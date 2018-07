Slot: +1,17%

Europese en Amerikaanse indices gaan met plussen de week uit. De euro daalt ten opzichte van de dollar en de olieprijzen stevenen af op de slechte week in tijden. Nu is olie ook wel hard opgelopen, dus is een tegenreactie niet zo vreemd. Volatiliteitsindices zijn de grote verliezers van deze week, dus dan kunt u het wel uitekenen ongeveer.

Trade War & NAVO-top

Nieuwe ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen de VS en China. Ook liet de Amerikaanse president zich horen deze week op de NAVO-top. Ach, de koersen bewogen wat, maar ook weer niet veel hierop. Ja, Amerikaanse en Europese wapenaandelen stegen wat op de berichten dat de NAVO-landen meer gaan uitgeven aan defensie:

Het is nog allemaal puur voor de bühne?! Bloomberg heeft namelijk eens goed naar al die goederen gekeken die worden genoemd en belast in de handelsoorlog en concludeert... https://t.co/erZQD34BDy pic.twitter.com/UHKv5ZYV1y — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 juli 2018

Dat begint gezellig, op de NAVO-top. pic.twitter.com/zlf6vXz3bE — Guus Valk (@apjvalk) 11 juli 2018

Banken VS

Vandaag hebben de Amerikaanse banken het cijferseizoen officieel afgetrapt:

Bank stocks reported earnings before the bell. Here is where we stand. ??$JPM - Beats on EPS. Beats on Revenue. +.25% in pre-market. $C - Beats on EPS. Miss on Revenue. (-1.26)% in pre-market. $WFC - Misses on EPS. Miss on Revenue. (-2.69%) in pre-market. — StockTwits (@StockTwits) 13 juli 2018

Fugro

Aandeel van de week op het Damrak is Fugro. Eerst kwam ABN Amro met een downgrade door waarop de koers wegviel. Vandaag kwam er een koopadvies van ING. De koers staat op een niveau van voor beide adviezen uitkwamen, maar een lekkere zig-zag-beweging was het wel.

#Fugro: Analisten ING hebben het ABN Amro-rapport ook even tegen het licht gehouden. ??

ABN: Sell, koersdoel €11

ING: BUY, koersdoel €15

Mijn mening: https://t.co/7R5LAf2nyv pic.twitter.com/OGp7EgNflT — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 13 juli 2018

Beter Bed

Eindelijk weer leven in Beter Bed. Na weet ik veel hoeveel dagen op rij dalen kwam er eindelijk een einde aan. Wel was de hulp van ABN Amro nodig, maar goed.

Aandeeltje Beter Bed schrikt wakker van ABN Amro rapport. Maar hoe reeel is die 100% koersstijging eigenlijk?https://t.co/mWPyYD38Pi — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 11 juli 2018

Greed

Omdat het Arend Jan vanochtend een geweldige column over hebzucht heeft geschreven en dit een perfect stukje is om van het weekend even door te lezen nemen we deze ook even mee.

Hoe u de spoken en demonen in uw eigen hoofd herkent en temt op de beurs. Even lezen, dit stukje kan u hoop geld en ellende besparen https://t.co/Jmd8Bekafq #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juli 2018

Arcadis

Arcadis kreeg ook rake klappen, want het kreeg een onderdeel niet verkocht:

#Arcadis kon Callison niet verkopen. Is er nu een kans op een emissie, om alsnog geld op te kunnen halen?https://t.co/ZhwIuiyg4N — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 10 juli 2018

De lijstjes:

AEX deze week: +1,17%

AEX deze maand: +1,53%

AEX dit jaar: +2,85%

AEX herbeleggingsindex dit jaar: +5,13%

AEX

Galapagos is de grote winnaar na een berichtje over een medicijnonderzoek en een koersdoelverhoging van $1 van Muppet Stanley. NN, RELX, Wolters, Heineken en Ahold ofwel de defensieve namen liggen er goed bij. Altice ligt slecht, maar dat is eigenlijk al de hele week. ING en ABN Amro doen het ook wat minder ofwel banken waren niet echt in trek.



AMX

IMCD zette deze week een nieuwe all time high neer. Fugro ligt dus goed na het ING rapport. SBM Offshore werd weer opgekocht na het negatieve nieuws uit Brazilië vorige week. TomTom mocht ook weer stijgen. Flow Traders heeft een mindere week. Arcadis hebben we besproken waarom het omlaag ging.



ASCX

Fagron kreeg een koopadvies van Kepler Cheuvreux. Zoals gezegd, eindelijk weer leven in Beter Bed na dat ABN Amro rapport. Pharming heeft een mindere week en Van Lanschot Kempen zakt mee met andere banken.



Zondag schrijft Arend Jan Kamp weer een vooruitblik op de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties en een fijn weekend!