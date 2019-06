Beleggers voorzichtiger door handelsoorlog Beurs vandaag Categorie: Overig

Beleggers zijn deze maand een flink stuk negatiever dan vorige maand. Bijna de helft van de beleggers verwacht dat de Amsterdamse beurs de komende maand daalt met 2% of meer. Het aandeel binnen de AEX waar beleggers voor juni het somberst over zijn is ArcelorMittal. Ook voor Randstad, ASML en Vopak verwachten beleggers weinig goeds. Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête van juni. Bull/Bear Indicator fors gedaald De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is gedaald van 52,6 in mei naar 48,4 in juni. De indicator bevindt zich daarmee voor het eerst sinds september 2017 (toen de indicator met 49,6 licht onder de 50 dook) op bearish terrein (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Handelsoorlog Een onderwerp dat beleggers de afgelopen tijd behoorlijk bezighoudt is de oplaaiende handelsvete tussen China en de VS. Wij waren dan ook benieuwd of u uw beleggingen laat beïnvloeden door de handelsonrust. Dit is de bonusvraag met daaronder de uitslag: Laat u uw beleggingen beïnvloeden door de handelsoorlog? 20,7% - Helemaal niet

51,9% - Ik ben wel wat voorzichtiger in afwachting van de ontwikkelingen

18,7% - Ik heb al een aantal strategische keuzes doorgevoerd

8,7% - Ja, mijn hele portefeuille is handelsoorlog-proof Deze maand hebben 361 beleggers onze vragenlijst ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank. Alle verwachtingen op een rij De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor juni is als volgt (tussen haakjes de score voor mei): Economische ontwikkelingen Zeer optimistisch: 6,9% (was 7,8%)

Optimistisch: 23,0% (was 40,9%)

Neutraal: 24,9% (was 30,4%)

Pessimistisch: 35,2% (was 17,3%)

Zeer pessimistisch: 10,0% (was 3,6%)

Aandelenmarkten algemeen Zeer optimistisch: 6,7% (was 8,3%)

Optimistisch: 20,5% (was 41,6%)

Neutraal: 25,8% (was 27,0%)

Pessimistisch: 38,0% (was 19,7%)

Zeer pessimistisch: 9,1% (was 3,4%)

AEX komende zes maanden Omhoog: 39,1% (was 41,6%)

Neutraal: 29,4% (was 34,3%)

Omlaag: 31,6% (was 24,1%) AEX komende maand Omhoog: 26,3% (was 40,9%)

Neutraal: 27,7% (was 32,1%)

Omlaag: 46,0% (was 27,0%)

Aandelenkeuzes juni: Unilever favoriet Unilever is voor komende maand het favoriete AEX-aandeel van beleggers. Het wordt op de voet gevolgd door Galapagos dat vorige maand nog topfavoriet was. Ook ING en Heineken kregen per saldo veel stemmen. Het absoluut slechtste AEX-aandeel voor komende maand is naar verwachting ArcelorMittal dat met een ruime afstand bovenaan de floplijst staat. Andere aandelen waar beleggers slechte koersprestaties van verwachten zijn Randstad, ASML en Vopak. Toppers juni Stemmen Floppers juni Stemmen Unilever +23 ArcelorMittal -55 Galapagos +21 Randstad -19 ING +20 ASML -11 Heineken +15 Vopak -10

