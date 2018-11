TA: AEX flirt met weerstand

Na een zwakke start wist de AEX gisteren, in de loop van de sessie, flink op te veren. Het is opvallend hoe goed de Nederlandse aandelenbeurs blijft liggen, ondanks de zware horde die opdoemt. Op korte termijn lijkt de beurs zelfs weer te flirten met de eerste weerstand 533,34.

Ik dacht aanvankelijk dat de AEX eerst door de knieën zou zakken, alvorens de sprong boven die horde alsnog gemaakt wordt. Maar de Nederlandse beurs blijft verrassend goed overeind, vlak onder de eerste weerstandsbarrière.

Wellicht kan de financiële sector de Nederlandse beurs wat hulp geven. Enkele financials, maar niet alle, komen er op dit moment iets beter bij te liggen. Deze keer bekijk ik naast de AEX, ook de technische plaatjes van ING (flirt met weerstand), Aegon (hogere bodem), ASR (uptrend intact), ABN Amro (dalende trend) en BinckBank (zwakke trend).

Pullback scenario

De AEX maakt al enkele dagen pas op de plaats, net onder de top van medio oktober rond 533,43 punten. Hier ligt ook de bodem van september, wat het recente herstel tot een normale pullback terugbrengt.

Een bearish pullback toont altijd de volgende kenmerken:

Een bodem wordt neerwaarts gebroken, waarna de koers verder zakt. De doorbraak van de bodem geldt als een verkoopsignaal. In het geval van de AEX was die bodem rond 533,43 gevormd. Als gevolg van het verkoopsignaal volgt een harde daling. Nadat koopjesjagers vinden dat de koers voldoende is gedaald, stappen zij weer in, waardoor zich een herstel aftekent. Doorgaans komen de verkopers weer terug rond de voormalige bodem, waardoor zich daar een (lagere) top vormt. Hiermee is de pullback voltooid en kunnen de koersen weer dalen.

Nog geen uitbraak

De AEX keerde dus terug naar de voormalige bodem 533,43. Deze oude steun fungeert als nieuwe weerstand. Zoals gezegd, zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief.

Ook het feit dat het patroon met lagere toppen (rode stippellijn) nog niet is gedraaid, wijst op een zwakke ondertoon. Het zou mooi zijn indien een eventuele terugval wordt opgevangen rond of boven 516. In dat geval is er bewijs voor een hogere bodem, die kopers in de markt suggereert.



ING lonkt naar weerstand 11,78

ING heeft de dalende trend gebroken, hetgeen enige verbetering weergeeft. Zolang er nog geen hogere toppen en bodems worden gevormd, adviseren we voorzichtig te blijven. We verwachten binnenkort een consolidatie.

Het technische beeld klaart pas verder op indien de weerstand 11,78 (top van 21 september) wordt gebroken. De steun ligt rond 9,35 (bodem van 2 augustus 2016).



Aegon herstelt vanf steun 5,02

De verzekeraar komt er op korte termijn iets beter bij te liggen. Nu maakt Aegon een opwaartse draai. De correctieve fase wordt aan de bovenkant verlaten.

Voor een solide verbetering is een doorbraak boven weerstand 5,81 (top van 25 september) noodzakelijk. Van belang is dat steun 5,02 (bodem van 31 oktober 2017) intact blijft.



BinckBank stuit op bovenkant dalende trendkanaal

BinckBank stabiliseert binnen de dalende trend. Op de grafiek zijn nog wel lagere toppen zichtbaar. Het technische plaatje overtuigt hierdoor nog niet.

Bij een daling onder de meest recente koersbodems, wordt het zwakke technische plaatje bekrachtigd en de dalende trend hervat. Pas bij een doorbraak boven weerstand 4,85 (gevormd op 18 oktober) komt er ruimte voor koersstijgingen. Steun ligt rond 4,04 (bodem van 21 november 2017).



Kopers ASR keren terug

De recente correctie van ASR Nederland vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Er ligt steun op 38,88 (bodem van 9 augustus). Weerstand en berekend koersdoel ligt rond 50.



Dalende trend ABN Amro

ABN Amro wist vorige week prima cijfers over het derde kwartaal te presenteren. Beleggers reageerden redelijk positief en de koers wist wat op te veren. Toch lijkt op langere termijn de kou nog niet uit de lucht. De dalende fase vanaf begin dit jaar is nog altijd intact.