de jaarwisseling hun portefeuilles opschonen, de verliezers dumpen en winnaars terugkopen.



Daarnaast blijkt het Halloween Effect een heel praktische reden te hebben. In de tijd dat de Britten nog oppermachtig waren in de wereld van geld en industrie, verhuisde de Happy Few in de zomermaanden naar hun countryhuizen. Daardoor was het in die periode wat stiller op de beurs, maar nam de handel juist toe als men weer terug in London was.



Tenslotte is er de zogenaamde self-fulfilling prophecy, als iedereen in het Halloween Effect gelooft en ernaar handelt, dan treedt die outperformance ook op.

Onderstaande grafiek geeft de effecten van de Halloween Indicator goed weer.

Grafiek met het Halloween Effect