Fondsenrondje: Dividendtopper onderuit

Het lukt de AEX (+0,2%) maar niet om te herstellen van de enorme klappen die de index de laatste twee handelsdagen kreeg te verwerken. Zwaargewicht Royal Dutch Shell (-1,2%) is de boosdoener.

Opvallend dat er veel aandelen met een nulletje voor de komma bewegen. Zeker aangezien Wall Street gisteravond meer dan 3% daalde. Uiteraard zijn er nieuwe ontwikkelingen omtrent de handelsoorlog: de VS heeft China er officieel van beschuldigd de eigen munt te manipuleren. Dat is voor het eerst sinds 1994.

Of het een met het ander te maken heeft is de vraag, maar de Chinese centrale bank heeft vanochtend wat yuans op zitten kopen, zodat de koersdaling ten opzichte van de dollar binnen de perken bleef (bron: ANP). Misschien een eerste signaal dat de Chinezen het conflict niet helemaal uit de hand willen laten lopen.

Royal Dutch Shell

Het aandeel Royal Dutch Shell (-1,2%) weet het voor elkaar te krijgen om binnen vier handelsdagen de volledige jaarwinst te verspelen. Het begon allemaal donderdag met het onverwachte nieuws dat de nettowinst 25% is gedaald in het tweede kwartaal.

De IEX beleggersdesk is iets minder verrast. Afgelopen kwartaal zijn de prijzen van olie en gas wat afgekomen. Daar komt bij dat Koninklijke Olie beschikt over een chemietak. Laat Basf twee weken geleden nou net met een stevige winstwaarschuwing zijn langsgekomen.

In de onderstaande grafiek ziet u dat Koninklijke Olie inmiddels op een heel aardig niveau is beland. Die €18 van begin 2016 is nog ver weg, maar toen was er de vrees dat het bedrijf zijn dividend moest verlagen. Daar is nu geen sprake van, omdat de kasstromen voorlopig dik in orde zijn.



Dividendtoppers

De IEX Beleggersdesk is sinds een paar maanden van start gegaan met een serie over dividendtoppers. Deze week komt er een artikel langs over Total. Het olieconcern zal langs de dividendmeetlat worden gelegd. Criteria zoals dividendtrackrecord, duurzaam bedrijfsmodel, kasstromen en schuldgraad komen hier aan bod.

Verder zal er qua waardering ook een vergelijking worden gemaakt met Royal Dutch Shell. Als u eerdere artikelen over dividendtoppers wilt lezen, kunt u op deze link klikken. Het laatste artikel ging over zorgvastgoedfonds Aedifica.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omhoog en daarmee blijven we achter ten opzichte van de DAX (+0,4%) en CAC (+0,7%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 3,5% omlaag en noteert 19,3 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,8% in het groen. De Nasdaq gaat aan kop met een plus van 1,2%. Anderzijds heeft deze technologie-index de grootste klappen gehad.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,121 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,41%) en Duitse (-0,52%) rente zakken een basispuntje en zetten een nieuwe all time low op het bord.

Goud (-0,1%) koelt iets af.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,1%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (+4,4%) stijgt vrolijk door.

Het Damrak

Na een aantal beroerde dagen pakt Takeaway.com (+2,3%) de draad weer op. Let op, want het volume is uitermate laag.

(+2,3%) de draad weer op. Let op, want het volume is uitermate laag. KPN (+2,0%) is zo'n beetje het meest oorlogsbestendige aandeel van het Damrak.

(+2,0%) is zo'n beetje het meest oorlogsbestendige aandeel van het Damrak. ING (-0,0%) krijgt een kleine koersdoelverlaging van Kepler Cheuvreux. Niemand die ervan schrikt.

(-0,0%) krijgt een kleine koersdoelverlaging van Kepler Cheuvreux. Niemand die ervan schrikt. Air France-KLM (+1,9%) profiteert van een adviesverhoging van Bernstein.

(+1,9%) profiteert van een adviesverhoging van Bernstein. Altice (+1,1%) is dit jaar niet kapot te krijgen. Inmiddels is de Franse kabelaar ruim 157% gestegen year to date.

(+1,1%) is dit jaar niet kapot te krijgen. Inmiddels is de Franse kabelaar ruim 157% gestegen year to date. BAM (+2,6%) herstelt iets, maar begin vorige maand koerste de bouwer nog boven de €4.

(+2,6%) herstelt iets, maar begin vorige maand koerste de bouwer nog boven de €4. PostNL (+4,2%) profiteert van goede cijfers van Deutsche Post.

(+4,2%) profiteert van goede cijfers van Deutsche Post. Aperam (-1,8%) hield gisteren opmerkelijk genoeg het hoofd boven water. Vandaag wordt die outperformance weer deels verspeeld.

(-1,8%) hield gisteren opmerkelijk genoeg het hoofd boven water. Vandaag wordt die outperformance weer deels verspeeld. ForFarmers (-2,6%) krijgt een adviesverlaging van KBC om de oren. Het aandeel gaat naar houden van opbouwen. Ook het koersdoel gaat met €1 omlaag naar €7,50.

