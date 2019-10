TA: Europese beurzen op het vinkentouw

Europese beurzen lonken naar hun technische weerstand, nu er meters worden gemaakt in zowel de Brexit als het Chinese/Amerikaanse handelsconflict.

Beleggers reageren wereldwijd positief omdat er weer schot komt in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Ook de min of meer positieve signalen van het Brexitfront geven de markten lucht.

Hoop en verwachtingen

Analisten proberen de gedeeltelijke handelsdeal van de VS met China te interpreteren en op waarde te schatten. Volgens president Donald Trump ligt er een deal en is er op de fundamentele zaken voortgang geboekt. Hoewel het definitieve akkoord nog op schrift moet worden gesteld, komen er door recente ontwikkelingen weer hoop en verwachtingen in de markten.

In elk geval klommen de meeste beurzen eind vorige week weer in de richting van hun belangrijke weerstandniveaus. Veel hoeven de meeste Europese indices niet meer te overbruggen om uit te breken en koopsignalen te genereren.

De AEX sloot vrijdag slechts 1,5% van cruciale weerstand af. De Duitse beurs is slechts 1,15% verwijderd van de belangrijke toppen. De Franse beurs eindigde eind vorige week minder dan 0,6% van haar belangrijke weerstand. De beurs van Brussel moet nog een kleine 4% overwinnen.

Het Europese beursgemiddelde heeft nog 0,75% te gaan, voordat de zware weerstand wordt gevonden.

Nederlandse beurs lonkt naar weerstand

De AEX sloot vrijdag slechts 1,5% onder de top van 25 juli rond 586,32 punten. In de recente terugval heeft de Nederlandse beurs een hogere bodem gevormd boven de augustustopjes. De AEX-index heeft hiermee de eerdere verbetering gevalideerd.

Er is nu ruimte voor een aanval op de horde van 586,32 punten (gevormd op 25 juli). Zolang de steun op 553,85 punten (de bodem van 3 oktober) intact blijft, handhaven we een positieve visie.







Duitse beurs vormt hogere bodem

De Duitse DAX sloot eind vorige week slechts 1,15% van de horde van 12.656,05 punten, gevormd op 4 juli. De index wist ook nog een potentieel hogere bodem te vormen, want de laatste correctie werd opgevangen door de voormalige weerstand.

Een doorbraak van de laatste koerstop zou de verbetering bevestigen. Hierna wordt 13.596,89 het volgende koersdoel.







Franse beurs lonkt naar uitbraak

De CAC40 index in Parijs sloot eind vorige week minder dan 0,6% van de top van 20 september af, die rond 5.696,25 punten ligt. De Franse beurs doet hiermee een aanval op de weerstand. Er worden hogere bodems gevormd, wat aangeeft dat kopers actief worden.

Na een uitbraak boven de weerstand van 5.696,25 punten, wordt 6.168,15 het opwaartse koersdoel.



Belgische beurs zit nog vast

De beurs van Brussel (Bel 20 index) moet nog bijna 4% overwinnen om door de weerstand rond 3.868,32 punten (de top van 15 april) te breken. De Bel 20 index is nu aangekomen bij de dalende toppenlijn.

De koersuitslagen tussen de steun van 3.382,83 punten (de bodem van 3 juni) en de weerstand van 3.868,32 punten (gevormd op 15 april) worden steeds kleiner. Vooralsnog is het plaatje nog onduidelijk.







Europese Euro Stoxx 50 nadert cruciale barrière

Het Europese beursgemiddelde, de Euro Stoxx 50 index, heeft slechts 0,75% te gaan voordat de weerstand rond 3.596,20 punten (gevormd op 18 mei 2018) wordt gebroken.

Het Europese beursgemiddelde wordt technisch sterker, nu er een hogere bodem wordt gevormd. De Euro Stoxx 50 index vormt die bovendien boven het topje van augustus.

Een doorbraak en slotstand boven de toppen van mei 2018 rond 3.596,20 punten is noodzakelijk om een koopsignaal te generereren. In dat geval mogen hogere koersen verwacht worden en wordt 3.714,26 het volgende koersdoel.