Liveblog: Trump en BAM

Update 16:00 uur: Winstwaarschuwingvrijdag

Wie-o-wie gaat het hardst omlaag op de winstwaarschuwing?

Update 15:50 uur: BAM

BAM krijgt een opdracht:

Update 14:15 uur: Thiel

Peter Thiel wil zijn blikveld naar China verleggen:

Peter Thiel is considering strategies to invest in Chinese startups https://t.co/A2eCfMFOEO pic.twitter.com/4yfOsRAn6m — Bloomberg Technology (@technology) 20 juli 2018

Update 13:30 uur: Trump

Trump heeft weer wat geroepen en de Duitse autofabrikanten en Europese beurzen staan meteen onder druk:

European stocks plunged, led by the auto sector, after Donald Trump said a new round of tariffs on Chinese goods were “ready to go” https://t.co/SUIVt8QkDO pic.twitter.com/DUeayAwgFn — Bloomberg (@business) 20 juli 2018

Update 11:45 uur: Wiet IPO

Mooie geslaagde IPO dus en de koers naar een all time high :-)

Tilray, the first cannabis IPO on the Nasdaq, popped 30% in its debut. https://t.co/oILQHM0Oix — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) 20 juli 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/cVvHL2N5m2 — The Wall Street Journal (@WSJ) 20 juli 2018

Update 11:20 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Van Lieshout & Partners bezoekt de Amsterdamse samen met InsingerGilissen de beurs van Euronext. Erik Beekes, directeur/eigenaar Van Lieshout & Partners, opende de handelsdag. pic.twitter.com/424goZ8ApC — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 20 juli 2018

Update 10:20 uur: China

De Chinese munt blijft maar dalen:

The market turmoil spurred by Chinese yuan’s tumble is putting traders on alert https://t.co/feXr6zy0V5 pic.twitter.com/yXaMiLCng0 — Bloomberg (@business) 20 juli 2018

Update 09:50 uur: Wessanen

Wessanen wordt ook op BNR besproken:

‘CEO Wessanen komt uit Frankrijk, maar pijnlijk genoeg doet de markt het daar niet goed. Stortvloed aan duurzame beleggers hebben zich eerder op het aandeel gestort, nu worden ze flink teleurgesteld’ zegt Gerard Rijk van Profundo tegen @BNR Aandeel nu zo’n 22% lager — Jelle Maasbach (@JMaasbach) 20 juli 2018

Update 09:10 uur: Wessanen

Wessanen opent 20% lager na de winstwaarschuwing en de Q2-cijfers:

#Wessanen opent -20% op forse winst- en omzet waarschuwing 2018 #AEX pic.twitter.com/AiiGQO2Kkn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 juli 2018

Al 10 minuten handel, maar nog geen opening van #Wessanen. Dat kan nooit veel goeds betekenen... — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 20 juli 2018

Update 08:50 uur: Tussendoortje

Mooi man :-)

It was too hot outside so we offered him a cold drink. He went for a full body soak instead ??

pic.twitter.com/xi8TXMNZz7 — Nature is Amazing ?? (@AMAZlNGNATURE) 20 juli 2018

Update 08:20 uur: Accell

De Q2-cijfers van Accell zijn uit en hier de headlines uit Reuters:

Update 08:00 uur: Vopak

Vopak koopt zich in bij een terminal in Pakistan:

Update 08:00 uur: Wessanen

Wessanen presenteert Q2-cijfers:

Update 08:00 uur: Bekaert

Winstwaarschuwing van Bekaert:

Nou. Dat is een stevig alarm van Bekaert. Halfjaarwinst ligt 20% onder analistenconsensus. En die ging al uit van 20% lagere winst. Via @RoelVerrycken @tijd: https://t.co/munynGb9Pe — Kurt Vansteeland (@KurtVansteeland) 20 juli 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: