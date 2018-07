TA: Herstel bij financials

De Amerikaanse beurzen bleven gisteren dicht vanwege de viering van Independence Day. De Europese beurzen deden het hierdoor ook even rustig aan en durfden geen richting te kiezen.

Financials

De laatste maanden hebbende Europese financials flink onder druk gestaan. De politieke onrust in Zuid-Europa, de handelsruzie met de VS en ontwikkelingen op het rentefront, zorgden voor koersdruk bij de verschillende banken.

De koersdaling in de financiële sector lijkt echter op haar laatste benen te lopen. We zien de eerste signalen dat een mogelijke draai aanstaande is.

Dit zou de beurzen wel eens het zetje kunnen geven dat nodig is om de correctieve fase te verlaten. Voordat we verder ingaan op de Europese banken, kijken we nog even naar de AEX index.

AEX index

De Nederlandse beurs laat sinds medio juni een correctief koerspatroon zien. Lagere toppen wijzen op toenemende verkoopdruk. Toch oogt het technische plaatje nog niet dramatisch.

Het korte termijn technsiche beeld klaart wat op wanneer de correctieve fase wordt afgebroken. Pas boven weerstand 572,81 zal ook het lange termijn technische beeld verbeteren en wordt de stijgende fase hervat.







Bankensector



De Europese bankensector, weergegeven in de Euro Stoxx Sector Banks, staat al vanaf het begin van het jaar onder druk. Na een valse opwaartse uitbraak in januari is de sector gaan corrigeren en hard teruggevallen.



Hoewel de dalende trend nog intact is, lijkt deze wel in kracht af te nemen, wat kan duiden op een aankomende trenddraai. We kijken hierbij naar de RSI-indicator die de kracht van een beweging weergeeft.



Wat opvalt in de onderstaande grafiek is dat de RSI-indicator de laatste lagere koersbodem van de koers deze meer bevestigt. De RSI laat divergentie zien door een hogere bodem te vormen, wat een positief signaal is.

Divergentie kan bij een sterke dalende trend wel even aanhouden. Dit eerste positieve signaal is dus zeker nog geen reden om een sterke stijging te verwachten. Om verder te verbeteren dient nu de dalende trend te worden afgebroken en de koers boven weerstand 115,91 te sluiten.









ING

De Nederlandse financial ING heeft de afgelopen maanden ruim een kwart van haar beurswaarde moeten inleveren. Het aandeel drukte daarmee, als één van de zwaargewichten van de AEX, op het koersverloop van de Nederlandse beurs.

Bij ING zien we dat de kracht van de dalende trend aan het afnemen is. Ook hier zien we positieve divergentie met de RSI-indicator, wat aangeeft dat verkopers minder overtuigend te werk gaan.

Als het kopers lukt om de koers tot boven weerstand €13,05 te laten herstellen, dan kan er een groter herstel plaatsvinden. Dit zal een positief effect hebben op het koersverloop van de AEX index.



Deutsche Bank

Eén van de grooste investeringsbanken ter wereld, Deutsche Bank, heeft grootste daling laten zien van de Europese financials. Het aandeel is sinds begin dit jaar zeker de helft van haar beurswaarde kwijtgeraakt, maar lijkt thans wel op adem te komen.

Het aandeel is aanbeland op de lange termijn steun van de bodem van september 2016 en lijkt al wat te herstellen. Om verder te verbeteren, is een doorbraak door weerstand €9,84 nodig. Pas dan klaart de lucht voor de korte termijn verder op en kan een groter herstel worden verwacht.



BNP Paribas

De Franse bank BNP Paribas

Ook bij BNP Paribas zien we, net als bij de andere banken, positieve divergentie bij de RSI-indicator, waarmee mogelijk het einde van deze dalende fase wordt ingeluid.