Liveblog: Takeaway, Kiadis, Fugro en super ETF?

Update 10:45 uur: Fugro

Ordertje Fugro, alle kleine beetjes helpen.

Vrijdag zijn er voorbeurs Q3-cijfers en de grafiek oogt spannend. Doe ie 't, of doet ie 't niet: kijkt de koers u ook al zo vragend aan?

Heb ik nog een Fugro grafiekje voor u, die van de haters. Die lopen terug.

Update 10:15 uur: De veilige tracker?!

Dit is interessant! Trackers die u voor de ergste indexdalingen behoeden. Is het wat?

This ETF can protect you from S&P 500 volatility and enhance your long-term returns: https://t.co/BbhJLys4e6 via @PhilipvanDoorn — MarketWatch (@MarketWatch) October 21, 2019

Die dingen zijn van Pacer. Geen idee of die hier in Nederland verkrijgbaar zijn, het is geen gangbare naam. Enfin, eerst dit. Hoe werkt het? Zo. Simpel eigenlijk, het ding handelt op het tweehonderd daags gemiddelde. Met simpel is echter niks mis, het beste op de beurs is meestal simple & stupid.

• Green Light: The ETF is 100% invested in the S&P 500 if the benchmark index is above its 200-day simple daily moving average for at least five consecutive trading days.



• Yellow Light: If the index falls below its 200-day moving average for five consecutive days and the moving average is rising, the ETF will be 50% invested in the S&P 500 and 50% in U.S. Treasury bills. When the S&P 500 is in the Yellow 50/50 zone, if it goes back above its 200-day moving average for five consecutive days, the ETF will go back to Green (100% S&P 500), or, if the index’s moving average declines to a point lower than a week earlier, the ETF goes to 100% Treasury bills.



• Red Light: When the index is below its 200-day moving average for more than five consecutive days, and the moving average is moving downward, the ETF goes to 100% Treasury bills.

Bij de backtest levert dit volgens Market Watch fantastische resultaten op. Sinds 2000 dan.

Waar wacht u nog op? Nou, een paar dingetjes nog. Ten eerste, bescherming of een hedge kost geld. Altijd. Waar zit 't 'm bij Pacer in? Ook al simpel, deze trackers zijn duurder dan de standaard: 0,6% kosten. De meeste indextrackers kan u voor 0,3% of minder krijgen en u weet dat dit telt op lange termijn.

Ten tweede, backstesting is leuk en zinvol, maar, maar, maar... Er kan zich a.l.t.i.j.d. een marktsituatie voordoen waarin de automatische strategie van deze trackers zich volledig tegen u keert. Misschien is dat nooit eerder gebeurd - en zeker niet bij deze backtesting tot maar twintig jaar terug - maar het kan wel.

Zeker het beroemde tweehonderd daags gemiddelde heeft in het verleden meermaals haar eigen willetje laten zien. Ik denk dat iedereen die hier technisch op handelt wel eens mee de boot is ingegaan. Niettemin is het een goed idee en een uitdaging voor de industrie voor zeg maar de laatste loodjes beleggers.

U weet het, wie richting einde van zijn of haar beleggend leven gaat, moet risico afbouwen. Traditioneel gaat dat van aandelen naar obligaties, maar anno nu is dat best een dingetje met die negatieve rentes. Ik kijk niet raar op - en het mag best - dat juist hierom de industrie met meer hedges op aandelen trackers komt.

Die vallen echt wel te maken denk ik, maar het is wel hoe beter hoe duurder. Ga daar voetstoots vanuit. In het vorig decennium waren er bijvoorbeeld veel AEX beschermingsproducten. Daar betaalde u doorgaans én al gauw 1,5% kosten voor én dan leverde u ook nog eens het dividend in van zeg 3%. Hoe kostbaar...

Die keuze kan iedereen echter zelf maken.

Update 10:10 uur: De opties hebben een weigering

De blaadjes vallen op de optiebeurs? Ik zie even niet zo snel een officieel bericht, dan maar zo:

Storing op de #optiebeurs: probleem met aandelenopties. Nog geen nieuwe openingstijd bekend. #AEX #opties — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 21, 2019

Update 09:30 uur: Kiadis en Takeaway

De sloopkogel gaat alweer door Kiadis, er stond net weer -10%.

Dit staart-tussen-de-benen-advies van Jefferies kan hier wel eens debet aan zijn. Ik schreef het ook al in mijn vooruitblik gisteren. Kiadis is niet zomaar voor de halve prijs in de aanbieding, de hele beleggingspropositie moet opnieuw worden gemaakt. En ja, daar kan best wel eens nieuw kapitaal voor nodig zijn.

Takeaway heeft denk ik last van het cijferende Just Eat (-4%). Beide bedrijven hopen voor het einde van het jaar hun fusie rond te hebben. Intussen ligt Takeaway niet goed. Het staat precies 20% onder de intradagtop deze zomer.