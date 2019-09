CNBC vat het mooi samen, dit is wat er om 13:45 uur wordt verwacht van het ECB-rentebesluit. Drie kwartier later licht president Mario Draghi een en ander toe in een persconferentie.

Het kan ook zijn dat Draghi alles pas bekendmaakt om 14:30 uur, deed hij vaker, maar dat maakt voor het resultaat niet uit.

Cut its deposit rate.

Re-launch monthly net asset purchases.

Strengthen its forward guidance by extending the horizon to keep rates at present or lower levels beyond the first half of 2020.

Introduce a tiering system for bank deposits.

Raise the self-imposed issuer limit for purchases of government bonds from 33% to 40%, or even 50%.

Dit zou ingeprijsd moeten zijn. Wordt het programma groter en duivischer dan verwacht, dan zou dat goed moeten zijn voor vooral defensieve aandelen en obligaties met een verzwakkende euro. Vice versa als het tegenvalt. Veel plezier ermee en dat alles met een S&P 500 die gisteren op het slot 3000 aantikte.

ECB to turn stimulus taps back on to prop up ailing economy https://t.co/pfbkn5It4L pic.twitter.com/lHzpd591FU — Reuters Top News (@Reuters) September 12, 2019

Mooi staatje van de NOS:

Goed en slecht nieuws nu marktbreed: VS en China verwennen elkaar met kortingen op tarieven, zodat er even wat lucht is. Ik kom echter twee ernstige headlines tegen bij ANP, waar intussen velen van ons op zitten te kauwen? Ik weet niet of en in hoeverre dit echt nieuws en al dan niet ingeprijsd is.

Ook nog: AND heeft cijfers. Sorry, ik heb nog even geen idee:

De brede markt staat er nu mooi bij en de Duitse inflatie over augustus komt net door op de verwachte +1,4% op jaarbasis. Daar valt Mario's bril niet van af, denk ik. De rentes tikken een basispuntje bij.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Vopak, en Boskalis haalt een opdracht voor €85 miljoen binnen, lees ik nog net in de Reuters headlines:

08:03 Lagere inflatie Duitsland bevestigd

08:02 'Chinese video-app wil naar Wall Street'

08:00 Maker Angry Birds verlaagt prognoses

07:49 Financieel topman Intertrust vertrekt

07:47 China overweegt boeren VS te matsen

07:45 Vopak neemt belang in lng-fabriek in Colombia

07:00 AB Inbev blaast beursplan nieuw leven in

06:58 Export groeit met 1 procent

06:56 Aantal faillissementen afgenomen

06:09 'SBM verhult ernstige gezondheidsrisico’s gifschip'

11 sep Topman Oracle tijdelijk weg om gezondheid

11 sep Wall Street sluit met mooie koerswinsten

11 sep TeamViewer op 25 september naar beurs

11 sep Ajax en Neways naar AScX, AEX ongewijzigd

11 sep Winsten op koersenborden Wall Street

11 sep 'Bouw Duitse zeesluis BAM bodemloze put'

11 sep Bedrijven wachten plannen winstbelasting af

Nou, kijken dan maar:

Vanavond om 21.10 op NPO2 Het gifschip van #SBM https://t.co/IviDqc2GOG — Nico A. Inberg (@NicoInberg) September 12, 2019

Analistenadvies luidt:

ING: naar €10 van €11 - HSBC

De AFM meldt deze shorts, wat een waslijst. Minder bij AMG en Fugro zie ik snel, zelfde bij BAM en Wereldhave.

De agenda, er is ook nog VS inflatie:

01:50 Japan fabrieksorder jul -9,9% MoM

06:30 Nederland handelsbalans

08:00 AND Q2-cijfers

08:00 Lufthansa vervoerscijfers augustus

08:00 Duitsland inflatie CPI aug (final) -0,2% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI aug (final) 0,5% MoM

13:45 ECB Rentebesluit 0,0%

13:45 ECB depositorente sep -0,5%

14:30 ECB persconferentie

14:30 VS inflatie CPI aug 0,1% MoM

14:30 VS wekelijkse jobless claims

15:00 Kas Bank Bava

16:00 Kroger Q2-cijfers

22:00 Broadcom Q2-cijfers

En dan nog even dit

Lief!

Trump delays China tariffs in 'goodwill' gesture. More here: https://t.co/LPn1w02trO pic.twitter.com/sxr99fF76a — Reuters Top News (@Reuters) September 12, 2019

En kijk nou:

BREAKING: China may allow companies to resume purchases of U.S. agricultural products in a show of goodwill ahead of upcoming trade talks https://t.co/dECjHYLr7a pic.twitter.com/8qjU8EgLp5 — Bloomberg (@business) September 12, 2019

Zeg het maar, het spul glimt nog hetzelfde hè?

Gold’s rally is showing signs of stalling, and that’s highlighting a fissure among exchange-traded fund investors.



While retail fervor for gold hasn’t wavered, traders are pulling back and the metal's price is falling https://t.co/gfQpMdwZh0 pic.twitter.com/3INQypbPuU — Bloomberg (@business) September 12, 2019

Toestanden beginnen gewoonte te worden bij Alphabet?

Explainer: Advertising executives point to five ways Google stifles business https://t.co/ZZWNTBvdqE pic.twitter.com/xp2OXDjCGI — Reuters Top News (@Reuters) September 12, 2019

Dit heet een frenzy:

Gone in 146 seconds: Japan investors race to buy SoftBank bonds https://t.co/8LuxoJK7K6 — Bloomberg (@business) September 12, 2019

RIP:

'Oracle of oil' T. Boone Pickens dies at 91 https://t.co/cR31XeeLzj pic.twitter.com/buOS1aGkGp — Reuters Top News (@Reuters) September 12, 2019

Vraag en aanbod dus en geen leuzen en subsidies:

WATCH: Climate fears hit meat, bottled drink sales https://t.co/AyfdWBXdBN pic.twitter.com/aOFq7mjYUW — Reuters Top News (@Reuters) September 12, 2019

Een sportschool met een snufje technologie:

Peloton, the fitness startup known for on-demand workout programs on its exercise bikes, valued itself at up to $8.2 billion https://t.co/muBAgiIzVF pic.twitter.com/xDcy0pn9HV — Reuters Top News (@Reuters) September 12, 2019

De koersen staan hoger, hè:

AB InBev resumes exploring Budweiser listing two months after pulling out https://t.co/d2Rh6WR3wY pic.twitter.com/tnB74deurO — Reuters Top News (@Reuters) September 12, 2019

Oh jee:

U.S. Coast Guard issues lithium battery warning following California boat fire https://t.co/XMcSJUPcyX pic.twitter.com/NIFv7xmf6U — Reuters Top News (@Reuters) September 12, 2019

Hij is zelf intussen ook niet onbemiddeld.

Thomas Piketty is back with a 1,200-page guide to abolishing billionaires https://t.co/5XKC4xPJUv pic.twitter.com/IbKICXUoJ9 — Bloomberg (@business) September 12, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.