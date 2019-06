De bomen groeien tot in de hemel lijkt het. Dit terwijl de files groeien en groeien, vakmensen niet te krijgen.. Ik vraag me af waar die groei nog vandaan moet komen, alles staat al onder spanning.

De beoogde inflatie gaat er komen lijkt me en dik ook.

Iedereen succes met beleggen. Ik volg het op de voet naar doe niet mee.