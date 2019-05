Slot: Slechte Chinese cocktail

Het is een dag om snel te vergeten. Slechte berichten vanuit China zetten de AEX 1,5% lager. Hiermee doen we het iets minder slecht dan de Fransen (-2,0%) en Duitsers (-1,6%).

Vanochtend meldde ik in het fondsenrondje dat een waarschuwing van de Chinese overheid aan haar financiële instellingen het sentiment geen goed deed. Partijen die meer dan €260 miljoen hebben uitgeleend aan de noodlijdende bank Baoshang, krijgen hooguit 80% van de hoofdsom terug.

Als er dan ook nog eens slecht nieuws is omtrent de handelsoorlog tussen de VS en China, dan weet u waarom de schade in Amsterdam zo groot is. De Chinezen overwegen haar machtspositie op het gebied van zeldzame metalen te gebruiken. Hiervan zijn de Amerikanen afhankelijk.

Allemaal signalen dat het maar niet wil vlotten met de handelsbesprekingen. Gelukkig liggen de zwaargewichten Unilever (-0,6%) en Royal Dutch Shell (-1,1%) er nog redelijk bij, anders hadden we nog grotere klappen om de oren gehad.

ArcelorMittal

Al de gehele dag behoort ArcelorMittal (-4,2%) tot de grote dalers op het Damrak. Het bericht dat het bedrijf de Europese staalproductie verlaagt, wordt door beleggers niet gewaardeerd.

Vanmiddag kwam de IEX Beleggersdesk met een update over het geplaagde staalfonds. Veel mag ik helaas niet prijsgeven, maar wel dat de grootste ellende naar alle waarschijnlijkheid zit ingeprijsd. Op dit moment koerst het aandeel tegen vijf keer de verwachte winst.

Aan de andere kant weet je het met dit aandeel maar nooit. Het fonds heeft wel vaker negatief verrast. Kortom, ik brand mijn vingers er voorlopig niet aan.

Rentes

Een typisch risk-off dagje in renteland. Alle vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan zuidwaarts. De Nederlandse yield (0,02%) nadert het nulpunt. Nog zo'n dag en we krijgen geld toe.

Brede markt

De AEX daalt 1,5% en presteert redelijk in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) spuit 8,9% omhoog en noteert 15,8 punten.

De Amerikaanse indices geven ongeveer 1,3% prijs.

De euro daalt 0,3% en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,3%) had wel iets meer mogen stijgen. Dit valt toch wel een beetje tegen.

Olie: WTI (-1,8%) en Brent (-1,6%) gaan in lijn met de markt omlaag.

Bitcoin (+0,2%) heeft het ochtendverlies weer goedgemaakt.

Het Damrak

Alle hoofdfondsen sluiten in het rood. Het zijn de cyclische aandelen die extra hard onderuit gaan. Grootste bleeder is Adyen met een min van 4,9%.

met een min van 4,9%. Opvallend dat de financials nog redelijk bleven liggen. ABN Amro (-0,3%) en Aegon (-0,4%) houden de schade het meest beperkt. ASR (-2,7%) is vandaag de vreemde eend in de bijt.

(-0,3%) en (-0,4%) houden de schade het meest beperkt. ASR (-2,7%) is vandaag de vreemde eend in de bijt. Wolters Kluwer (-2,6%) gaat ook hard omlaag, maar zette gisteren nog een all time high op het bord. Kortom, met die aandeelhouders hoeven we geen medelijden te hebben.

(-2,6%) gaat ook hard omlaag, maar zette gisteren nog een all time high op het bord. Kortom, met die aandeelhouders hoeven we geen medelijden te hebben. Het koersdoel voor Akzo Nobel (-4,2%) werd met €2 omhoog bijgesteld door HSBC. Het mocht niet baten.

(-4,2%) werd met €2 omhoog bijgesteld door HSBC. Het mocht niet baten. TomTom (-4,9%) deed het de laatste paar dagen heel aardig, waar wordt vandaag in de kliko gegooid.

(-4,9%) deed het de laatste paar dagen heel aardig, waar wordt vandaag in de kliko gegooid. OCI (-4,7%) hield vandaag haar AvA in het conservatorium hotel te Amsterdam. Daar zat blijkbaar weinig muziek in.

(-4,7%) hield vandaag haar AvA in het conservatorium hotel te Amsterdam. Daar zat blijkbaar weinig muziek in. Jantje lacht, Jantje huilt. Op de koers van Altice (-5,2%) is geen peil te trekken.

(-5,2%) is geen peil te trekken. Het heeft weinig zin nog meer rode cijfertjes op te noemen. Gelukkig hebben we Sif (+0,7%) en B&S Group (+0,8%) nog die wel positief verrassen.

Adviezen

Akzo Nobel: naar €86 van €84 en houden - HSBC

Euronext: naar €70 van €66,50 en kopen - JPMorgan Cazenove

