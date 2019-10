Ondanks dat de brexit-deal van Boris Johnson het nog niet heeft gehaald in het Britse Lagerhuis, koerst de AEX 0,1% hoger. Niets lijkt de beurs lager te kunnen zetten.

Afgelopen zaterdag haalde een amendement van de oppositie een meerderheid in het Britse parlement, waardoor Johnson uitstel moest vragen als zijn deal het niet zou halen. Daaruit trok de premier de conclusie dat hij nog geen meerderheid had voor zijn deal.

Reden voor hem om de stemming uit te stellen naar dinsdag. Het verschil tussen de voor- en tegenstanders was slechts zestien stemmen, dus als Johnson negen mensen weet te overtuigen om vóór te stemmen, is hij er.

Normaal gesproken is meer onzekerheid slecht voor de beurs, maar dat is nu anders. Misschien is de markt optimistisch dat die gekke Johnson het toch voor elkaar gaat krijgen een deal te sluiten. Anders kan ik deze koersstijging niet verklaren.

Banken geliefd

De banken en verzekeraars zijn de grote winnaars bij opening. Met name ING (+2,7%) en ABN Amro (+2,1%) hebben er zin in. De rentes vliegen vandaag omhoog en dat is natuurlijk goed nieuws voor de financials.

Het werd tijd, want ondanks deze mooie beursdag zijn de financials de verliezers van het jaar. Year to date staan er slechts vijf hoofdfondsen in de min en daarvan zijn vier een bank of verzekeraar.

ABN Amro en ING hebben dit jaar weliswaar issues gehad omtrent de controle van witwassen, maar dat is niet de belangrijkste reden waarom deze fondsen de laatste twee jaar achterblijven ten opzichte van de markt. Met name de imploderende rentes zorgen voor het slechte sentiment.



Dit jaar is de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier behoorlijk weggezakt. Leuk natuurlijk voor onze minister van Financiën Wopke Hoekstra, maar een absolute ramp voor banken en verzekeraars. De lage rente zorgt er simpelweg voor dat de rentemarges flink onder druk staan.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (+0,5%) en CAC (+0,0%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,2% en noteert 13,8 punten.

De futures op Wall Street staan zo'n 0,2% in het groen.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,117 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,21%) en Duitse (-0,34%) rente lopen maar liefst vier basispunten op.

Goud (-0,1%) maakt een pas op de plaats.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (-0,4%) weten nog geen richting te kiezen.

Bitcoin (+3,5%) breekt door de $8.000 barrière.

Het Damrak

Takeaway.com (-3,8%) gaat onderuit op tegenvallende cijfers van Just Eat.

(-3,8%) gaat onderuit op tegenvallende cijfers van Just Eat. ArcelorMittal (+3,4%) gaat als de brandweer. Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden.

(+3,4%) gaat als de brandweer. Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden. Defensieve havens drukken de AEX. Met name de zwaargewichten Relx (-1,2%) en Unilever (-1,1%) moeten wat terrein prijsgeven. Wellicht zijn de hogere rentes de oorzaak.

(-1,2%) en (-1,1%) moeten wat terrein prijsgeven. Wellicht zijn de hogere rentes de oorzaak. Winkelvastgoed is de laatste paar weken de place to be. Vandaag zijn Unibail Rodamco (+1,5%) en Wereldhave (+1,6%) de top picks binnen de sector.

(+1,5%) en (+1,6%) de top picks binnen de sector. De IEX-beleggersdesk presenteert zojuist een interview met SBM-Offshore. Als u klikt op de link in de onderstaande tweet, komt u direct in het artikel. Uitgebreid interview met Ellen Kroijmans-de Vos van #SBM Offshore. 'De orderintake is roodgloeiend op dit moment'https://t.co/L1FBq959Oj — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 21, 2019

PostNL (+1,3%) brak eventjes door de €2,10 heen, maar staat daar nu net iets onder.

(+1,3%) brak eventjes door de €2,10 heen, maar staat daar nu net iets onder. Fugro (+4,1%) laat weten een opdracht in Brazilie te hebben binnengehaald. In het liveblog leest u er kort iets meer over.

(+4,1%) laat weten een opdracht in Brazilie te hebben binnengehaald. In het liveblog leest u er kort iets meer over. Binnen de AMX stralen de cyclische aandelen. Aperam (+2,1%) en OCI (+2,2%) zijn daarvan een mooi voorbeeld.

(+2,1%) en (+2,2%) zijn daarvan een mooi voorbeeld. Daarentegen gaat Kiadis (-8,0%) helemaal aan puin. De analisten halen het aandeel van de kooplijst en zetten het mes in het koersdoel. Het aandeel gaat naar €2,50 van €13.

(-8,0%) helemaal aan puin. De analisten halen het aandeel van de kooplijst en zetten het mes in het koersdoel. Het aandeel gaat naar €2,50 van €13. Tot slot zijn er vandaag problemen met de handel in aandelenopties. Storing op de #optiebeurs: probleem met aandelenopties. Nog geen nieuwe openingstijd bekend. #AEX #opties — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 21, 2019

