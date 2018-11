Vandaag zijn de Midterms in de Verenigde Staten, oftewel de dag dat de Amerikanen naar de stembus gaan om een deel van de Senaat en Huis van Afgevaardigden te kiezen. Beleggers houden hun kruit droog en zetten de AEX 0,2% lager.

Arend Jan schreef vanochtend in Beurs Vandaag al dat de uitslag op korte termijn van invloed kan zijn op de beurzen, maar dat op lange termijn de winsten van bedrijven de richting van de markten bepalen. Hier ben ik het eerlijk gezegd wel mee eens.

Toen Donald Trump op 8 november 2016 verkozen werd als President, verwachtten velen (waaronder ikzelf) dat de beurzen flink onderuit zouden gaan. Die daling duurde slechts een paar uur en toen zijn we als een raket omhoog gegaan.

Het zou zomaar eens kunnen dat juist de hogere winsten van bedrijven voor deze rally hebben gezorgd, en niet de Amerikaanse president. Wat pleit voor de heer Trump is dat hij wel degene is die voor een enorme belastingverlaging heeft gezorgd. Kortom, alleen maar slechte dingen heeft de beste man nou ook weer niet gedaan.

Hunter Douglas

We hebben het bij IEX niet iedere dag over Hunter Douglas (+5,8%), maar deze keer wil ik een uitzondering maken. De raambekleder uit Rotterdam, bekend van onder andere Luxaflex, kwam met prima cijfers langs.

Het bedrijf rapporteerde in de eerste negen maanden van dit jaar een 15,8% hogere omzet. Ondanks dat Hunter Douglas slechts in de ASCX noteert, bedroegen de totale opbrengsten $2,7 miljard. De organische groei kwam uit op 6,7%.

Analisten verwachten dat de onderneming een winst per aandeel gaat boeken van €6 over 2018, wat bij de huidige koers van €61 leidt tot een K/W van 10. Op het eerste gezicht niet duur, maar let wel op dat het bedrijf cyclisch is. Daar komt bij dat de verhandelbaarheid van het aandeel slecht is.

Alfen

De daler van de dag is Alfen met een verlies van 4,8%. Gisteren behoorde het bedrijf nog tot de grootste winnaars op het Damrak, omdat de analisten van ABN Amro zouden bevestigen dat de grootaandeelhouder het bedrijf weer van de beurs ging halen.

Gisteren nabeurs werd bekend dat het een vertaalfout bleek te zijn. Pijnlijk voor beleggers die op basis van deze geruchten zijn ingestapt. Ach, dat is nou eenmaal het risico van het vak. Overigens staat het aandeel sinds de beursgang 50% hoger, en dat terwijl de stukken destijds niet aan de straatstenen kwijt te raken waren.

Marktoverzicht

De AEX daalt 0,2% en presteert daarmee in lijn met de DAX (-0,2%) en CAC (-0,3%). Echte uitschieters zijn er niet.

De Amerikaanse futures noteren minnetjes tot 0,5%.

Goud stijgt 0,2%.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,3%) hebben het nog even niet.

De euro blijft vlak liggen en noteert 1,141 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,55%) en Duitse tienjaarsrente (0,43%) komen net als gisteren niet in beweging.

Damrak

KPN (+0,8%) wordt door Bank of America op kopen gezet en behoort tot de outperformers van de AEX.

Randstad (+1,2%) profiteert van de goede cijfers van Adecco (+4,4%).

Signify (+1,7%) krijgt een adviesverhoging van Jefferies. Het aandeel gaat naar hold van underperform.

Ondanks dat de beurs niet veel doet vandaag, maakt Flow Traders (+2,5%) het verlies van gisteren weer goed.

Berenberg geeft PostNL (+2,6%) een kleine koersdoelverhoging, al ligt die price target van €2,40 nog altijd onder de huidige beurskoers.

Het is druk met de adviezen, want ook Sligro (-4,2%) staat in de picture. Het bedrijf krijgt echter een adviesverlaging van Kepler Cheuvreux om de oren. Het aandeel gaat naar houden van kopen.

Binck (+2,9%) doet het goed vandaag. De IEX-beleggersdesk komt met een advieswijziging.

Adviezen

KPN: naar buy van neutral - Bank of America Merrill Lynch

Royal Dutch Shell: naar 2840p van 2850p (hold) - HSBC

Signify: naar hold van underperform - Jefferies

PostNL: naar €2,40 van €2,35 (hold) - Berenberg

Sligro: naar hold van buy (€42) - Kepler Cheuvreux

Brunel: naar buy van hold en naar €15,40 van €17 - Kepler Cheuvreux

Envipco: naar €19,50 van €16,75 (buy) - NIBC

