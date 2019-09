TA: Goud als vluchtheuvel

De goudprijs komt op adem na een imposante rally eerder dit jaar, maar blijft technisch aantrekkelijk als veilige haven voor alle onrust.

Terwijl de Nederlandse rente in de afgelopen twee maanden is gedaald van -0,1 naar -0,55%, is de goudprijs volledig losgeslagen. In diezelfde periode steeg deze van 1.400 naar 1.560 dollar per troy ounce. Het handelsconflict tussen de VS en China, de chaos rond Brexit en de almaar dalende rente zorgen ervoor dat de goudmarkt een 'veilige' haven blijft.

Hoewel het voor de gemiddelde belegger niet eenvoudig is direct in fysiek goud te beleggen, zijn er voldoende alternatieven in goudmijnfondsen en trackers. In mijn column van 3 juni heb ik daar al op gewezen.

Recordprijs

De goudprijs heeft al in verschillende valuta, waaronder de euro, een recordprijs bereikt. Onder Basel III bank is goud Tier 1 kernkapitaal geworden, wat het metaal aantrekkelijk maakt als valutadiversificatie. Het ontbreken van een rentevergoeding, altijd het grootste nadeel van goud, is in het huidige rentelandschap niet meer van toepassing.

Deze keer bespreek ik goud en enkele interessante goudmijnaandelen en goud-ETF's, maar ik begin met een blik op de AEX.

Uptrend AEX-index intact

De Nederlandse beurs dendert nog steeds krachtig opwaarts. Het ontbreken van grote correcties maakt duidelijk dat beleggers perspectief zien.

Zolang de stijgende trend en het patroon van hogere toppen en bodems kan worden voortgezet, liggen verdere koersstijgingen in het verschiet, in eerste instantie richting de weerstand van 586,32 punten (gevormd op 25 juli).





Goud korte termijn

De rally in de goudprijs begint te haperen. Op korte termijn zakt goud weer terug onder de laatste koerstoppen waarmee het technische plaatje iets verzwakt.

Maar zolang de stijgende trend intact is, kunnen we positief blijven. We zien steun op 1.381,88 dollar (de bodem van 1 juli).

De eerste horde die nu overwonnen moet worden, ligt rond 1.557,12 dollar (de top van 4 september).





Goud lange termijn

Een mooie stijgende trend bij goud blijft zichtbaar op de lange termijn. De toppen en bodems liggen steeds flink hoger en dat signaleert gretigheid onder beleggers.

De uptrend heeft ruimte richting de weerstand van 1.803,03 dollar (gevormd op 11 november 2011). Enkel bij een eventuele terugval onder de steun van 1.266,32 dollar (de bodem van 3 mei) treedt een technische verzwakking op.





Goud meerjarengrafiek

Het koersverloop van de goudprijs was tussen 2013 en 2108 vooral zijwaarts, met een belangrijke barrière iets boven de 1.400 dollar. De serie hogere bodems sinds 2016 signaleerden al dat er op hogere niveaus is bijgekocht.

Bij de stijging boven 1.400 dollar trad een koopsignaal op, met 1.800 dollar als eerste koersdoel.





Korte termijn: Physical Gold tracker

Een prima alternatief voor een directe belegging in goud is de Physical Gold tracker. De Physical Gold ETC weet ondanks de huidige consolidatie de stijgende trend intact te laten. De hogere koersbodems die op korte termijn worden gevormd signaleren een positieve ondertoon.

Zolang de steun van 28,99 (de bodem van 13 augustus) intact blijft, mag opwaarts worden gekeken. Een nieuwe hogere koerspiek dient de stijgende trend te bevestigen.

Weerstand wacht rond 35,73 (gevormd op 2 maart 2012).





Barrick Gold lange termijn

Mijnbouwer Barrick Gold heeft het uitstekend gedaan, maar nadert nu het koersdoel rond de weerstand van 20,78 dollar (gevormd op 17 februari 2017).

De opwaartse trend kan pas worden voortgezet als Barrick Gold boven de laatste top weet te breken. Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten en wordt 23,47 het volgende opwaartse koersdoel.

Barrick Gold heeft pas steun rond 11,65 dollar (de bodem van 31 mei).





Gold Miners ETF lange termijn

De Gold Miners ETF heeft een uitstekende rally achter de rug, maar is op het koersdoel, gevormd door de weerstand van 29,80 (gevormd op 2 augustus 2016), gestuit.

Pas na een uitbraak mogen we een verdere koersstijging verwachten, met 35 als volgende koersdoel. De Gold Miners ETF heeft pas steun rond 18,63 (de bodem van 21 januari).