Fondsenrondje: ASML drukt AEX

De daling van zwaargewicht ASML (-2,1%) zorgt ervoor dat de AEX (-0,2%) in het rood staat. De Duitsers doen het met een min van 0,3% zelfs nog een tikje slechter. De Franse beurs daarentegen gaat (+0,3%) omhoog.

De overige hoofdfondsen noteren allemaal met een nulletje voor de komma. Dat hebben we deze week wel vaker gezien. Ook de brexitperikelen brachten daar geen verandering in. Vrijwel iedereen ging uit van uitstel en daar is het ook van gekomen. De nieuwe deadline is 1 november.

Als zelfs het Britse pond niet beweegt op het nieuws, is het duidelijk dat iedereen wel een beetje klaar is met het getouwtrek. Gezien alle moeite die premier Theresa May moet doen om haar deal door het Lagerhuis te loodsen, is er een dikke kans dat het niet bij deze ene verlenging blijft.

ASML

Zoals eerder vermeld is ASML de grootste daler binnen de AEX. De chipgigant is slachtoffer geworden van bedrijfsspionage door hooggeplaatste R&D-medewerkers. De Chinezen maken hun naam waar, want de daders zouden volgens het Financieel Dagblad connecties hebben met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie.

Volgens de krant gaat het om honderden miljoenen euro's schade, maar ASML geeft aan dat er geen sprake van grote impact. Hoe nieuw is dit allemaal?

Helaas zorgt het persbericht er niet voor dat de koers wat bijtrekt. Aan de andere kant hebben beleggers vrij weinig te klagen. Het aandeel koerst slechts 7% onder haar all time high. Arend Jan heeft het hele verhaal met vele extra's.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Vrijwel niemand zal het ritje volledig hebben meegemaakt, maar de afgelopen twintig jaar is de koers van ASML met 1181% gestegen. Oftewel een rendement van 13,6% per jaar inclusief dividend. De AEX deed het in deze periode met een jaarwinst van 3,5% een stuk rustiger aan.

Marktoverzicht

De AEX daalt 0,2% en daarmee presteren we een tikje slechter dan de overige Europese indices.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,5%) zakken voor het eerst sinds lange tijd wat weg. Grote uitslagen zijn het overigens niet.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,128 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De Nederlandse (0,17%) en Duitse (-0,02%) bewegen een basispuntje.

Goud (-0,0%) maakt een pas op de plaats.

Bitcoin (-2,1%) gaat nu iets omlaag, maar heeft deze maand natuurlijk een geweldige rit gemaakt.

Damrak

Galapagos (-1,1%) creëert 2 miljoen nieuwe warrants ten gunste van werknemers. Deze hebben een uitoefentermijn van acht jaar en een uitoefenprijs van €95,11.

Ook chippers ASMI (-0,5%) en Besi (-0,2%) liggen er vandaag niet geweldig bij. Aan de andere kant zullen ervaren beleggers lachen om dit soort percentages.

AMG (-2,0%) heeft de gehele winst als gevolg van het aangekondigde aandeleninkoopprogramma binnen drie dagen weer verspeeld.

Air France-KLM (+2,5%) begint aan een comeback.

Nedap (-2,2%) verliest sinds de ex-dividenddatum wat terrein.

Unibail Rodamco (+1,0%) en Eurocommercial Properties (+0,8%) winnen, terwijl Vastned (-0,4%) en Wereldhave (-0,3%) verliezen. Helaas kunnen we hiervoor geen verklaring vinden.

KBC vindt het bod van PAI Partners op Wessanen (+1,0%) te laag. Inmiddels koerst het aandeel ruim 1% boven het bod van €11,50.

Lokaal stijgt Probiodrug (+20,3%) gewoon verder. Investeerder Claus Christiansen, oprichter en voorzitter van Nordic Bioscience, is op het moment de koning. Het consortium kocht ruim 4 miljoen aandelen tegen een koers van €2. Een dag later is de koers 110% gestegen.

Beleggers weten niet wat zij aanmoeten met het 1-1 gelijkspel van Ajax (-0,6%) tegen Juventus. De opening was nog licht hoger. Maar goed, er zijn slechts 1000 stukjes verhandeld.

Adviezen

Akzo Nobel: naar €89 van €88 en kopen - Barclays

Akzo Nobel: naar hold van buy - Baader Helvea

DSM: naar houden van kopen - Baader Helvea

Euronext: naar €61,50 van €60 en kopen - Keefe Bruyette & Woods

Royal Dutch Shell B: naar €31,45 van €32,50 en houden - HSBC

Bekijk alles op IEXONE: