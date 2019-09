TA: Lichte technische hapering

Met de jaarrecords in zicht worden beurzen gevoelig voor tegenvallers. Technisch beginnen de indices iets te haperen. De publicatie van een zwakke inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie was maandag een domper voor Europese beleggers.

De zwakke Duitse PMI-cijfers zorgden aan het begin van deze beursweek voor fronsende beleggers. De stand van 41,4 was ten eerste veel slechter dan verwacht (44,0), maar signaleerde bovendien stevige krimp (want onder 50).

Angst voor recessie

Beleggers vrezen dat de economie van onze oosterburen in een recessie belandt. Ook de dienstensector in Duitsland was slechter dan verwacht (52,5 vs 54,3). Economen constateren dat, binnen de eurozone, Duitsland op dit moment het zwakste jongetje van de klas is.

Als het in Duitsland regent dan worden wij ook nat, is de veronderstelling van veel beleggers. De AEX doet dan ook een stapje terug.

Ook in Frankrijk een zwakke inkoopmanagersindex voor de industrie en dienstensector, hoewel nog net boven de 50, dus nog nipte groei.

Vandaag bekijk ik de beursindices van Duitsland, Frankrijk en onze eigen AEX.

Nederlandse beurs neemt wat gas terug

Een lichte verzwakking treedt op, nadat de AEX-index maandag terugzakte onder het niveau van de meest recente toppen. Vooralsnog weet de koers zich binnen de stijgende trend te handhaven en kunnen we opwaarts blijven kijken.

De steun en het vangnet handhaven we op 534,49 (bodem van 3 juni). Weerstand ligt op 586,32 (gevormd op 25 juli), en dat is tevens het hoogste punt van de afgelopen 18 jaar (sinds 2001).

Duitse beurs draait omlaag

De DAX index in Frankfurt breekt zowel de stijgende trend als de laatste koersbodem. Dat levert een technische verzwakking op en signaleert toenemende verkoopdruk.

De doorbraak en slotstand van de DAX index onder de oude steun maken neerwaarts ruimte vrij voor verdere koersdaling richting steun 11.551,99 (bodem van 26 augustus). Weerstand is gevormd op 12.656,05 (top van 4 juli).

Franse beurs blijft binnen uptrend ondanks terugval

Maandag zakte de koers van de CAC40 index terug onder de voormalige toppen. Technisch verliest de CAC40 index iets aan kracht, maar de uptrend is intact. We verwachten steun op 5.587,74 (bodem van 17 september). Weerstand ligt rond 6.168,15 (gevormd op 1 juni 2007).