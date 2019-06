Fondsenrondje: Vlieggevaar

Op een zonnige, maar toch vooral rustige handelsdag zet de AEX een miniem plusje van 0,1% op het bord. Hiermee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices. Alleen de DAX (-0,1%) blijft wat achter.

Het is met name ING (+1,3%) die de hoofdindex omhoog duwt. Het sentiment rondom bankaandelen is vandaag goed, omdat er geruchten zijn dat Deutsche Bank (+2,4%) onderzoekt of het een bad bank kan oprichten voor haar slechte activiteiten.

De agenda is vrijwel leeg. Vandaag weten we alleen iets meer over de industrie in New York. Met name woensdag wordt interessant, met het rentebesluit van de Fed. De markt gaat er niet vanuit dat deze week al de rente wordt verhoogd.

Air France-KLM en Lufthansa onderuit

Op dit moment kunt u maar beter geen aandelen van vliegtuigmaatschappijen in portefeuille hebben. Het Duitse Lufthansa (-12,1%) kwam met een ouderwetse winstwaarschuwing op de proppen.

De onderneming klaagt over aanhoudende concurrentiedruk in voornamelijk Duitsland en Oostenrijk. Een extra voorziening van €340 miljoen om belastingrisico's af te dichten, is ook geen prettig bericht. Twee oorzaken waarom de winst onderaan de streep lager uit gaat komen dan verwacht.

De gehele sector gaat op dit bericht omlaag, dus krijgt ook Air France-KLM (-3,2%) een flinke klap.



Het gehele jaar presteren Air France-KLM en Lufthansa al beroerd. Deze twee vliegtuigmaatschappijen noteren minnen van 5 tot 10% per jaar, terwijl de AEX inclusief dividend met 16% is gestegen.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en presteert daarmee in lijn met de DAX (-0,1%) en CAC (+0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 3,2% en noteert 13,0 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,1% in het groen.

De euro blijft stabiel en noteert 1,121 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,08%) en Duitse (-0,25%) rente blijven ongewijzigd.

Goud (-0,5%) zakt iets weg, maar schokkend is het niet.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,1%) koelen wat af.

Bitcoin (+6,8%) gaat helemaal los en komt angstig dichtbij de $10.000-grens.

Het Damrak

Adyen (-3,6%) heeft het even niet. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

Nog geen nieuwe all time high voor Galapagos (-1,2%).

PostNL (+0,7%) krijgt een koersdoelverlaging van ING om de oren. De analisten van de Nederlandse grootbank zien risico's voor het aandeel. Eerlijk gezegd een beetje mosterd na de maaltijd. Het koopadvies blijft overigens gehandhaafd.

Het management van AMG (-2,8%) sorteert voor op een zwak tweede kwartaal. Kijkend naar de koersbeweging van de laatste paar maanden komt dit niet als een verrassing. AMG masseert Q2 voor #AMG https://t.co/K3gvldIxfA — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 17, 2019

Teslin breidt haar belang in Kendrion (+0,5%) uit naar 15%.

Vastgoed gaat goed vandaag. Met name Eurocommerical Properties (+1,3%) en Wereldhave (+1,5%) kiezen de juiste richting.

TomTom (+1,5%) kruipt stiekem naar het hoogste punt van het jaar.

