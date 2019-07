TA: Campingrally (III)

De AEX-doorbraak boven de zware horde rond 576,90 signaleert een structurele technische verbetering, die het begin van de Campingrally 2019 aangeeft.

Technisch zijn aandelenbeurzen bezig gigantische positieve bodempatronen te voltooien, die als omgekeerde hoofd & schouder-formaties bekend staan. Deze bodempatronen treden altijd op aan het begin van een structurele stijging van de aandelenkoersen voor de lange termijn.

Al in eerdere colums had ik aangegeven dat de Campingrally 2019 eraan zat te komen, maar aan het begin van deze week twijfelde ik even. Thans wordt duidelijk dat we deze zomer een hausse-rally gaan meemaken.

In de recente doorbraak door de horde 576,90 worden de rechterschouders voltooid van gigantische bodempatronen (zie uitleg hieronder).

Economische omgevingsfactoren positief

De economie in de VS komt weer op stoom. De algemene verwachting is dat er voor de Federal Reserve ruimte is voor een soepel rentebeleid.

De recente rentedaling maakt het aanhouden van liquiditeiten en spaargelden bovendien nog minder interessant dan het al was. De lage rente lokt beleggers richting zakelijke waarden, zoals aandelen.

Overigens hangt nog steeds het Chinees-Amerikaanse handelsconflict boven de markten, maar die pijn lijkt inmiddels in de koersen verdisconteerd.

Bodemformaties

Technisch is in de afgelopen maand de rechterschouder gevormd, die thans dus voltooid is. De AEX heeft technisch succesvol een nieuwe aanloop genomen, waarna de tussenliggende horde 576,90 is gebroken.



Vandaag bekijk ik het langetermijnplaatje van de AEX index.

Samenvattend zie ik de volgende positieve technische signalen:

Er is een hogere bodem gevormd

De AEX veert op boven de 200-dagenlijn, bovendien is die lijn opwaarts gericht

Minpuntje is dat de weerstand nog niet met meer dan 3% is gebroken.

Op lange termijn, feitelijk al sinds 2009, vormt de AEX steeds hogere koersbodems (bodems 1,2,3 en 4). Dit geeft aan dat beleggers op hogere niveaus instappen, bijkopen en hun posities uitbreiden, een teken van koopkrachtige vraag.



Zoals gezegd heeft de AEX in de afgelopen 2 jaar een omgekeerde hoofd & schouder-formatie gevormd, die recent dus voltooid is.

Bovendien is de laatste bodem S3 rond 534,49 (bodem van 3 juni) keurig boven de 200-dagenlijn gevormd, terwijl die lijn opwaarts tendeert.



Het eerste koersdoel ligt rond 600-609. Het volgende rond 680-700.

Grafiek: AEX sinds 2019

Uitleg hoofd & schouder-continueringsformatie

Wat is een hoofd & schouder-continueringsformatie eigenlijk?

Dit patroon komt altijd voor als tijdelijke onderbreking van een sterke trend.



Zoals gezegd komen deze bodempatronen doorgaans voor aan de vooravond van een nieuwe structurele langetermijnstijging. Maar pas na de uitbraak (van de neklijn) treedt een koopsignaal op en wordt de voorgaande trend voortgezet. In onderstaand voorbeeld betreft het de voortzetting van de opwaartse trend.



De hoofd & schouder-continueringsformatie bestaat altijd uit (minimaal) drie correcties, waaruit bodems worden gevormd. De middelste bodem, het hoofd, is altijd de diepste. De twee correcties aan beide zijden vormen de schouders.



Het patroon wordt voltooid met de doorbraak boven de zogenaamde neklijn, die de tussenliggende toppen verbindt.



Dit patroon is vrij betrouwbaar in het berekenen van koersdoelen. Wanneer men de afstand tussen het hoofd en de neklijn optelt boven het uitbraakpunt, kan men het koersdoel berekenen.



Een tussenliggend koersdoel is te berekenen door de afstand tussen de rechterschouder en het uitbraakpunt op te tellen boven de neklijn.