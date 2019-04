TA: Kleintjes blijven achter

De beurzen blijven over een breed front goed presteren. Afgezien van enkele kortetermijn-adempauzes liggen de meeste indices er momenteel prima bij. Wat wel opvalt is dat de kleinere aandelen per saldo nog altijd wat achterblijven bij de grote fondsen, de zogenoemde large-caps.

AEX index

De AEX index weet de stijgende trend voort te zetten. Hogere toppen en bodems wijzen sinds begin dit jaar op aanhoudende vraag. Hoewel de toppen en bodems de laatste weken wel iets meer in elkaar overlopen, en de kracht van de trend dus wat afneemt, blijft het technische beeld positief.

De recente doorbraak boven de toppen van september 2018 en maart 2019 heeft de stijgende trend nogmaals gevalideerd. Volgende richtpunt is nu de top van medio 2018 rond 576,90.

AEX lange termijn

Het voortdurende herstel heeft ook het technische beeld van de Nederlandse beurs voor de lange termijn flink opgeklaard. Eerder wist de index al terug te keren boven het 200-daags gemiddelde en recent zijn deze verbeteringen bevestigd met de vorming van een hogere bodem.

Nu de 200-dagenlijn weer opwaarts draait, worden de contouren van een stijgende trend steeds duidelijker zichtbaar. Zolang de index boven de steun rond 530 punten blijft, mag verder opwaarts worden gekeken.

AMX lange termijn

De Nederlandse midkap-index, waarin op basis van marktkapitalisatie 25 middelgrote bedrijven zijn genoteerd, ligt er technisch ook niet verkeerd bij. De AMX index heeft een groot deel van het verlies van 2018 inmiddels goedgemaakt.

De eerste maanden van dit jaar heeft de index al een stijging laten zien van ongeveer 22%. De midkap-index doet het hiermee zelfs een stuk beter dan zijn grote broer, de AEX index, die dit jaar bijna 16% wist bij te schrijven.

De AMX index heeft in eerste instantie de dalende trend afgebroken en is daarna ook teruggekeerd boven haar 200-dagenlijn. De hogere koersbodem die daarna is gevormd, duidt op verder aantrekkende vraag.

De eerstvolgende weerstand nadert wel snel, rond 815 punten. Hierboven kunnen de oude toppen van eind 2017 en begin 2018 rond 863 weer opgezocht worden.

ASCX lange termijn

De Nederlandse small-caps-index blijft dit jaar wat achter ten opzichte van de rest van de markt. Met een stijging van 12% doen de kleinere aandelen het minder goed dan de 50 grootste Nederlandse aandelen.

De ASCX index keert echter ook langzaam terug boven haar 200-dagenlijn waarmee het technische beeld verder opklaart. De oude koersbodems van 2018 zouden nu als eerste weerstand kunnen dienen, maar een stijging richting uiteindelijk 1.115 punten sluit ik niet uit. Hier liggen de oude toppen van 2018.

Ondanks de underperformance ziet het technische plaatje er niet slecht uit en lijkt ook deze index verder omhoog te kunnen. Wanneer beleggers ervoor kiezen om wat meer risicovol te gaan beleggen, zullen de small-caps hiervan profiteren.