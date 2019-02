Volgens mij pak je een stukje uit de grafiek, dat past bij wat je wilt zien. Tussen Q3 2016 en eind 2018 stijgt de rente; de aandelen trekken zich daar vervolgens niets van aan en stijgen ook. Er is altijd wel een klein stukje in een grafiek te vinden dat past bij je theorie.

Ik kan er ook wel een verzinnen. Rente en aandelen vertegenwoordigen vertrouwen. Als vertrouwen groeit, stijgen aandelen en neemt de behoefte aan risico mijden af; waardoor minder interesse in obligaties met als gevolg hogere rente. Ik kan zo een paar plekken in de grafiek aanwijzen waar dat mee "bewezen" wordt. Het lastige van grafieken is, dat ze laten zien dat er sprake is van een verband, maar niet aangeven wat oorzaak en gevolg zijn. In dit geval kan het verband wel 180 graden andersom liggen.