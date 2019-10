De AEX (-0,5%) blijft vandaag een tikje achter ten opzichte van de overige Europese indices. Zwaargewicht ASML (-4,5%) presenteerde prima cijfers, maar beleggers grepen de mogelijkheid een vette winst te incasseren.

Het is een fenomeen dat we wel vaker zien. Een fonds dat op een all time high koerst, afstraffen voor cijfers die in lijn zijn met de verwachtingen van analisten. De IEX Beleggersdesk is enthousiast over de cijfers, al laat de waardering te wensen over.

ASML kent een weging van 16,5% binnen de AEX. Hiermee zet de chipgigant de hoofdindex 0,75% lager. Zonder ASML hadden we in Amsterdam dus 0,25% hoger gestaan.

Een goed oplettende lezer zal zich afvragen hoe het mogelijk is dat ASML meer dan 15% kan wegen. Volgens de regels van Euronext mag een fonds maximaal 15% wegen binnen de AEX. De reden dat de weging van ASML hier nu bovenuit komt, is de forse koersstijging van het aandeel.

Als er een herweging komt, zal Euronext dit corrigeren. Ik sluit niet uit dat er dan wat druk op de koers komt, omdat indextrackers een deel van de aandelen ASML moeten lozen.

TomTom de pineut

TomTom (-5,4%) kwam niet eens met zulke slechte cijfers langs, maar daar denken beleggers anders over. Met name de negatieve bijstelling van de verwachting voor de lokatietechnologietak valt slecht. Dit is juist de divisie die voor groei moet zorgen.

Ook nieuwe afschrijvingen op de kaartendatabase zien we liever niet. Toch maakt de IEX Beleggersdesk zich geen zorgen over TomTom. Analist Paul Weeteling wijst op de gezonde vrije kasstroom van €23 miljoen en de nettokaspositie van €3 per aandeel.

Of u het aandeel nu moet kopen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

Misschien ben ik iets te voorbarig, maar de bodem zou zomaar kunnen zijn gezet. De Nederlandse tienjaarsrente stijgt drie basispunten naar -0,26%. Ook de Duitse yield loopt flink op.

Brede markt

De AEX daalt 0,5% en daarmee presteren we slechter dan de DAX (+0,4%) en CAC (-0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,3% en noteert 13,1 punten.

Wall Street blijft dicht bij huis. Alleen de Nasdaq (-0,3%) verliest wat terrein.

De euro klimt 0,4% en noteert 1,108 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,4%) blijft goed liggen.

Olie: WTI (+1,2%) en Brent (+1,1%) hebben het ochtendverlies ruimschoots goedgemaakt.

Bitcoin (-1,9%) zakt door de $8.000 barrière.

Het Damrak

IMCD (-5,2%) is de grote bleeder binnen de AEX. De distributeur van chemicaliën is door de analisten van ABN Amro geschrapt van de kooplijst.

(-5,2%) is de grote bleeder binnen de AEX. De distributeur van chemicaliën is door de analisten van ABN Amro geschrapt van de kooplijst. ABN Amro (+1,3%) en ING (+1,8%) gaan goed. De gehele Europese bankensector ligt er trouwens goed bij.

(+1,3%) en (+1,8%) gaan goed. De gehele Europese bankensector ligt er trouwens goed bij. Unilever (+1,8%) trekt de hoofdindex omhoog. Morgen komt het miljardenconcern met de derdekwartaalcijfers langs.

(+1,8%) trekt de hoofdindex omhoog. Morgen komt het miljardenconcern met de derdekwartaalcijfers langs. ASR (-2,6%) is vandaag het lelijke eendje onder de verzekeraars. Aegon (-0,3%) en NN Group (-0,7%) houden het verlies aanmerkelijk beter beperkt.

(-2,6%) is vandaag het lelijke eendje onder de verzekeraars. (-0,3%) en (-0,7%) houden het verlies aanmerkelijk beter beperkt. Basic-Fit (-3,4%) staat onder druk omdat de analisten van Morgan Stanley het aandeel laten staan op underperform. De Amerikanen vinden het aandeel simpelweg te duur. Morgan Stanley houdt BasifFit op onderwegen. Veel te duur (35 x de verwachte 2020 winst). 7 nov is de beleggersdag. — Corne van Zeijl (@beursanalist) October 16, 2019

(-3,4%) staat onder druk omdat de analisten van Morgan Stanley het aandeel laten staan op underperform. De Amerikanen vinden het aandeel simpelweg te duur. PostNL (+2,2%) is niet te stoppen. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat er €1,43 op het bord stond. Achteraf het perfecte instapmoment. In de tussentijd keerde de post- en pakketbezorger ook nog eens €0,08 per aandeel dividend uit.

(+2,2%) is niet te stoppen. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat er €1,43 op het bord stond. Achteraf het perfecte instapmoment. In de tussentijd keerde de post- en pakketbezorger ook nog eens €0,08 per aandeel dividend uit. ASMI (-1,8%) en Besi (-1,4%) gaan in de achtergrond mee omlaag.

(-1,8%) en (-1,4%) gaan in de achtergrond mee omlaag. Pharming(-11,9%) is de absolute bleeder van de dag. Een belangrijke medewerker van Pharming wordt beschuldigd voor het meenemen van bedrijfsinformatie. Topman Sijmen de Vries noemt de aantijgingen bizar. Ook de IEX Beleggersdesk denkt dat het een storm is in een glas water. Medewerker Pharming aangeklaagd #Pharming https://t.co/y7JEqGYq1A — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 16, 2019

Adviezen

ASML: naar €230 van €210 en kopen - ING

ASML: naar €208 van €195 en kopen - Goldman Sachs

Basic-fit: handhaven op underperform en €27 - Morgan Stanley

IMCD: naar houden van kopen - ABN Amro

NIBC: naar €9 van €10 en kopen - ING

OCI: naar €26 van €28 - Berenberg

Philips: naar €44 van €45 en kopen - HSBC

Unibail Rodamco: naar houden en €140 - Royal Bank of Canada

Nu nog even dit

Mochten er ontwikkelingen zijn over de Brexit dan houdt Arend Jan u daar in het liveblog van op de hoogte. Rond 19.00 uur volgt er een briefing naar de EU-ambassadeurs, dus dan weten we of een deal dichterbij komt. Verder nemen we de cijfers van Netflix mee. Kortom, blijf vooral hangen bij ons.

De dag van morgen