Het cijferseizoen is vandaag officieel van start gegaan. Met succes, want ASML (+4,1%) is ervoor verantwoordelijk dat de AEX (+0,2%) in het groen staat. Hierdoor houden we de Duitsers (-0,1%) en Fransen (-0,2%) achter ons.

De chipgigant uit Veldhoven heeft een indexgewicht van 14% en is daarmee het op één na zwaarst wegende fonds binnen de hoofdindex. Alleen Royal Dutch Shell is met een weging van 15% nog iets bepalender.

Gelukkig kwam ASML vanochtend met prima cijfers op de proppen. Het bedrijf weet namelijk de winstgevendheid van zijn EUV-machines te verbeteren. De machines voor geheugenchips zijn iets minder in trek, maar daar werd door de markt al rekening mee gehouden.

Veel belangrijker is dat de outlook voor de rest van het jaar gehandhaafd blijft. Volgens de IEX Beleggersdesk is er nog wel werk aan de winkel om de doelstelling van een winst per aandeel van €9 te bewerkstelligen komend jaar. Maar goed, het management heeft ons al zo vaak positief verrast. Daarom krijgt het bedrijf absoluut het voordeel van de twijfel.

TomTom

Het aandeel TomTom (-1,3%) beweegt vanochtend alle kanten op. Bij opening stond er even een plus van 3% op het bord, maar daar is nu niets meer van over. De analisten van ING vinden de cijfers van de navigatiespecialist een mixed bag.

Enerzijds wordt de omzetverwachting verhoogd, maar anderzijds lopen de kosten verder op. Het koopadvies voor TomTom blijft gehandhaafd, maar het koersdoel van €9,50 is aan de magere kant. Helemaal, omdat de huidige koers rond dit niveau dobbert.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het aandeel TomTom vindt dit jaar de weg omhoog, maar van gekte zoals in 2007, is geen sprake. Toen stond er even een koers van €50 op het bord.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omhoog en daarmee behoren we tot de beste beurzen van Europa.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,0% en noteert 11,0 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,2% in het groen.

De euro blijft stabiel en noteert 1,121 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,15%) en Duitse (-0,27%) rente dalen twee basispunten.

Goud (-0,0%) blijft dicht bij huis

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,8%) lopen weer iets op.

Bitcoin (-1,2%) is inmiddels onder de $10.000 beland.

Het Damrak

ASR (-1,6%) krijgt zowel een advies- als koersdoelverlaging om de oren van de analisten van Credit Suisse. Het aandeel gaat naar neutraal van outperform en naar €40 van €43.

Daarentegen zijn de Zwitsers juist positiever geworden over Aegon (+0,5%).

Aperam (-4,1%) gaat, met dank aan de analisten van Jefferies en Deutsche Bank, aan puin. Koersdoelverlagingen zijn de boosdoener. De gehele sector ligt er trouwens beroerd bij.

ASMI (+2,2%) profiteert van de goede cijfers van ASML. Besi (+0,1%) valt eerlijk gezegd een beetje tegen.

Sinds de grootaandeelhouder een behoorlijk pakket aandelen Fagron (-2,1%) heeft verkocht, gaat het bergafwaarts met de koers.

Het is mij een raadsel waarom Intertrust (+3,2%) zo hard omhoog gaat. Ook het volume van 82.000 stukken is dik in orde.

Fugro (-1,7%) is één groot drama.

Accsys (-2,4%) gaat op een opmerkelijk hoog volume omlaag. Het gemiddelde dagvolume is 142.000 stukjes, maar inmiddels zijn er 730.000 aandelen van eigenaar verwisseld.

Adviezen