Op een dag waar alle hoofdfondsen in het rood noteren, verliest de AEX 1,5%. Een waarschuwing van de Chinese overheid aan haar financiële instellingen doet het sentiment geen goed.

Afgelopen vrijdag nam de Chinese staat de noodlijdende bank Baoshang over. Dit betekent niet automatisch dat alle schuldeisers hun geld terugkrijgen, want banken die meer dan €260 miljoen hebben uitgeleend aan Baoshang, krijgen hooguit 80% van de hoofdsom terug.

Een bericht dat het vertrouwen in de financiële sector geen goed doet. Analisten denken dat vooral kleinere banken hiervan hinder zullen ondervinden, omdat zij moeilijker geld kunnen ophalen in de markt.

Verder is er nog geen enkel lichtpuntje aan de horizon omtrent de handelsoorlog tussen de VS en China. Hoe langer deze onzekerheid duurt, hoe schadelijker het is voor de wereldwijde economie. Daar komt bij dat de obligatiemarkt in de recessiestand staat. De Nederlandse tienjaarsrente noteert op dit moment namelijk slechts 0,03%.

ArcelorMittal onderuit

De grote verliezer op het Damrak is ArcelorMittal, met een min van 4,3%. De staalgigant gaat de productie in Europa verder verlagen en dat is niet omdat het crescendo gaat met de staalindustrie. Het bedrijf heeft last van de handelsoorlog tussen de VS en China.

Door de invoertarieven importeert Amerika minder uit China. Laatstgenoemde blijft daardoor zitten met hogere voorraden en dumpt deze weer op de Europese markt. Leuk voor de Europese consument, maar natuurlijk niet voor ArcelorMittal.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De koers van het ArcelorMittal is weer terug op het lage niveau van begin 2016. In de tussentijd heeft het aandeel een wild ritje gemaakt, maar daar koopt u natuurlijk niets voor.

Brede markt

De AEX gaat 1,5% omlaag en presteert in lijn met de DAX (-1,2%) en CAC (-1,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 10,8% en noteert 16,1 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,6% in de min.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,116 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,03%) en Duitse (-0,16%) rente dalen een basispuntje.

Goud (+0,4%) leeft op dit soort dagen weer op.

Olie: WTI (-1,4%) en Brent (-1,4%) gaan ook omlaag.

Bitcoin (-1,9%) weet het goede momentum niet vast te houden. Aan de andere kant is de digitale munt in euro's ruim 138% gestegen dit jaar.

Het Damrak

De defensieve aandelen doen het weliswaar iets minder slecht dan het cyclische spul, maar veel scheelt het niet. Heineken (-0,7%) houdt het verlies nog het meest beperkt. Dat zegt genoeg.

(-0,7%) houdt het verlies nog het meest beperkt. Dat zegt genoeg. De ene dag is de andere niet. Adyen (-3,4%) ging gisteren nog mooi omhoog door overnameberichten in de sector, maar wordt vandaag in de uitverkoop gezet.

(-3,4%) ging gisteren nog mooi omhoog door overnameberichten in de sector, maar wordt vandaag in de uitverkoop gezet. Randstad (-3,0%) moet u op dit soort dagen meestal niet hebben.

(-3,0%) moet u op dit soort dagen meestal niet hebben. Hetzelfde geldt voor de chippers ASML (-2,1%), ASMI (-1,7%) en Besi (-2,9%).

(-2,1%), (-1,7%) en (-2,9%). OCI (-4,0%) gaat sinds de cijfers van vrijdag in een rap tempo omlaag.

(-4,0%) gaat sinds de cijfers van vrijdag in een rap tempo omlaag. Witte raaf onder de AMX-fondsen is Flow Traders . Het handelshuis profiteert van de hogere volatiliteit op de financiële markten. De VIX schiet vandaag immers meer dan 10% omhoog.

. Het handelshuis profiteert van de hogere volatiliteit op de financiële markten. De VIX schiet vandaag immers meer dan 10% omhoog. Kiadis (+3,0%) heeft de smaak de laatste tijd goed te pakken.

(+3,0%) heeft de smaak de laatste tijd goed te pakken. Dat geldt niet voor Heijmans (-3,0%). Belangrijk nieuws kunnen we echter niet vinden.

