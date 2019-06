TA: Bange beleggers in goud en bondjes

De bozige uitspraken van Trump versus Mexico en India zorgen voor een vlucht in goud en staatsleningen. De AEX-steun staat onder druk.



Nu de handelsoorlog begint te escaleren, worden op de meeste beurzen de steunniveaus gebroken. Diverse indices, waaronder de DAX in Frankfurt en de CAC40 in Parijs, maar ook de Dow Jones en de Nasdaq op Wall Street, zijn onder hun laatste bodems gezakt, waarmee het luik naar onderen is opengezet.

Bij de AEX is de steun intact gebleven, maar niet lang meer, want overal om ons heen verzwakt het sentiment.



Zoals vaak in turbulente tijden vluchten beleggers in goud, staatsleningen en bedrijfsobligaties. Ook goudmijnfondsen hebben tijdelijk het tij weer mee.

AEX zet steun van 538,70 onder druk



Wonderwel is steun 538,70 van de Nederlandse beurs intact gebleven, maar niet lang meer. Want het patroon met lagere toppen blijft verkoopdruk aangeven.

De AEX-index is kwetsbaar, zeker nu de steunniveaus op de beurzen om ons heen wel zijn gebroken. Verder is de stijgende trend al eerder gebroken.

Indien de steun 538,70 (bodem van 25 maart) breekt, wordt een 'hoofd&schouder'verkoopsignaal voltooid, daarna wordt 500-510 het volgende koersdoel. Weerstand blijft op 576,90 (gevormd op 27 juli 2018).













Goud weet stevig vanaf steun van 1.266,32 op te veren

Het edelmetaal goud heeft een bodempatroon opwaarts afgerond. Eerder al werd de dalende trend doorbroken. Nu is er ook een hogere bodem gevormd.

De vraag naar goud is toegenomen. Met de slotstand boven de laatste koerspieken komt er ruimte vrij richting de weerstand van 1.346,80 punten (gevormd op 22 februari).

Bij een neerwaartse doorbraak van de steun van 1.266,32 punten (de bodem van 2 mei) treedt een verzwakking op.

Nederlandse 9-jarige staatslening weet uptrend te bevestigen

De NL 5,5% 2028 beweegt in een uptrend, zolang het patroon van hogere toppen en bodems zich voortzet. Kopers stappen blijkbaar op steeds hogere niveaus in.

De stijgende trend wordt hervat nu ook de top van eind maart wordt gebroken. Er is een eerste weerstand te zien rond 155,28 (gevormd op 2 januari 2017). Steun ligt rond 146,64 (de bodem van 1 maart).

Amerikaanse 30-jarige obligatie zet uptrend met kracht voort

De US T Bond 30yr heeft met de doorbraak boven de koerstop van eind maart de stijgende trend weten te hervatten.

Een technische verbetering is opgetreden met een eerste koersdoel rond de weerstand van 158,66 (gevormd op 8 september 2017).

Zolang de US T Bond hogere toppen en hogere bodems weet te vormen, blijft het plaatje positief. Steun ligt op 144,28 (de bodem van 18 januari).





Bund Future valideert de stijgende trend

De Bund Future heeft de stijgende trend hervat, nu een tussenliggende toppen van eind maart en medio mei zijn overwonnen. Met deze uitbraken is een technische verbetering opgetreden.

De Bund krijgt hiermee ruimte voor een verdere koersstijging richting de weerstand van 170,00 (het berekend koersdoel).

We handhaven een positieve visie zolang de Bund het patroon van hogere toppen en bodems weet vast te houden.

Steun ligt rond 164,10 (de bodem van 20 april).