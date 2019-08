TA: Overtuiging ontbreekt

Het herstel van de Europese aandelenbeurzen zet nog niet echt lekker door. Na iedere positieve dag volgt een dag van winstnemingen waardoor er per saldo maar weinig terrein wordt teruggewonnen.

Belangrijke steunniveaus zijn wel intact gebleven waardoor nog steeds mag worden verwacht dat de indices de komende weken wat verder kunnen oplopen. Er lijkt echter een nieuwe impuls nodig om kopers weer terug in de markt te krijgen.

AEX index kijkt opzij

De Nederlandse beurs is na de daling van begin augustus per saldo niet meer veel opgeschoten. De index beweegt al een aantal weken zijwaarts boven de belangrijke steunzone van grofweg 530-535 punten.

Een doorbraak boven het 25-daags gemiddelde (rode glooiende lijn) lijkt nu nodig om ruimte vrij te maken voor een grotere stijging. De index zal daarvoor overtuigend boven de 550 punten moeten sluiten.

Een herstel richting het koersgat van begin augustus rond 565 punten is dan het volgende richtpunt.

Belgische beurs mist kracht

De Bel 20 index is recent opgevangen aan de onderkant van de ruime neutrale bandbreedte en is de afgelopen weken wat op adem gekomen. Een serieus herstel is vooralsnog uitgebleven, maar de verkoopdruk lijkt wel te zijn opgedroogd.

Het is nu wachten totdat de correctieve fase wordt afgebroken en het herstel meer vorm kan krijgen. Ook voor de Bel 20 index geldt dat het beeld pas verder opklaart na een duidelijke doorbraak boven het 25-daags gemiddelde.

CAC 40 index is het sterkst

Het technische plaatje van de Franse beurs oogt neutraal. De CAC 40 is medio augustus opgevangen aan de onderkant van de neutrale bandbreedte van het afgelopen half jaar. Vanaf dit niveau is de index wat gaan herstellen en is de correctieve fase inmiddels verlaten.

Op korte termijn zou het herstel wat meer vorm kunnen krijgen. Hiervoor dient de index boven de recente top rond 5.450 punten te breken. De hogere bodem die dan gevormd wordt duidt op aantrekken van de vraag. De Franse beurs laat momenteel van de Europese indices het sterkste technische plaatje zien.

DAX index is zwakste schakel



De Duitse beurs is vooralsnog de minst overtuigende Europese beurs, maar zou dit met een aantal sterke handelsdagen kunnen omdraaien. Op de grafiek is de vorming van een omgekeerd hoofd-schouderpatroon zichtbaar waarvan nu de rechterschouder wordt gemaakt.

Een doorbraak boven weerstand 11.865,63 zal het technisch beeld flink doen verbeteren en ruimte vrijmaken voor een groter herstel. Wanneer de weerstand echter te zwaar blijkt te zijn, dan zal de Duitse beurs als eerste weer verder verzwakken en mag een grotere daling niet worden uitgesloten.