Slot: Niet kapot te krijgen

We begonnen de dag met een storing van onze dataleverancier VWD. Toch won bij ons de vreugde het van de frustratie. De AEX herbeleggingsindex (+0,7%) zet weer een nieuwe hoogste koers ooit op het bord.

Dit nieuwe record wordt mede mogelijk gemaakt door Philips (+5,7%). Met een weging van 6,2% behoort het gezondheidstechnologiebedrijf niet tot de zwaargewichten binnen de AEX. Toch zet het aandeel de hoofdindex vandaag 0,35% hoger. De belangrijkste trigger voor de koersstijging is de verbetering van de operationele kasstroom.

Deze verdrievoudigde jaar op jaar naar €390 miljoen. Een belangrijk signaal dat het bedrijf steeds meer geld weet te genereren uit zijn kernactiviteiten. Verder zit de omzetgroei van 6% aan de bovenkant van de eigen verwachtingen. De IEX Beleggersdesk verwacht een winst per aandeel van €1,80, waardoor er bij een koers van €41 een K/W uitrolt van 23.

Basic-Fit bijna op all time high

Morgen komt sportschoolketen Basic-Fit (+4,3%) langs met de tweedekwartaalcijfers. Beleggers hebben er alle vertrouwen in, want het aandeel sluit bijna op de hoogste koers ooit. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet met maar liefst 29%. Ruim boven het niveau van 20% dat het bedrijf nastreeft.

Een slimme truc was om abonnees per vier weken te laten betalen, in plaats van per maand. Als de prijs gelijk blijft, gaan de opbrengsten hierdoor met 8% omhoog. Basic-Fit streeft ernaar om minstens 100 nieuwe sportscholen per jaar te openen. Het is belangrijk dat het management bevestigt op koers te liggen.

Het aandeel is met een getaxeerde 44 keer de winst voor 2019 geprijsd voor perfectie. Mogelijke tegenvallers zullen keihard worden afgestraft door beleggers. Maar goed, vooralsnog zijn er geen signalen dat de onderneming met slecht nieuws op de proppen komt.



In de zomer van 2018 ging het aandeel Basic-Fit eventjes hard naar beneden, omdat een grootaandeelhouder een deel van de stukken loosde tegen €30 per stuk. Een jaar later is de koers weer helemaal hersteld.

Rentes

Geen extreme uitslagen in de wereld van tienjaars staatspapier. De Nederlandse rente daalt twee basispunten naar -0,23%. Het is simpelweg te weinig om te spreken van risk-on.

Brede markt

De AEX stijgt 0,7% en daarmee doen we het aanmerkelijk beter dan de Duitsers (+0,2%) en Fransen (+0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,9% omhoog en noteert 12,3 punten.

De Amerikaanse indices laten een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (-0,1%) geeft wat terrein prijs, terwijl de Nasdaq (+0,5%) er zin in heeft.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,122 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,1%) blijft dicht bij huis. De koers klopt in de IEX One wel, maar het percentage niet.

Olie: WTI (+1,1%) en Brent (+1,0%) weten de winsten de gehele dag vast te houden.

Bitcoin (-2,7%) nadert de $10.000-barrière. Dit keer van bovenaf, zoals we liever niet hebben.

Het Damrak

Galapagos (+3,8%) weet net niet boven de €170 te sluiten. Desondanks zal de stemming onder de aandeelhouders er niet minder om zijn. Het aandeel is dit jaar met een winst van 110% het beste aandeel op het Damrak.

Galapagos (+3,8%) weet net niet boven de €170 te sluiten. Desondanks zal de stemming onder de aandeelhouders er niet minder om zijn. Het aandeel is dit jaar met een winst van 110% het beste aandeel op het Damrak.

Daarentegen behoort ArcelorMittal (+2,5%) tot de zwakste broeders binnen de AEX. Toch ligt het aandeel er vandaag prima bij. Het Indiase hooggerechtshof heeft de overname van Essar Steel door de staalgigant tijdelijk gepauzeerd. Wie weet komt van uitstel afstel.

De financials stellen teleur. Met name ABN Amro (-2,5%) valt lelijk tegen.

Er lijkt de nodige fantasie te zitten in de chippers. ASML (+1,4%) en ASMI (+3,2%) sluiten op een all time high. Besi (+4,0%) gaat vandaag ook goed, maar heeft nog een behoorlijke weg af te leggen.

Winkelvastgoed zit al jaren in de hoek waar de klappen vallen. Dat is nu niet anders. Unibail Rodamco (-1,6%), Eurocommercial Properties (-2,0%) en Wereldhave (-1,1%) moet u vandaag niet hebben.

Sif (+2,3%) pakt de draad weer op. Afgelopen week waren er waarschijnlijk wat winstnemers in de markt.

Het enige positieve dat er over Kiadis (-3,9%) te melden valt, is dat het aandeel niet op de laagste koers van de dag sluit.

Adviezen

DSM: naar €137 van €120 en kopen - Jefferies

GrandVision: naar houden van kopen - Kepler Cheuvreux

Hal: naar €165 en kopen - ABN Amro

Philips: naar kopen van verkopen en naar €44 van €32,50 - Insingergilissen

TomTom: naar €9,90 van €9,50 en houden - Barclays

