Dalende hypotheekrente: goed nieuws?

Voor de huizenzoekers is er goed nieuws. De hypotheekrente blijft maar dalen.

Hieronder een overzicht van de hypotheekrentes (met NHG en zonder NHG, datum 24 september 2019) voor de verschillende rentevaste periodes.

Hypotheekrente NHG 100% 1 jaar hypotheekrente v.a. 0,85% 1,30% 5 jaar hypotheekrente v.a. 0,99% 1,46% 10 jaar hypotheekrente v.a. 1,14% 1,59% 20 jaar hypotheekrente v.a. 1,70% 1,95% 30 jaar hypotheekrente v.a. 2,10% 2,30%



Bron: www.homefinance.nl

Wie nog in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG (koopsom / taxatiewaarde maximaal €290.000, volgend jaar €310.000) kan kiezen uit een hypotheekrente van 0,85% (rente staat dan 1 jaar vast) of van 2,10% (rente staat dan 30 jaar vast).

Bij een hypotheekbedrag van €290.000 zijn de bruto maandlasten als volgt:

Annuiteitenhypotheek €290.000 Rente 1 jaar vast 0,85% Bruto per maand € 913 Rente 30 jaar vast 2,10% Bruto per maand €1.086

Het verschil is €173 bruto per maand. Hierbij krijgt de huizenbezitter die kiest voor een rentevaste periode van 30 jaar meer zekerheid.

Variabele rente

Wie echter van mening is dat de hypotheekrente de komende tijd (maanden) nog verder zal dalen, moet kiezen voor een korte rentevaste periode. Hierbij moet u denken aan een variabele hypotheekrente, die u iedere maand kan vastzetten voor een langere periode.

De variabele rente is bij de meeste banken in Nederland hoger dan de hypotheekrente voor de duur van 1 jaar / 5 jaar vast. De banken willen dus eigenlijk niet dat hun klanten kiezen voor variabele hypotheekrente.

Persoonlijk verwacht ik dat de hypotheekrente de komende maanden nog verder gaat dalen.

De huizenprijzen

Je ziet nu dat de banken graag klanten willen hebben. Dat heeft ook te maken met de daling van het aantal verkochte woningen - logisch want de huizenprijzen blijven maar stijgen.

Aan de andere kant blijkt kopen nog steeds interessanter te zijn dan huren. Ik noem dit een negatieve spiraal, en die is al jaren gaande. Mensen worden als het ware “gedwongen” om een huis te kopen, omdat dat goedkoper is dan huren.

De huizenprijzen stijgen echter zo snel, dat veel mensen niet meer de woning kunnen kopen die ze graag willen kopen. Ze moeten hun eisen gaan bijstellen. U moet dan denken aan:

Een huis kopen in een andere gemeente

Een huis kopen in een andere, “mindere” wijk

Een huis kopen met minder woonoppervlakte dan gewenst

Een huis kopen met minder slaapkamers dan gewenst

Een appartement kopen in plaats van een eengezinswoning

Spaarrente

Ook de spaarrente daalt steeds verder. Bij de “grote” banken in Nederland is de spaarrente bijna gedaald naar 0% (datum 24 september).

Rabobank biedt nog een spaarrente aan van 0,03%. ING, ABN Amro en Aegon zitten zelfs nog iets lager, namelijk 0,02%. Er is zelfs een bank (Triodos Bank) die op het ogenblik 0,00% geeft op de spaarrekening.

In Denemarken is er een bank die negatieve spaarrente rekent. Ik ben zeer benieuwd of dit ook in Nederland gaat gebeuren - en wat de spaarders dan gaan doen. Als iedereen zijn spaargeld van de bank afhaalt, ontstaat er wel een (groot) probleem.

Dan maar beleggen?

Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zou Cruijff zeggen. De lage spaarrente zorgt er wel voor dat steeds meer spaarders de stap nemen om te gaan beleggen. Erkende (iex-)beleggers zullen dit met tevredenheid waarnemen. Hoe meer “leken” gaan beleggen, hoe meer winst voor de erkende beleggers.

De pensioenen

Tot slot nog de pensioenfondsen. Ook zij zouden moeten profiteren van de hogere beurskoersen. De lage spaarrente gooit echter roet in het eten: het is voor de pensioenfondsen onmogelijk om nog aan de dekkingseisen te voldoen. Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden. Het gevolg is dat de pensioengerechtigden minder pensioen gaan ontvangen.

Al met al is een lage hypotheekrente leuk, maar het zorgt ook voor problemen. Het is wel verstandig om de markt zijn werk te laten doen en niet in te grijpen. Even afwachten of dat laatste ook daadwerkelijk gebeurt.