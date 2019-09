Liveblog: Besi, Kiadis, Prosus en W'have

Update 16:35 uur: Wonderhave?

Het is nog maar net, het is ook niet heel erg veel, het is nog niet definitief (voor zover dat bestaat op de beurs) en de risico's zijn onverminderd hoog. Niettemin is Wereldhave aan het beste ritje in ruim anderhalf jaar bezig.

U kent het verhaal: Wereldhave worstelt met retail en de markt gaat ervanuit dat er in het dividend wordt gehakt. Het fonds doet nu 13% dividendrendement. Stel dat dat wordt gehalveerd? Maak zo uw eigen scenario. Kijk ik nog even naar de analisten:

Krijgt u de shorts nog. Die lopen wel terug. Niet hard, maar toch. (AJK)

Update 16:15 uur: Tax voor multinationals

Ik stroop snel de daggrafieken af van Shell, Unilever, AkzoNobel, Philips, maar ik zie niet zo snel significante bewegingen of omzet piekjes. Ik heb het zelf niet dagelijks op zak, maar is €250 ook niet een beetje peanuts voor de verzamelde multinationale grootheden...? Ik citeer NOS (AJK):

Multinationals als Shell, Philips en AkzoNobel, die in ons land nauwelijks of geen winstbelasting betalen worden vanaf 2021 aangepakt. De belastingafdracht van deze bedrijven gaat op de schop.

Het kabinet neemt een initiatiefwet daartoe van GroenLinks over, zo bevestigen bronnen tegen de NOS.

Daarmee komt een einde aan de situatie waarbij multinationals buitenlandse verliezen als aftrekpost kunnen opvoeren waardoor ze in Nederland nauwelijks winstbelasting betalen.

De verandering kan de schatkist zo'n 250 miljoen euro opleveren. Het geld wordt volgens bronnen waarschijnlijk gebruikt voor lastenverlichting.

Kabinet: multinationals zoals Shell moeten winstbelasting betalen https://t.co/WKL9IRf5kK — NOS (@NOS) September 11, 2019

Update 16:00 uur: AEX

Gemist. Is dit er een? Ziet er wel zo uit.

Als er iemand na de lunch onverhoopt naar huis is gestuurd, weten we wie het was. Vette vinger staat voor verkeerde order. Vinger opsteken wie nog nooit een keer een nulletje te veel of te weinig invulde. Ik deed het ook eens in mijn belastingaangifte. Jaren gedoe. De beurs handelt zoiets in een paar tikken af. (AJK)

Verhip, voor iemand kan herfst wel eens vroeg zijn begonnen, want zit er geen vette vinger in de #AEX? pic.twitter.com/fU2TL8g1eE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 11, 2019

Update 15:45 uur: ASML en ASMI weer, nu Besi nog

ASML doet vandaag een heuse nieuwe all time high op nu €220,25, ASMI schurkt ook tegen zijn hoogste top ooit aan en... Besi dan? Dat gaat ook lekker vandaag, heeft €30 op schootsafstand en Royce laat zijn lineaal spreken. Ik ben zelf niet technisch geschoold, maar ligt er niet een braakliggend terrein voor het oprapen, indien? (AJK)

#Besi breekt intraday door de weerstand 28,75. Het technische beeld klaart verder op indien deze weerstand op basis van de slotkoers opwaarts wordt gebroken. pic.twitter.com/Q6Xad8C0ur — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) September 11, 2019

Update 15:25 uur: Hippe hypotheekproducten

De namen en termen zijn weer fraai. En bijna allemaal zijn ze gebonden aan een what if-scenario. Als de Amerikaans rente de komende anderhalf jaar nou niet verder zakt dan dat, nou dán... Dat idee. Hoog risico dus.

A ten year inverse floater

Juiced junk

Reversed convertible

Zoals het de immer creatieve financiële industrie betaamt, zien weer tal van producten het levenslicht in de op hol geslagen markt van de (staats)obligaties. Intussen is het trouwens 17 biljoen, Bloomberg, maar dit terzijde.

In a $15 trillion world of sub-zero debt, investment banks are creating exotic solutions for investors https://t.co/8KVyVxmrpr — Bloomberg (@business) September 11, 2019

Het zijn allemaal als dit, dan dat-producten en dat allemaal in een poging nog iets ven rendement te halen op negatief yieldende assets. Doet mij aan het vorige decennium denken met al die hypotheekproducten en ook al die rentedingessen die de banken het MKB in de maag splitsten. Dat liep niet goed af...

Dat wil niet zeggen dat het dit keer weer gebeurt, maar u bent gewaarschuwd als u toch iets van rendement probeert te halen op wat geen rendement oplevert. Kijk in ieder geval goed naar de kosten als u toch zo nodig moet, want die zijn meestal niet mis bij zulke producten. (AJK)

Update 14:45 uur: 11/9

Dat eerste vliegtuig was rond dit uur, meen ik. Ik werkte toen voor Monsterboard. Mijn contract liep net af, dat natuurlijk niet werd verlengd, en zo heb ik ook heel slechte herinneringen aan deze dag.

Achttien jaar geleden alweer, op 11/9 2001 reageerde de #AEX met -7% óp... pic.twitter.com/aMsYAG19F1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 11, 2019

Die heb ik ook aan de bear market uit die jaren. Die ging maar niet over, maar eigenlijk speelde 11/9 hier geen rol in, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik hoor nog die technisch analist tegen me zeggen: Als AEX 200 op het bord komt, kan ik hier mijn bureau ontruimen, Arend Jan. Die 200 kwam er toen net niet. In 2009 wel.

In die bear market 2000-2003 werden ook de vermogens gedecimeerd van de beleggende dotcomgeneratie. Het valt mij vaak op dat met die mensen nog altijd niet over beurs en aandelen valt te praten. Die komen nooit meer terug op de beurs, wat de rendementen ook maar mogen zijn en wat de ratio ook zegt. (AJK)

Nee, 11/9 was niet de oorzaak of trigger van (achteraf) die vreselijke post dotcom bubble bear market 2000-2003. Die neergang was al lang gaande en duurde ook nog heel lang pic.twitter.com/wZFvb1OqtC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 11, 2019

Update 11:55 uur: Pershing

Ik geef eerlijk toe dat ik dit aandeel glad was vergeten. Dat deed niet iedereen dit jaar zo te zien. (AJK)

Behalve #Prosus is r nog buitenlandse beursgenoteerde holding op Damrak, #PershingSquare van Bill Ackman. Dat was drama, niemand keek er meer naar en ja hoor: leuk ritje dit jaar #AEX pic.twitter.com/FQsb4IWsiR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 11, 2019

Update 11:15 uur: Hongkong biedt op Londen!

Verrassend!

Hong Kong Exchanges and Clearing biedt £29,6 miljard op Londen Stock Exchange. En dat brengt heel veel fantasie met zich mee! China wil een eigen Bloomberg...? Of wil Beijing Hongkong minder belangrijk maken en via de tweede beurs van de wereld toegang krijgen tot de internationale kapitaalmarkten?

Dit is echt een move hoor, van Hongkong, China, Beijing of president Xi Jinping zelf - zeg maar wie hier nou écht de hand in heeft - en ik moet nog zien of het VK hier toestemming voor gaat geven. Wellicht komt er ook wel wat druk uit Washington en New York, verzin het allemaal maar. (AJK)

Nog een keer pikant, #LSE kocht vorige maand voor 22mld pond databoer Refinitiv (bekend van Reuters Eikon). Dat wil serieuze concurrent van Bloomberg worden. Chinese concurrent nu dus wellicht — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 11, 2019

Oh toch niet. Sorry.

Een van de eisen van HKEX voor de LSE overname is dat de Refinitiv deal wordt afgeblazen voor het eind van het jaar. LSE moet nu in feite kiezen tussen HKEX en Refinitiv. — Jauke de Jong (@JAdeJong12) September 11, 2019

Update 10:45 uur: Kiadis

Er is nog maar één advies vandaag, maar dat lijkt flinke sporen achter te laten. KBC rekent op €20 tot €30 miljoen aan extra kosten tussen 2019 en 2021 bij Kiadis en verlaagt daarom advies en koersdoel.

Kiadis: naar hold van accumulate en naar €6,50 van €10,50

De koers krijgt weer een oplawaai en zo blijft Kiadis een typische biotech. Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan, doorgaan en dan weer stilstaan. Helaas, nog geen waardecreatie.

Update 09:40 uur: Goud ruim onder $1.500

Hoewel goud vandaag iets herstelt, ligt het edelmetaal er de laatste week zwakjes bij. Niet alleen de verbeterende stemming op de financiële markten is de boosdoener. Ook de stijgende rentes dragen hieraan bij. In paniek zal geen enkele goudbelegger echter raken, want dit jaar is het edelmetaal in dollars ruim 16% gestegen. In euro's is deze winst nog zelfs 4% hoger (NK).

#Gold is down almost 4% in the last 5 trading days as bond #yields spike. pic.twitter.com/zGvxVCzmJt — jeroen blokland (@jsblokland) September 10, 2019

Update 09:30 uur: Mooi gebaar

Wellicht gaat de AEX 0,3% omhoog, omdat China 16 verschillende Amerikaanse goederen van de tarievenlijst afhaalt. Het gaat onder andere om vismeel en smeermiddelen. Deze vrijstelling is een jaar geldig.

Daarnaast is de verwachting dat China meer Amerikaanse landbouwproducten gaat kopen. Het zijn signalen dat de handelsspanningen wat afnemen. (NK)

European stocks seen higher ahead of central bank meetings https://t.co/SB1GiSZVmN — CNBC (@CNBC) September 11, 2019

Update 09:25 uur: Déjà vu

Deze beursdag begint een beetje te lijken op die van gisteren. De namen die gisteren slecht lagen, gaan bij opening verder omlaag. De fondsen die gisteren omhoog spoten, stijgen verder. Er wordt in de aanloop naar het ECB-rentebesluit dus flink geroteerd. (NK)

Update 9:20 uur: PostNL richting €2

Eind juni kon u de aandelen PostNL nog oppikken voor €1,42 per stuk, maar amper drie maanden later is de €2 weer in beeld. Lange tijd was het sentiment bar en boos, maar daar is sinds de tweedekwartaalcijfers van de post-en pakketbezorger verandering in gekomen.

Met name de kasstroom viel mee en dat heeft shortpartijen ertoe bewogen om de aandelen terug te kopen. Dit in combinatie met een verbeterend beurssentiment resulteert in een mooie rally. Van een feestje is nog geen sprake, want PostNL koerste een jaar geleden nog ruim boven de €3.

Update 9:10 uur: Prosus +28%

De koers van het aandeel Prosus explodeert bij opening. Er komt maar liefst 28% bij en dat betekent dat de beursgenoteerde holding meer dan €100 miljard waard is. Zoals bekend belegt Prosus in Tencent. De Chinese techgigant heeft alleen een notering in Hong Kong, waardoor Europese beleggers nu gemakkelijker in Tencent kunnen beleggen.

Dat lijken zij massaal te doen, aangezien Prosus fors boven de referentiekoers van €58,75 noteert. De IEX Beleggersdesk kwam gisteren met ons advies voor Prosus. (NK)