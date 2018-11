TA: Lichte verkoopdruk op de AEX

De verzwakking in de AEX is niet dramatisch, maar het technische plaatje verliest wel aan kracht. Ten eerste valt op dat de AEX op de top van medio oktober rond 533,43 punten is gestrand. Hier ligt ook de bodem van september. De AEX valt wat terug en test nu de oplopende trendlijn (blauwe lijntje) onder de koersbodems van de afgelopen weken.

Ten tweede staat stijgende steunlijn van de AEX nu onder druk. Beleggers en speculanten dienen deze bodemlijn nauwlettend in de gaten te houden. Ik verwacht op dit moment niet dat de AEX vanaf deze steunlijn sterk kan opveren. Integendeel zal bij een doorbraak en slotstand onder hieronder rekening gehouden moeten worden met een iets diepere correctie.



Overigens wordt de reddingslijn vanuit de valutamarkten toegeworpen. Van cruciaal belang voor het verloop van aandelen is het gedrag van de euro/dollar. Doorgaans bewegen deze twee grootheden in spiegelbeeld met elkaar. Forse koersdalingen van de euro worden vaak gevolgd door koersstijgingen van de AEX. Dus nu de euro wegzakt, zal dit de AEX-daling wat kunnen afremmen.



Onderstaand grafieken laat goed zien hoe de koersdaling van de euro (van 1,25 in februari naar 114 nu) werd begeleid door een gestage stijging van de AEX. Op zeer korte termijn gaat deze correlatie minder op, maar trendmatig is er een zeker verband. Indien we deze relatie extrapoleren zou de recente technische verzwakking van de euro de winstnemingen in de aandelenbeurs kunnen dempen.

AMX-index draait neerwaarts

Omdat de AMX-index onder de koersbodems van juli t/m september was gebroken, trad een technische verzwakking op. Hiermee komt er voor de AMX neerwaarts ruimte.

De steun rond 682,80 (bodem van 23 januari 2017) moet intact blijven om verdere zwakte te voorkomen. De lagere koerstop onder weerstand 758,02 (gevormd op 18 oktober) lijkt voorlopig de zwakte te bevestigen.



Verkoopdruk AEX neemt toe

De Nederlandse beurs had begin vorige maand met de doorbraak onder de koersbodem rond 533,91 de dalende fase hervat. De AEX ketste gisteren af op deze voormalige bodem.

Deze oude steun fungeert als nieuwe weerstand. Nu de koers hieronder blijft, wordt het technische beeld gevalideerd. De herstelfase staat nu onder druk. De onderkant van dit patroon hebben we afgebakend met de blauwe stippellijn. Het recente herstel is voorlopig niets meer dan een pullback. Ook het feit dat het patroon met lagere toppen (rode stippellijn) nog niet is omgebogen, wijst op latente verkoopdruk.

Een eventuele terugval zal veel steun ondervinden in de laatste gap in de rode cirkel) rond 516. Het zou ideaal zijn indien een eventuele terugval wordt opgevangen rond of boven 516. In dat geval is er bewijs voor een hogere bodem, die kopers in de markt suggereert.



EUR/USD verzwakt nu steun sneuvelt

De EUR/USD koers gaf al een tijd lang een zwak koersverloop weer, omdat er lagere koerspieken te zien waren. Er hangt blijkbaar nog aanbod boven de markt. Nu steun rond 113,12 (bodem van 5 juli 2017) breekt, komt er weer neerwaarts potentieel vrij.



Onrust neemt toe

De Nederlandse paniekbarometer, de VIX index, lijkt op te veren boven steun 14,15 (bodem van 17 oktober). We zien hierin weer toenemende onrust onder Nederlandse beleggers. Pas bij een verdere daling onder de huidige niveaus keert de rust weer terug en zal de AEX weer kunnen oplopen.