Belangrijkste punt vandaag zijn de Amerikaanse midterm verkiezingen. Ofwel behouden de Republikeinen van president Donald Trump de meerderheid in Senaat en Huis van Afgevaardigden?

Een democratisch Congres en een republikeinse presdient kan politieke verlamming opleveren. Ik heb geen idee wat de polls zijn en ik zie morgenvroeg aan S&P 500 future, dollar en rente wel hoe de uitslag is. Ik kan me recent wat flinke uitslagen op verkiezingen herinneren, om het zacht uit te drukken.

Dat liep er echter zo weer uit. Vergeet dat niet. Vergeet dat nooit. De AEX is ook geen Maurice de Hond poll maar wat beleggers nu voor de winsten van de onderliggende bedrijven willen betalen. Eens zien wat het dit keer wordt. Hier goede uitleg.

Here's what's at stake for Donald Trump in the midterms https://t.co/Cnz7hAftWI #Election2018 — Bloomberg (@business) 6 november 2018

Verder is er nu niet zo heel veel te doen:

-Asian stocks mixed

-Treasury yields edge higher, dollar steady

-Traders await U.S. congressional elections

-Crude oil claws back some losses

-Markets closed in Singapore and Malaysiahttps://t.co/H3LUVMylNQ pic.twitter.com/eSaL1PH3vt — Bloomberg Markets (@markets) 6 november 2018

De start vandaag is nog vrij aardig, verwacht niet te veel reuring met die verkiezingen? Wel valt op dat technologie achterblijft, of gewoon slecht ligt, zo u wilt. De dollar staat weer boven 1,14, ofwel zakt iets. Olie daalt weer. Zit het nog wel in de trend?



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren stelt weinig voor. Hunter Douglas en Eurocommercial kunnen ieder moment met cijfers komen, er is weer TomTom nieuws en let op uw Randstadjes. Onze inflatie is 2,1%, schrijf je mee Mario?

08:01 TomTom-kaarten beschikbaar op BMW-motoren

07:45 Franse vraag stuwt Adecco

07:42 Jefferies verhoogt advies Signify

07:23 Aandeelhouders AMG in december bijeen

07:19 Ajax na overwinteren al over 60 miljoen euro

07:11 Japanse beurs toont herstel

07:01 Toyota voert prognose op na besparingen

06:35 Consumentenprijzen stijgen met 2,1 procent

05 nov Apple opnieuw omlaag op groen Wall Street

05 nov 'Amazon verdeelt tweede zetel over steden'

05 nov Nog geen actie toezichthouder bij Boeing

05 nov Lloyds voegt 2000 banen toe in reorganisatie

Analistenadvies luidt:

KPN: naar buy van neutral - Bank of America Merrill Lynch

Royal Dutch Shell: naar 2840p van 2850p (hold) - HSBC

Signify: naar hold van underperform - Jefferies

Sligro: naar hol van buy (€42) - Kepler Cheuvreux

Brunel: naar buy van hold en naar €15,40 van €17 - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts:



De agenda kent vooral Europese inkoopmanagersindices dienstensector en die Amerikaanse verkieizngen:

06:30 Nederland inflatie CPI okt

08:00 Eurocommercial Properties AVA

08:00 Hunter Douglas Q3-cijfers

08:00 Deutsche Post Q3-cijfers

08:00 Adecco Q3-cijfers

08:00 Duitsland fabrieksorders sep -0,6% MoM

09:45 Italië services PMI okt 52,0

09:50 Frankrijk services PMI okt 55,6

09:55 Duitsland services PMI okt 53,6

10:00 EU services PMI okt 52,7

VS midterm elections

En dan nog even dit

Jaja, wisten we al en was ingeprijsd:

Third-quarter U.S. profit growth on track to be highest since 2010 https://t.co/kW2gpBBtho pic.twitter.com/PJXT8g90cF — Reuters Business (@ReutersBiz) 6 november 2018

Fake news is zo oud als nieuws zelf en houd dat maar eens tegen:

Facebook’s fake news problem is way bigger than hoaxes https://t.co/SOa3jqWgXE — Bloomberg Markets (@markets) 6 november 2018

De batterij van mijn telefoon wordt alweer minder, hier valt nog veel te verbeteren:

Car battery pioneer says new breakthrough will lower cobalt use https://t.co/2LXAcIiErH — Bloomberg Markets (@markets) 6 november 2018

Verdien je daar net zoveel als elders dan?

China's tech boom is fueling "reverse brain drain," Hillhouse says https://t.co/OE76DpzGVg — Bloomberg Markets (@markets) 6 november 2018

Hij was de eerste die in de jaren zeventig voet aan Chinese grond zette, ofwel hij mag wat zeggen:

Henry Kissinger is "fairly optimistic" that China and the U.S. can avoid catastrophe https://t.co/lZn95pOL49 #NewEconForum — Bloomberg (@business) 6 november 2018

Koopjes halen of zakt de boel nog verder?

Investors hunting for Asia opportunities amid tech stock rout https://t.co/VT76YlHpJn — Bloomberg Markets (@markets) 6 november 2018

China kopieert ook alles?

Exclusive: Chinese upstart Luckin Coffee seeks funds to double valuation to $2 billion - sources https://t.co/UHBfhSao19 — Reuters Business (@ReutersBiz) 6 november 2018

Hopelijk:

China says ready for U.S. talks, sees no winners in trade war https://t.co/Tp0ohmIr3N pic.twitter.com/33b5SJXijF — Reuters Business (@ReutersBiz) 6 november 2018

Dit is best een dingetje aan het worden?

Dit is best een dingetje aan het worden?