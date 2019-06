Liveblog: Tesla, Naspers en Fastned

Update 15:45 uur: Beursgang Naspers uitgesteld

Liefhebbers voor de aandelen van Naspers moeten nog even wachten op een notering in Nederland. In eerste instantie was het plan om de gong te luiden op 17 juli, maar dat wordt nu waarschijnlijk halverwege september.

De reden voor het uitstel is vrij apart. Op 28 juni zou er op de Algemene aandeelhouders worden gestemd over het voornemen, alleen kregen aandeelhouders door een verkeerd adreslabel een oproep met de verkeerde naam erop.

Het pareltje van het investeringsfonds is het 31% belang in Naspers. Dit vertegenwoordigt een waarde van $134 miljard. Naspers als geheel is slechts $106 miljard waard. Dit betekent een discount van 26% en dan krijgen beleggers er de overige activiteiten gratis bij.

Met die hoge discount zijn de Zuid-Afrikanen niet blij. Door een beursnotering aan het Damrak hoopt het management dat deze onderwaardering eruit loopt (NK).

Update 15:15 uur: James Bullard

James Bullard, president van de Fed in Saint Louis, was afgelopen woensdag het enige lid dat voorstander was van een directe renteverlaging. Binnen de Amerikaanse Centrale Bank zijn er tien mensen die mogen stemmen over de rentestap.

Een lage inflatie in combinatie met de zorgen over de Amerikaanse economische groei zijn de belangrijkste redenen waarom Bullard direct een renteverlaging wilde doorvoeren. Overigens gaf hij aan dat de overige leden van de Fed de mogelijkheid openlaten om de rente te wijzigen. De markt gaat er ook vanuit dat de rente bij de komende meeting wordt verlaagd.

A Fed president explained why he was the lone member who wanted an 'insurance' cut this week https://t.co/NRBnDaTyTo — CNBC (@CNBC) June 21, 2019

Update 14:00 uur: Tesla krijgt downgrade

De analisten van Jefferies verlagen het koersdoel voor Tesla naar $300. Schokkend is het niet, want bij een huidige koers van $219 bedraagt de upside 37%. Beleggers zetten het aandeel voorbeurs ruim 1% lager (NK).

$TSLA SHARES DROP 1.4% TO $216.58 PREMARKET; JEFFERIES CUTS PT TO $300 — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) June 21, 2019

Update 12:25 uur: Fastned - de squeeze

De eerste notering van Fastned is een uitslaande brand. Wat is er allemaal aan de hand met het aandeel dat op €10 niet te verkopen was door een zakenbank?

Het heeft te maken met de beperkte verhandelbaarheid. Doordat de emissie niet doorging, blijft het aantal uitstaande aandelen beperkt tot 14,8 miljoen. Daarvan is de meerderheid in vaste handen, bij de oprichters Lubbers en Langezaal.

Aandeelhoudersregister Aantal certificaten Percentage Wilhelmina-Dok (Bart Lubbers) 7.500.010 50.7% Carraig Aonair Holding (Michiel Langezaal) 4.500.001 30.5% Breesaap (Familie Lubbers) 1.171.068 7,9% Kleinere aandeelhouders 1.566.949 10,6% Totaal 14.738.028 100%

Het aantal vrij verhandelbare aandelen is daarmee maximaal 1,56 miljoen. Onder de houders zijn echter een aantal grote beleggers, zoals Fred Matser, die 250.000 aandelen verkreeg uit de omzetting van zijn obligaties.

Dan was er nog een administratieve procedure nodig om de aandelen over te zetten van Nxchange naar Euronext. Op de website van Fastned was een formulier te downloaden dat ingevuld moest worden. Het aandeel kreeg zelfs een andere ISINcode. Ik kan me zo voorstellen dat er veel aandeelhouders zijn die dat niet gedaan hebben, of het nog gaan doen in de toekomst.

Dat alles maakt dat er slechts een beperkt aantal aandelen genoteerd staat nu op Euronext. Het verschil met de koers op Nxchange kan weggearbitreerd worden, maar er zit dus een tijdsverschil tussen.

Daarbij is het probleem qua tijd tweeledig: hoe snel kun je de stukken van Nxchange omzetten naar Euronext en hoelang kun je short blijven zitten met je stukken op Euronext.

Het eerste is nog onduidelijk: een account aanmaken bij Nxchange duurt enkele uren en gebeurt op dit moment op vrij grote schaal. Maar het omzetten naar Euronext moet via een formulier bij Fastned en kan een bottleneck vormen.

Het andere aspect, short blijven zitten in aandelen op Euronext, is voor particulieren niet mogelijk. Wellicht zijn er professionele daghandelaren zijn die wel short zitten maar deze aandelen zijn niet in te lenen en daarom is dat in principe geen mogelijkheid.

Het woord is dus aan de huidige beleggers in Fastned. Ze kunnen nu op Nxchange €15 of €16 maken voor hun aandelen. Een andere mogelijkheid is dat ze versneld hun aandelen omzetten naar Euronext en dan maar hopen dat over een dag of 1, 2 de hoge koers er nog staat.

Dergelijke squeezes duren nooit heel erg lang. De laatste die ik mij kan herinneren was de claim bij Imtech, die intraday tot grote hoogte ging. Dat ding was minder dan 1 cent waard theoretisch, maar werd in mijn herinnering op een bepaald moment op 25-28 cent verhandeld.

We zullen er wel nooit achterkomen wie er vanochtend aan de stukken liep te trekken. Ik vermoed dat iemand met veel geld een opzetje heeft gepleegd.

Was getekend, Nico Inberg

Update 12:10 uur: Waarom verhandelbaarheid zo slecht is

Nico Inberg noemt een goede reden waarom de verhandelbaarheid van het aandeel Fastned op Euronext nog zo slecht is (NK).

Iedereen die aandelen had op NXchange moet een papier invullen om aandelen over te zetten. Wellicht hebben velen dat nog niet gedaan en is daarom de liquiditeit op Euronext bijzonder laag. — Nico A. Inberg (@NicoInberg) June 21, 2019

Update 12:05 uur: $13 biljoen

Ruim $13 biljoen ($13.000 miljard) aan schuld is uitgegeven tegen een negatieve rente. Dat is het hoogste niveau ooit (NK).

The world now has $13 trillion of debt with below-zero yields https://t.co/kT3F2gTGHA pic.twitter.com/zxx7jjyewI — Bloomberg Markets (@markets) June 21, 2019

Update 11:55 uur: Franse rente tijdelijk negatief

Twee dagen geleden noteerde de Franse tienjaarsrente enkele minuten negatief. Dat is zeer opmerkelijk voor een land met een staatsschuld van 101% ten opzichte van het BBP. ING zegt wel dat het land er alsnog alles aan moet doen om de schulden te reduceren. Een negatieve rente betekent volgens de Nederlandse grootbank geen schuldverlichting (NK).

Resist the temptation to borrow like crazy just because rates turned negative, if only for a few minutes. That's the message to France from ING's Julien Manceaux https://t.co/npjKvUgGyo — ING Economics (@ING_Economics) June 21, 2019

Update 11:00 uur: Brunel

Gisteren zette een advies van ABN Amro Brunel dik lager. Dat is ook meteen alles wat er formeel bekend is, want de bank communiceerde dit louter met klanten. Geen idee wat erin stond dus, maar het zal niet bullish zijn geweest. Klik hier voor het bericht en de redenatie;vandaag bemoeit ING zich er contrair tegenaan:

Zorgen in de markt over de prestaties van Brunel International in het tweede kwartaal zijn verdreven. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING vrijdag, nadat het aandeel Brunel een dag eerder onder druk stond.

ING beroept zich op uitspraken van de Brunel CFO. Ik gok daarom dat Brunel een analistenlunch ofzo hield, waar ook ABN Amro blijkbaar bij aanschoof. Mag u salomonsoordelen of de ING- of ABN Amro-analist nat heeft geluncht :>-) Vooralsnog heeft ABN Amro meeste koersimpact.

Update 10:30 uur: Inkoopmanagersindices

De eerste Europese schattingen van de inkoopmanagersindices over juni vallen mee, ondanks de grote handelsoorlogzorgen deze maand. Is Made in Germany door het dal?

Markit legt u uit over hoe de vork in de steel zit en dan pik de belangrijkste:

???? Output growth in Germany's private sector remains subdued in June (Flash PMI ?? 52.6), dampening businesses' outlook as sentiment weakens to an over 4.5 year low. More: https://t.co/jJ9EHMeFrV pic.twitter.com/wtHOjVrZEU — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) 21 juni 2019

Update 09:05 uur: Fastend

Fastned kan in ieder geval heel goed op de gong slaan. Zo en het gaat al harder.

De eerste koerstik is goed raak van #Fastned, +18,9% #AEX pic.twitter.com/Dv6ThZ0dy2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 juni 2019

Hier de url van de koersenpagina als u die nog naarstig zoekt en de fundamentele data die ik heb.

Hier koersenpagina #Fastned, plus fundamentele data uit Reuters. Geen schattingen nog idd. Benieuwd of en hoeveel analisten aandeel gaan volgen, want is maar piepklein https://t.co/e2mab9UDVx pic.twitter.com/xS2t3sGSr1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 juni 2019

Hallo, wat gebeurt hier allemaal?

Jarenlang deed #Fastend alle moeite om miljoenen binnen te halen, nu waait het in minuten door de ramen naar binnen: +40% pic.twitter.com/aJtloGCZ6N — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 juni 2019

Koekoek, zou Sjoerd zeggen:

Omzet #Fastned groeit 10% per maand.

Aandeel Fastned stijgt nu 10% per koerstik pic.twitter.com/SKQ5f2snib — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 juni 2019

Enfin, verliest u vooral de verhoudingen niet uit het oog. Hpeveel reuring ook, Fastned is en blijft een piepklein aandeel. Daar is niks mee, maar dat u het wel weet.

#Fastned nu +62% op 15. Kijk naar de omzet, er zijn nog geen 7000 stukjes door. Pure spielerei eigenlijk voor normale beursbegrippen pic.twitter.com/T5FXRYBIxI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 juni 2019

Vergis ik me nog een procentje, maar daar letten we wel weer op als we een tracker of broker uitzoeken.

Welja, +131%. Nog eentje dan, prettige dag, ik ga aan mijn werk :-) #Fastned pic.twitter.com/UUaOncoqs0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 juni 2019

Nog eentje dan, zet uw wekker op 13:40 uur.

Omdat het kan en dat is niet eens een dooddoener. Verder: heel klein aandeel (zie maar die omzet 15K) , maar heel veel besproken, perfecte timing (all time high Wall Street gisteren) en goed beurs(gang)sentiment (Slack gisteren +48,5% op debuut) — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 juni 2019

Handelaar voor eigen rekening Diede geeft me lik op stuk. Op dat stromannetje na volg ik hem.

Zie mijn tweets van gister, waarin ik dit al aankondigde.



Slimme truc uitgehaald door uitgeven van nieuwe aandelen te schrappen.

Daardoor is de freefloat zo laag, dat het aandeel wel moest stijgen.



Stromannetje (?) koopt wat aandelen zodat het stijgt, speculanten doen de rest. — Diede (@diedemink) 21 juni 2019

Leon idem dito:

Perfecte timing!?

En daarom is zeker de inschrijving op nieuwe aandelen gisteren geschrapt.



Eerder lijkt dit je reinste koersmanipulatie, schandalig dat dit is toegestaan.



Hopelijk neemt BNR een meer gezond kritische houding aan dan de IEX Fastned Fanclub ;) — Leon Hillen (@leonhillen) 21 juni 2019

Mea culpa aan iedereen, ik had dit beter moeten doen. Ik ben af en ga weekend vieren. Tot zondag bij mijn vooruitblik.