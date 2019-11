Aflossingsvrije hypotheek wordt “hot”

Het eigenwoning forfait is sowiezo een van de meest ordinaire vormen van diefstal. Je krijgt geen inkomen uit een huis waar je in woont, tenzij je een kamer verhuurt. Verder alleen kosten voor onderhoud/servicekosten voor een appartement, etc. Het is een bezit wat vergaard is met inkomen waar al eerder belasting over betaald is. Dus net als box 3 en de erf- en schenkbelasting een jaarlijks terugkerende dubbele belasting!

De wet Hillen leverde een tijdelijke verbetering van de situatie, maar was eigenlijk een lapmiddel om de onderliggende fout te verbergen. Ik houd in ieder geval zo lang mogelijk een hypotheek aan die minstens zo veel rente vraagt als het EWF. Ik geeft het liever aan de bank dan aan de roverheid.