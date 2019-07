TA: Tesla total loss (III)

Tesla was donderdag een van de grootste dalers op Wall Street. Technisch heeft het aandeel begin dit jaar al flinke schade opgelopen; het blijft volatiel.

De koers van Tesla kelderde donderdag op Wall Street met ruim 13 procent. O.a. het onverwachte vertrek van technologiedirecteur Straubel, een van de oprichters van Tesla, viel beleggers rauw op hun dak. Ook het tweedekwartaalverlies woog zwaar op de koers.

Ik heb hier eerder aangegeven dat Tesla's batterijen rap leeglopen en dat het aandeel technisch rijp voor de sloop is. Technisch had het aandeel begin dit jaar al flinke schade opgelopen en de koersontwikkeling blijft volatiel.

Eerst is de beurskoers fors gedaald van 379 dollar (top van 7 december 2018) naar 177 dollar in juni. Het patroon met lagere toppen gaf al lang aan dat er verkoopdruk boven de markt hing. Nadat Tesla's koers ook onder bodems van 2017 en 2018 was gezakt, werd het aandeel rijp voor de sloop. Daarna heeft zich een pullback voorgedaan.



Voor de derde keer dit jaar, houd ik Tesla technisch tegen het licht

Eerst de AEX

De recente correctie kan de AEX-index terug brengen naar de voorliggende koerstoppen. Zolang de koers hierboven weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Koersdoel handhaven we op 609,22 (top op 22 mei 2001). De AEX-index had eerder de stevige horde 576,90 opwaarts gebroken. Deze voormalige weerstand 576,90 (top van 27 juli 2018) fungeert nu als eerste vangnet.

Tesla heeft pullback achter de rug

Tesla bewoog in 2017 en 2018 vooral zijwaarts onder weerstand 389 (top september 2017). Maar Tesla was eerder dit jaar al serieus verzwakt. De doorbraak en slotstand onder de horizontale steunlijn (blauwe stippellijn) had dit voorjaar de neutrale bandbreedte neerwaarts afgerond. Hierdoor is een krachtig verkoopsignaal opgetreden.

Het recente felle herstel is overigens als een pullback opgetreden, waarbij de koers is teruggekeerd naar de oude steunzone (van 2017 en 2018). Zoals gebruikelijk fungeert die oude steun nu als nieuwe weerstand. De koersontwikkeling van deze week geeft aan dat Tesla waarschijnlijk een langere periode van grote correcties tegemoet gaat. Tesla blijft in mijn ogen een short-kandidaat.

De 200-dagenlijn van Tesla (glooiende rode doorlopende lijn) laat een dalend verloop zien, terwijl de koers er nu op afketst. Dit bevestigt de negatieve technische conditie. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Tesla minder presteert dan het brede marktgemiddelde.

Tesla vanaf 2015

Meerjarenanalyse: Tesla blijft kwetsbaar

Ook op het meerjarige technische plaatje is Tesla serieus verzwakt, ondanks de felle tussentijdse oplevingen. Blijf voorzichtig en houd er rekening mee dat de tijd van grotere correcties nog niet voorbij is. Op langere termijn blijft 146 dollar (dieptepunt van februari 2016) het eerstvolgende neerwaartse koersdoel.

Tesla vanaf 2010