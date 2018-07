Liveblog: Fagron

Update 16:30 uur: Amazon

Nieuwe all time highs voor Amazon:

Update 16:00 uur: Consumentenvertrouwen VS

Nog altijd hoog:

Update 16:00 uur: Broadcom

Braodcom hard onderuit omdat het niet Qualcomm, maar CA Technologies overneemt:

Wall Street is niet blij dat #Broadcom $AVGO (-18%) CA Technologies overneemt: pic.twitter.com/ThzBlYJ3to — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 juli 2018

Oh boy, Broadcom shares falling 18%+ out of the gate. @blsuth & I explain why: https://t.co/wiwcvrguZ0 pic.twitter.com/yPhT7AKgFG — Shira Ovide (@ShiraOvide) 12 juli 2018

Update 14:30 uur: Yank van de dag

Kijk eens aan, dat zijn nog eens bewegingen:

$IZEA (+92.6% pre) IZEA, Inc Reports Agreement to Acquire TapInfluence - SIhttps://t.co/an4PSvNqtz — Open Outcrier (@OpenOutcrier) 12 juli 2018

Update 14:30 uur: USA

De Amerikaanse jobless claims en inflatie CPI zijn uit:

•CPI +0.1% vs +0.2% m/m expected — ForexLive (@ForexLive) 12 juli 2018

U.S. Jobless Claims Fall to Two-Month Low https://t.co/RYmX6je4NV pic.twitter.com/8zVIFjnjdY — Bloomberg Markets (@markets) 12 juli 2018

Update 14:10 uur: Brexit

Wij hebben niet eens meer zin om het te lezen, dus alstublieft...

Just in: The UK government has just unveiled a Ukraine-style plan for Brexit https://t.co/av1vpLyvzk pic.twitter.com/fCzi8dCM0j — Financial Times (@FinancialTimes) 12 juli 2018

Update 14:10 uur: Delta Airlines

Winstwaarschuwing van Delta:

Delta cuts 2018 forecast on higher fuel costs, profit beats estimates https://t.co/YPVlyN1Epv — Reuters Business (@ReutersBiz) 12 juli 2018

Update 14:00 uur: USA

Speculanten zetten in op een stijgende tienjaarsrente:

Update 13:50 uur: CFD's en binaire opties

AFM over binaire opties en CFD's

ESMA updatete haar veelgestelde vragen over binaire opties en cfd's https://t.co/FguRR9Qfvs https://t.co/is3qd5CvHE — AFM (@AutoriteitFM) 12 juli 2018

Update 13:40 uur: Van Herk

Aat van Herk slaat weer toe:

Rotterdamse investeerder Van Herk neemt miljoenenbelang in Deens farmabedrijf; https://t.co/MJ2XnqBPRD — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 12 juli 2018

Update 13:40 uur: BMW

BMW sluit een samenwerking in China af:

BMW says developing joint venture with China's Brilliance https://t.co/f2itYYdSU0 pic.twitter.com/QDAw4VF1Rw — Reuters Top News (@Reuters) 12 juli 2018

Update 13:30 uur: Goldman Sachs

Dat is toch kleingeld voor Goldman?

Goldman Sachs, Prysmian, others lose challenge against 302 million euros EU cartel fine https://t.co/mhRLHIs53J — Reuters Business (@ReutersBiz) 12 juli 2018

Update 13:30 uur: Frankrijk

Oh, dus toch niet...

The Latest: Macron denies Trump claims on defense spending. https://t.co/RON8u8wlQU — The Associated Press (@AP) 12 juli 2018

Update 13:30 uur: ECB notulen

De ECB notulen zijn uit en hier kunt u die vinden:

Account of the monetary policy meeting of the Governing Council of the ECB on 13-14 June 2018 https://t.co/BRw32vwYRG — European Central Bank (@ecb) 12 juli 2018

Update 13:15 uur: Tesla

Zo kunt u er ook naar kijken:

Hell for Elon Musk Is a Midsize Sedan Will the Model 3 make Tesla a real car company? https://t.co/Mkbdvi00QF



Very interesting metric: pic.twitter.com/skJHMHJ0Io — Barry Ritholtz (@ritholtz) 12 juli 2018

Update 12:50 uur: NAVO top

De hele persco is hier te zien:

Update 12:50 uur: Wapenaandelen

De NAVO-top heeft ook zijn uitwerking op de beurs:

Europese aandelen met exposure naar staal en wapens liggen goed na de NAVO-top van zojuist: pic.twitter.com/oRlySwZqlX — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 juli 2018

Update 11:50 uur: Banken

Banken VS versus Europese banken:

Morgen H1's #JPMorganChase #WellsFargo en #Citigroup VS banken liggen niet goed, maar Europese zitten zelfs in bearmarket (#ING en #ABNAmro -26% en -24% vanaf top) #KBWBanksIndex en #EurostoxxBankIndex in eigen valuta en zonder herbelegd dividend pic.twitter.com/q3PuUipGOI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 juli 2018

Update 11:40 uur: ABN Amro

Roland Visser zit bij de BAVA van ABN Amro met slechts één agendapunt:

#Bava #AbnAmro Amsterdam. Slechts 1 agendapunt, benoeming Tom de Swaan als lid van de RVC. Hij zal zelf toelichten waarom hij deze functie wil gaan bekleden. pic.twitter.com/4yAdL7Qez6 — Roland Visser (@revisser) 12 juli 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take a look at today's front page of The Wall Street Journal pic.twitter.com/gPLQgKkkWY — The Wall Street Journal (@WSJ) 12 juli 2018

Update 11:20 uur: Duitsland

De Duitse kartelwaakhond geeft boetes aan staalconcerns. Andere bedrijven worden nog onderzocht, dus wordt vervolgd:

Duitse kartelwaakhond geeft boetes aan staalbedrijven pic.twitter.com/K2lLa71OfV — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 juli 2018

Update 11:15 uur: EU

Mooi cijfertje uit de eurozone:

NEET rate at lowest point for ten years in the EU https://t.co/Cb9FwZVwwD pic.twitter.com/mKpdFKO0WU — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 12 juli 2018

Update 09:50 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

De handel is geopend door drievoudig Europees Kampioen beachvolleybal Reinder Nummerdor, toernooidirecteur van het DELA EK Beachvolleybal in 2018. #EuroBeachVolley https://t.co/irjYqZBYrs pic.twitter.com/U2lt8pB8uE — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 12 juli 2018

Update 09:00 uur: ING over vastgoed

ING is dus wat minder positief over beursgenoteerd vastgoed:

Beursgenoteerd #vastgoed verlagen we deze maand van overwogen naar neutraal en de opbrengst #beleggen wij in wereldwijde #aandelen. Deze categorie gaat van neutraal naar overwogen. Lees het maandbericht van het @INGnl_IO : https://t.co/shVoax1ovn — Paul Belt (@PaulBeltING) 11 juli 2018

Update 08:50 uur: China

Chinese bedrijven doen ook liever zaken zonder de invoertarieven:

Most U.S. businesses operating in China oppose the use of tariffs in retaliation for the challenges they face, survey shows https://t.co/VND4E0qrla by @jruwitch pic.twitter.com/nUFuMUg4Db — Reuters Top News (@Reuters) 12 juli 2018

Update 08:50 uur: ABN Amro

We wensen hem natuurlijk veel succes:

'In een goede cultuur passen geen klikbrieven'. Tom de Swaan begint vandaag als president-commissaris bij ABN Amro. Zijn prioriteit: goede relaties met het management; https://t.co/OEHQ4V1s2C pic.twitter.com/MBbmMuztze — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 12 juli 2018

Update 08:30 uur: Rusland

En het toverwoord is olie en gas:

Update 08:00 uur: BoJ

Maar dat wisten we toch eigenlijk al?

BOJ is nowhere near raising rates, economic adviser says https://t.co/0bbqi0uPPz pic.twitter.com/RBX5dHgV55 — Bloomberg (@business) 12 juli 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: