Jongeren op mooie voorsprong in de Turbocompetitie Overig

Jongere beleggers doen het dit jaar goed in de Turbocompetitie. Beleggers met een leeftijd van 20 tot 25 jaar doen het met een rendement 3,60% namelijk het best van alle leeftijdscategorieën. Dat blijkt uit de maandelijkse tussenstand van de Turbocompetitie. Ook op de andere podiumplekken zijn de ouderen niet te vinden. De tweede plek gaat namelijk naar beleggers van 35 tot 40 jaar met 1,75%. Daarna volgen de echte jonkies, in kleine getale. De derde plek wordt ingenomen door twee beleggers in de leeftijdscategorie van 15 tot 20 jaar. Zij behaalden een rendement van 0,08% deze maand, op de hielen gevolgd de leeftijdscategorie 25-30 jaar met 0,05%. Ook Kia-bestuurders rijden voorop Een andere groep die het opvallend goed doet zijn Kia-bestuurders. Zij staan dit jaar tot nu toe gemiddeld op een winst van 4,04%. Bestuurders van Fiat (+1,98%) en Mercedes (+1,60%) doen het beduidend minder goed. Groepen die het duidelijk minder goed doen zijn beleggers uit Zuid-Holland (-0,48%), bewoners van de provincie Noord-Holland (-0,85%) en zeilers/surfers (-0,27%). De uitslagen zijn echter niet heel groot. Maandwinnaar juni De beste deelnemer van afgelopen maand was Giddy-up. Deze belegger wist in juni het meeste rendement te behalen en wint daarmee de maandprijs: een iPad. Gefeliciteerd met deze prestatie! Wilt u ook maandelijks kans maken op een iPad? Dat kan als u meedoet met de Turbocompetitie.

