In een week waar vrijwel alle indices terrein prijs moesten geven, heeft de AEX (+0,8%) er een kleine plus uit geperst. Slechts één aandeel is hiervoor verantwoordelijk en dat is ASML.

De chipgigant uit Veldhoven publiceerde prima tweedekwartaalcijfers en handhaafde de outlook. Uiteindelijk stijgt het aandeel deze week 8%. Met een indexgewicht van 14% zet het bedrijf de hoofdindex 1,1% hoger. Kortom, zonder deze zwaargewicht waren we gewoon lager gesloten.

Er kwamen de laatste vijf dagen wisselende macro's langs. De Chinese economische groei kwam uit op het laagste niveau in 27 jaar, maar de industriële productie en detailhandelsverkopen vielen juist erg mee. In Amerika hetzelfde beeld. Meevallende cijfers over de industrie, maar een tegenvallende conjunctuurbarometer.

Woensdag hadden we nog de Amerikaanse President Donald Trump die onbedoeld een poging deed de stemming op de financiële markten te verpesten. Trump zei dat China extra importheffingen krijgt opgelegd als hij daar zin in heeft. In eerste instantie gingen de markten daarop hard omlaag, maar lang hield dat geen stand. De beste man roept via twitter namelijk wel vaker wat.

....with the U.S., and wishes it had not broken the original deal in the first place. In the meantime, we are receiving Billions of Dollars in Tariffs from China, with possibly much more to come. These Tariffs are paid for by China devaluing & pumping, not by the U.S. taxpayer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019

Galapagos: Topper van de week

De absolute topper van de week is met afstand Galapagos (+27,0%). Afgelopen zondag werd bekend dat het biotechbedrijf een enorme deal met Gilead heeft gesloten. De Amerikanen breiden hun belang uit naar 22,1% en doen een flinke upfront betaling.

Uiteindelijk mag de penningmeester van Galapagos een bedrag van $5 miljard bijschrijven. Hierdoor hoeven aandeelhouders geen emissies te verwachten en kan er volop ingezet worden op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Het goede aan de deal is dat beide partijen meer dan tevreden mogen zijn. De Amerikanen kopen veel invloed en Galapagos behoudt de komende tien jaar zijn zelfstandigheid. Daar komt bij dat de 'droom' van CEO Onno van de Stolpe, om het grootste farmaceutische bedrijf ter wereld te worden, in stand blijft.



Vijf jaar geleden hoefde u slechts €14 neer te tellen voor een stukje Galapagos. Inmiddels is het aandeel meer dan tien keer over de kop gegaan. Succesverhalen zijn er om te bewaren.

Ethereum en Bitcoin onderuit

Speculanten in digitale valuta kennen een dramatische week. Niet alleen de Bitcoin (-7,7%) ging fors omlaag, ook Ethereum ging door het putje. Verder valt de DAX (-0,5%) vies tegen. Onder andere softwaregigant SAP, dat beroerde cijfers publiceerde, helpt niet mee. Uiteindelijk vallen de uitslagen binnen de perken.

Rentes

Voor de derde dag op rij zien we dat de rentes in een brede lijn dalen. Geen extreme uitslagen, zo zakt de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier slechts één basispuntje naar -0,20%.

Over naar de lijstjes

AEX deze week +0,8%

AEX deze maand +2,0%

AEX dit jaar +17,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +19,9%

AEX

Op Galapagos en ASML na, zijn er nauwelijks grote uitschieters te bekennen. Takeway.com (-4,2%) zakt wat weg, maar zette afgelopen week een nieuwe all time high op het bord. ING (-3,0%) is bezig de gehele jaarwinst te verspelen. Het renteklimaat is ongunstig en de geruchten dat het Commerzbank wil overnemen, zijn nog niet helemaal verdwenen.

AMX

De grote winnaar binnen de midcap is GrandVision (+22,4%). De brillenketen ontving woensdagavond een overnamebod van Essilor-Luxottica. Het Frans-Italiaanse concern is bereid €28 per aandeel te betalen. Een gelopen race is het niet, want de IEX Beleggersdesk heeft zijn twijfels of de mededingingsautoriteiten hiermee akkoord gaan.

Daarentegen is het één groot drama bij Fugro (-8,3%). De bodemonderzoeker lukt het maar niet om de winstgevendheid te verbeteren en heeft tevens een bak met schuld op de balans staan. Beleggers zitten daar niet op te wachten en zetten het aandeel op het laagste niveau ooit.

ASCX

Kiadis (-12,0%) lijkt niets meer goed te kunnen doen. De vrees wordt alsmaar groter dat het biotechbedrijf in de toekomst geen toestemming krijgt voor zijn middel ATIR101. Toppers zijn er ook. B&S Group (+6,0%) ligt er op een hoog volume consequent goed bij.

Volgende week

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan de vooruitblik.