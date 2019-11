Beleggers zien het weer zonnig in

Beleggers zijn weer goedgeluimd: ze staan positiever tegenover de aandelenmarkten dan vorige maand. Waar in oktober nog 46% optimistisch of zeer optimistisch was, is dat deze maand opgelopen naar 57,6%.

Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête voor november.

Zonniger

Ook wat betreft de economische ontwikkelingen zien de respondenten het zonniger in. Ruim 55% is optimistisch of zeer optimistisch, waar dat vorige maand nog 42,7% was. Slechts 20% is (zeer) pessimistisch, dit was bijna 30%.

Kijken we naar de AEX, dan denkt ruim 45% dat de index de komende maand gaat stijgen (was 41,7%). Ook voor de langere termijn ziet het plaatje er rooskleurig uit: voor de komende zes maanden verwacht de helft een stijging, terwijl dit in oktober nog maar 37,5% was.

Bull/Bear Indicator stijgt naar 53,7

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is verder gestegen van 51,5 in oktober naar 53,7 deze maand (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Deze maand hebben 342 beleggers onze vragenlijst ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank.

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor november is als volgt (tussen haakjes de score van oktober):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 10,2% (was 8,7%)

Optimistisch: 45% (was 34%)

Neutraal: 24,3% (was 28,2%)

Pessimistisch: 15,5% (was 21,2%)

Zeer pessimistisch: 5% (was 8%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 11,4% (was 9,3%)

Optimistisch: 46,2% (was 36,8%)

Neutraal: 24,5% (was 26%)

Pessimistisch: 12,9% (was 20,5%)

Zeer pessimistisch: 5% (was 7,4%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 49,1% (was 37,5%)

Neutraal: 30,7% (was 35%)

Omlaag: 20,2% (was 27,5%)

AEX komende maand

Omhoog: 45,3% (was 41,7%)

Neutraal: 32,5% (was 30,8%)

Omlaag: 22,2% (was 27,5%)

Aandelenkeuzes november

Galapagos, Shell en ING mogen we bijna maandelijks bij de toppers scharen en ook nu is dat het geval. Ahold Delhaize en Unilever zijn uit het linkerrijtje verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor ASML en ArcelorMittal.

Bij de floppers staat Takeaway overduidelijk bovenaan met per saldo -60 stemmen. Ook Randstad en Adyen hebben weer de twijfelachtige eer om in het rechterrijtje te staan. Nieuw zijn Philips en Heineken. Zij nemen de plek in van WoltersKluwer en KPN.