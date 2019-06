Slot: Rollen omgedraaid

Per saldo deed de AEX (+0,1%) vandaag niet zoveel, maar onderliggend zijn er wel de nodige verschuivingen geweest. Met name de defensieve havens liggen er slecht bij.

Deze dag zijn de rollen omgedraaid. Kleine cyclische aandelen, die sinds de zomer van 2018 in de uitverkoop staan, doen het vandaag juist goed. Dat terwijl de grote sterke jongens, zoals Wolters Kluwer (-1,2%), Royal Dutch Shell (-0,4%) en Unilever (-0,4%) onder druk staan.

Het is onduidelijk wat de aanleiding is voor deze verschillen. Soms zijn er van die dagen dat afgestrafte aandelen worden opgepikt. Meestal presteert de AEX op zo'n dag slechter dan de markt.

Collega Arend Jan zei het gisteren al: 'de AEX is een relatief defensieve index'. Dat klopt ook wel. De zwaargewichten zijn, op ING en ASML na, allemaal defensieve havens. Als die dan een zwakke dag hebben, dan lopen de DAX (+1,5%) en CAC (+0,5%) van ons weg.

Misschien is het bericht dat de Fed klaar staat bij een escalerende handelsoorlog, de trigger. Zo verrassend is dat nou ook weer niet. Als er tegenwoordig een rimpeling in de vijver is, zijn centrale banken er als de kippen bij om een renteverlaging door te voeren.

Staalsector winnaar van de dag

De laatste weken leken ArcelorMittal (+4,1%) en Aperam (+4,8%) alleen maar te kunnen dalen. Gelukkig wordt daar vandaag korte metten mee gemaakt. Ook het Duitse Thyssenkrupp (+5,1%) die dit jaar bijna 20% lager staat, vindt de weg omhoog.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sinds de zomer van 2018 zijn staalaandelen zoals ArcelorMittal helemaal afgestraft. De AEX heeft met dank aan het dividend er nog een klein plusje uit weten te persen.

Rentes

Met name de rente op Amerikaans tienjaars staatspapier (+6 basispunten) loopt fors op. De Nederlandse yield gaat zoals gebruikelijk verder omlaag, als is het maar één basispuntje.

Brede markt

De AEX stijgt 0,1% en is daarmee één van de zwakste indices van Europa. Alleen de Grieken doen het met een min van 2,8% nog slechter.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 5,9% omlaag en noteert 14,7 punten.

De Amerikaanse indices gaan hard omhoog. De Nasdaq is de grootste winnaar met een winst van 2,1%.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,124 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,2%) moet het niet van dit soort dagen hebben.

Olie: WTI (-0,2%) en Brent (+0,5%) weten het even niet.

Bitcoin (-6,7%) is de bleeder van de dag.

Het Damrak

De financials zijn vandaag niet te stoppen. Uitschieters zijn Aegon en ING met plussen van 4%. De gehele bankensector gaat omhoog, maar niet zo hard als die van ons.

en met plussen van 4%. De gehele bankensector gaat omhoog, maar niet zo hard als die van ons. ASML (-0,5%) is vandaag de vreemde eend in de bijt. ASMI (+1,9%) en Besi (+3,5%) hebben het wel op hun heupen.

(-0,5%) is vandaag de vreemde eend in de bijt. (+1,9%) en (+3,5%) hebben het wel op hun heupen. Adyen (-2,0%) is de daler van de dag, maar veel heeft het niet om het lijf.

(-2,0%) is de daler van de dag, maar veel heeft het niet om het lijf. Philips (-1,3%) wordt door de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commision (SEC) onderzocht wegens het betalen van steekpenningen in China. Dat meldt persbureau Reuters. Waarschijnlijk ligt het aandeel daarom onder druk.

(-1,3%) wordt door de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commision (SEC) onderzocht wegens het betalen van steekpenningen in China. Dat meldt persbureau Reuters. Waarschijnlijk ligt het aandeel daarom onder druk. Fugro (+4,8%) kon gisteren nog onder de €7 opgepikt worden. U bent niet de enige die deze kans aan zich voor bij heeft laten gaan.

(+4,8%) kon gisteren nog onder de €7 opgepikt worden. U bent niet de enige die deze kans aan zich voor bij heeft laten gaan. Wereldhave (+4,3%) is bijna de stijger van de dag geworden. Wat een beweging weer voor dit vastgoedfonds. De gehele sector herstelt fors trouwens.

(+4,3%) is bijna de stijger van de dag geworden. Wat een beweging weer voor dit vastgoedfonds. De gehele sector herstelt fors trouwens. Air France-KLM (+3,7%) vliegt voor het eerst sinds lange tijd de goede kant op.

(+3,7%) vliegt voor het eerst sinds lange tijd de goede kant op. Beter Bed (-0,6%) kiest haar eigen weg. Dat is meestal de verkeerde.

Adviezen

OCI: naar €31 van €32 en kopen - Berenberg

Unibail Rodamco: naar kopen van houden en naar €161 van €149 - Goldman Sachs

Wereldhave: naar houden van verkopen en €22 - Goldman Sachs

De dag van morgen