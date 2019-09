Fondsenrondje: In afwachting van

Gelukkig hebben we bij IEX een formule om de AEX te berekenen, want daarom mogen we u ondanks de storing mededelen dat de hoofdindex 0,1% hoger staat. Goede berichten omtrent de handelsoorlog tussen de VS en China helpen een handje.

De Amerikaanse President Donald Trump is bereid de hogere importtarieven twee weken op te schorten. In een tweet zegt hij deze stap te nemen als gebaar uit goede wil. Binnenkort vieren de Chinezen immers het zeventigjarig bestaan van de Republiek.

At the request of the Vice Premier of China, Liu He, and due to the fact that the People's Republic of China will be celebrating their 70th Anniversary.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019

Uiteraard blijven de Chinezen niet achter. Zij overwegen de import van Amerikaanse landbouwproducten weer vrijuit toe te staan. Dit is goed nieuws voor de achterban van Trump en biedt hem extra kansen op een mogelijke herverkiezing.

Overigens hoeven we op korte termijn geen deal te verwachten. Enerzijds wil Trump het liefst een akkoord vlak voor de presidentsverkiezingen en anderzijds wachten de Chinezen het liever af. Wie weet wint een democraat en dat zou de onderhandelingen gemakkelijker kunnen maken. Daarom reageren de markten vandaag niet extreem enthousiast.

ECB-dag

Het is vandaag wachten op de Europese Centrale Bank. Het rentebesluit an sich, is niet zo spannend, maar de laatste persconferentie van Mario Draghi wel. In BeursVandaag brengt Arend Jan de verwachtingen duidelijk in beeld en in het liveblog houden we u van alle ontwikkelingen op de hoogte.

De markt rekent op een cadeautje voor de banken middels een lagere negatieve depositorente en een nieuw opkoopprogramma tussen de €30 en €45 miljard. Als het meer wordt gaan we omhoog en vice versa. Een uitgebreide vooruitblik leest u in het onderstaande Premium artikel.

Vanmiddag om 13.45 weten we meer over het #ECB-stimuleringspakket:https://t.co/4BZwK8dqyI — Nico A. Inberg (@NicoInberg) September 12, 2019

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (+0,1%) en CAC (-0,0%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 4,5% en noteert 13,5 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,2% in het groen.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,103 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,44%) en Duitse (-0,58%) rente dalen één á twee basispunten.

Goud (+0,5%) koerst weer boven de $1.500.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,4%) liggen er aardig bij.

Bitcoin (-1,0%) maakt een pas op de plaats.

Het Damrak

Vrijwel alle hoofdfondsen koersen met een nulletje voor de komma. Dat zien we wel vaker in de aanloop naar een belangrijk event. Alleen Takeaway.com (+1,2%) houdt de vaart er enigszins in.

(+1,2%) houdt de vaart er enigszins in. De financials staan wat onder druk, al heeft het niet veel om het lijf. Een min van 0,6% voor ABN Amro en ING is natuurlijk niet schokkend.

en is natuurlijk niet schokkend. Unibail Rodamco (-0,7%) ging de laatste dagen als een raket. Wellicht nemen er een paar partijen winst.

(-0,7%) ging de laatste dagen als een raket. Wellicht nemen er een paar partijen winst. Royal Dutch Shell (-0,5%) heeft wat last van een adviesverlaging van de Royal Bank of Canada.

(-0,5%) heeft wat last van een adviesverlaging van de Royal Bank of Canada. AMG (+3,3%) is de afgelopen twaalf maanden helemaal afgestort en dan is het niet gek dat er een kleine relief rally optreedt.

(+3,3%) is de afgelopen twaalf maanden helemaal afgestort en dan is het niet gek dat er een kleine relief rally optreedt. De chippers gaan goed. ASMI (+2,6%) is niet te houden en Besi (+1,5%) kust de €30.

(+2,6%) is niet te houden en (+1,5%) kust de €30. BAM (+0,4%) ligt er aardig bij, ondanks het nieuws over problemen met een Duitse zeesluis.

(+0,4%) ligt er aardig bij, ondanks het nieuws over problemen met een Duitse zeesluis. Het televisieprogramma Zembla pakt vanavond SBM Offshore (-3,0%) aan. Het bedrijf zou in 2018 een ernstig vervuild schip hebben laten slopen in India.

(-3,0%) aan. Het bedrijf zou in 2018 een ernstig vervuild schip hebben laten slopen in India. Op een laag volume geeft Fugro (-1,8%) wat terrein prijs.

(-1,8%) wat terrein prijs. Kiadis (+4,0%) vliegt alle kanten op. Bij opening stond er zelfs even een plus van bijna 10% op het bord.

Adviezen